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Timeless Format

Центр форматов
Размер колоды
60+
Количество игроков
2
Продолжительность партии
10 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

  • Играйте любыми картами, доступными в MTG: Arena!
  • С релизом новых выпусков «Стандарта» старые карты не заменяются новыми.
  • Формат, в котором доступны самые мощные карты в Arena.
  • Используйте измененные версии цифровых карт и оригинальные версии карт из настольной игры.

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

MTG Arena
Попробуйте свои силы в Magic: The Gathering — пройдите обучение и играйте онлайн в любом месте. MTG Arena — это бесплатная игра, в которую можно играть как на мобильных устройствах, так и на настольном компьютере.  
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Правила игры/модификаторы

«Вечность» — формат с собранной колодой в MTG Arena, в котором легальны все карты. Он включает самые сильные карты за всю историю Magic. Для него существует список ограниченных карт. Такая карта может содержаться в основной или дополнительной колоде только в одном экземпляре. «Вечность» — это формат с собранной колодой, в котором ваша основная и дополнительная колода вместе не могут содержать больше четырех экземпляров одной и той же карты.

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Список запрещенных и ограниченных карт
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