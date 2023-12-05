«Вечность» — формат с собранной колодой в MTG Arena, в котором легальны все карты. Он включает самые сильные карты за всю историю Magic. Для него существует список ограниченных карт. Такая карта может содержаться в основной или дополнительной колоде только в одном экземпляре. «Вечность» — это формат с собранной колодой, в котором ваша основная и дополнительная колода вместе не могут содержать больше четырех экземпляров одной и той же карты.