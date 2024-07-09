Собирайте колоды с помощью уже доступных карт! В этом формате Magic можно использовать только карты, которые имели обычную редкость в любом из когда-либо вышедших в Magic выпусков или продуктов. Обычные промокарты легальны только в том случае, когда соответствуют этим условиям.

Если карта хотя бы раз выходила в настольной версии Magic: The Gathering или в Magic: The Gathering Online с обычной редкостью, в этом формате легальны любые ее версии. В это количество включены напечатанные карты земель как с обычным символом выпуска, так и с кодом редкости L.