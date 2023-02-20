Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Формат Planechase

Центр форматов
Размер колоды
60+
Количество игроков
2 - 4
Продолжительность партии
50 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

  • Любительский формат для игроков любого уровня!
  • Веселое дополнение для партий на несколько игроков с увеличенными картами измерений и явлений, которые влияют на весь ход игры.
  • Бросайте кубик измерений, чтобы путешествовать по Мультивселенной и использовать возможности каждого измерения в своих интересах!

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.

Правила игры/модификаторы

Увеличенные карты и кубик измерений сделают непредсказуемо веселой любую партию Magic на несколько игроков!

Общая колода измерений: начните партию на несколько игроков и откройте верхнюю карту общей колоды измерений. Все игроки отправляются в указанное на этой карте измерение и попадают под воздействие его эффектов. Во время своей главной фазы каждый игрок может бросить шестигранный кубик измерений, чтобы получить шанс совершить действие: если на кубике выпадает символ Planeswalker-а, игроки должны отправиться в следующее измерение — карту текущего измерения кладут в низ колоды измерений и открывают следующую карту.

Если на кубике выпадает символ Хаоса, игрок должен активировать способность Хаоса измерения. Первый бросок каждого хода бесплатный, но если игрок хочет бросить кубик измерений более одного раза, он должен дополнительно заплатить (1) за каждый бросок кубика. Второй бросок каждого хода стоит (1), третий бросок стоит (2) и так далее.

MOM | Planechase Format Card

Личная колода измерений: первый игрок открывает верхнюю карту измерения из своей колоды, и когда любой игрок выбрасывает на кубике символ Planeswalker-а, он отправляется в измерение, указанное на верхней карты его собственной колоды измерений. Все остальные правила остаются прежними.

— Общая колода измерений должна содержать не менее 40 карт или не менее 10-кратного количества игроков в партии, в зависимости от того, какое число меньше.
— Также общая колода измерений не может содержать больше карт явлений, чем 2-кратное количество игроков в партии.
— Личные колоды измерений должны содержать не менее 10 карт, включая не более 2 карт явлений. В любом случае каждая карта в колоде измерений должна иметь уникальное имя — в одной колоде измерений не может быть несколько экземпляров карт одного и того же измерения или явления.
— Продолжительность партии составляет около 50 минут.

Еще больше MTG

Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

Новейшая продукция

February 10, 2023

Phyrexia: All Will Be One

Совершенство грядет! Совершенство и великолепие несет в Мультивселенную легион биомеханических приспешников под началом одного из величайших антагонистов в истории Magic — Элиш Норн. Преклоните колени и примите могущество Фирексии окончательно и бесповоротно.

Узнать больше
November 18, 2022

The Brothers' War

Отправьтесь во времена Войны братьев, грандиозного столкновения механических армий из истории Magic, чтобы спасти будущее. Адаптируйтесь и используйте инновации в грандиозной битве. Перестройте прошлое. Верните будущее.

Узнать больше
October 7, 2022

Unfinity

Никакой гравитации. Только веселье. Предъявите ваш билет на космический карнавал, слишком уморительный для этого мира… С веселой механикой, наклейками и аттракционами!

Узнать больше
September 9, 2022

Сплоченная Доминария

Отпразднуйте 30-ю годовщину Magic! В выпуске «Сплоченная Доминария» игроки вернутся в мир, с которого все началось. Вас ждет удивительная атмосферная история длиною в целый год. Четыре выпуска. Один враг. Фирексийцы уже здесь, и на кону стоит судьба всей Мультивселенной.

Узнать больше
July 8, 2022

Double Masters 2022

Выведите игру на новый уровень с Double Masters 2022! Стройте и сражайтесь, играя переизданными картами Magic: The Gathering и фаворитами коллекционеров. Сила карт еще не была настолько притягательной!

Узнать больше
Мы используем файлы cookie, необходимые для корректной работы нашего сайта и сбора обезличенных данных сеанса. Необходимые файлы cookie можно отключить в настройках вашего браузера. Мы также используем дополнительные файлы cookie для персонализации контента и рекламы, а также для предоставления функций социальных сетей и анализа веб-трафика. Нажимая «ОК, принимаю», вы даете согласие на использование дополнительных файлов cookie. (Подробнее о файлах cookie)