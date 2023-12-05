Timeless Format
Почему стоит попробовать этот формат?
- Играйте любыми картами, доступными в MTG: Arena!
- С релизом новых выпусков «Стандарта» старые карты не заменяются новыми.
- Формат, в котором доступны самые мощные карты в Arena.
- Используйте измененные версии цифровых карт и оригинальные версии карт из настольной игры.
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
MTG Arena
Попробуйте свои силы в Magic: The Gathering — пройдите обучение и играйте онлайн в любом месте. MTG Arena — это бесплатная игра, в которую можно играть как на мобильных устройствах, так и на настольном компьютере.
Правила игры/модификаторы
«Вечность» — формат с собранной колодой в MTG Arena, в котором легальны все карты. Он включает самые сильные карты за всю историю Magic. Для него существует список ограниченных карт. Такая карта может содержаться в основной или дополнительной колоде только в одном экземпляре. «Вечность» — это формат с собранной колодой, в котором ваша основная и дополнительная колода вместе не могут содержать больше четырех экземпляров одной и той же карты.