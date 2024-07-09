Берите двух друзей и сражайтесь с другой командой из трех человек в партиях 1 на 1! Рассадка для этого формата предполагает две команды (команда A и команда B) — каждая состоит из трех игроков. Игроки каждой команды сидят за столом через одного. Во время отбора карт для драфта общение между игроками — будь то вербальное или невербальное — не допускается.

Игровой процесс соответствует стандартным правилам драфта: игроки сидят за столом полукругом. Затем каждый игрок открывает бустер и выбирает одну карту, не показывая ее остальным. Затем игрок передает оставшиеся карты налево. И уже другой игрок выбирает карту из тех, что он получил от игрока справа. Так продолжается до тех пор, пока все карты не будут розданы. После этого каждый игрок открывает второй бустер, но теперь карты передаются направо. Разобрав карты, игроки приступают к третьему бустеру, который снова передается налево. В конце у каждого игрока будет около 45 карт, которые он может использовать для сбора колоды из 40 карт вместе с любым количеством базовых земель.

— Минимум 40 карт в колоде. — Продолжительность: 30 минут на отбор карт, 30 минут на сбор колоды, около 20 минут на партию.