Увеличенные карты и кубик измерений сделают непредсказуемо веселой любую партию Magic на несколько игроков!

Общая колода измерений: начните партию на несколько игроков и откройте верхнюю карту общей колоды измерений. Все игроки отправляются в указанное на этой карте измерение и попадают под воздействие его эффектов. Во время своей главной фазы каждый игрок может бросить шестигранный кубик измерений, чтобы получить шанс совершить действие: если на кубике выпадает символ Planeswalker-а, игроки должны отправиться в следующее измерение — карту текущего измерения кладут в низ колоды измерений и открывают следующую карту.

Если на кубике выпадает символ Хаоса, игрок должен активировать способность Хаоса измерения. Первый бросок каждого хода бесплатный, но если игрок хочет бросить кубик измерений более одного раза, он должен дополнительно заплатить (1) за каждый бросок кубика. Второй бросок каждого хода стоит (1), третий бросок стоит (2) и так далее.

Личная колода измерений: первый игрок открывает верхнюю карту измерения из своей колоды, и когда любой игрок выбрасывает на кубике символ Planeswalker-а, он отправляется в измерение, указанное на верхней карты его собственной колоды измерений. Все остальные правила остаются прежними.

— Общая колода измерений должна содержать не менее 40 карт или не менее 10-кратного количества игроков в партии, в зависимости от того, какое число меньше.

— Также общая колода измерений не может содержать больше карт явлений, чем 2-кратное количество игроков в партии.

— Личные колоды измерений должны содержать не менее 10 карт, включая не более 2 карт явлений. В любом случае каждая карта в колоде измерений должна иметь уникальное имя — в одной колоде измерений не может быть несколько экземпляров карт одного и того же измерения или явления.

— Продолжительность партии составляет около 50 минут.