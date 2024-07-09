Этот формат, во многом похожий на индивидуальный «Силед», ставит перед командами из трех игроков задачу собрать три колоды из двенадцати бустеров — по одной колоде на каждого члена команды.

Вы можете добавлять в нее сколько угодно базовых земель (Равнин, Островов, Болот, Гор и Лесов), даже если этих земель не было в распакованных вами бустерах. Затем партии играются 1 на 1. Как только два игрока в команде выигрывают свои индивидуальные матчи, побеждает вся команда. .

— Минимальный размер колоды: 40 карт. — Вы можете добавить в дополнительную колоду любую из полученных карт. — Этот формат представлен на пререлизных мероприятиях.