ФОРМАТ «БЕДНЯК»
Почему стоит попробовать этот формат?
- Собирайте колоды с помощью своих любимых обычных карт из истории Magic.
- Доступный формат с множеством вариантов создания колоды.
- Мощные комбинации карт!
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
Правила игры/модификаторы
Собирайте колоды с помощью уже доступных карт! В этом формате Magic можно использовать только карты, которые имели обычную редкость в любом из когда-либо вышедших в Magic выпусков или продуктов. Обычные промокарты легальны только в том случае, когда соответствуют этим условиям.
Если карта хотя бы раз выходила в настольной версии Magic: The Gathering или в Magic: The Gathering Online с обычной редкостью, в этом формате легальны любые ее версии. В это количество включены напечатанные карты земель как с обычным символом выпуска, так и с кодом редкости L.
- Минимум 60 карт (максимальный размер колоды неограничен).
- До 15 карт в дополнительной колоде, если она используется.
- Не больше четырех экземпляров каждой карты в объединенной основной и дополнительной колоде (за исключением базовых земель).