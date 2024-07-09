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ФОРМАТ «ДВУХГОЛОВЫЙ ГИГАНТ»

Центр форматов
Размер колоды
60+
Игроков
4
Продолжительность партии
120 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

— Формат для нескольких игроков, где команды друзей сражаются 2 на 2! — Научитесь играть, объединяясь в пары с опытными игроками. — Выстраивайте стратегию и обменивайтесь информацией с товарищем по команде в процессе игры!

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Правила игры/модификаторы

Играйте, планируйте и сражайтесь одной командой. В формате «Двухголовый гигант» количество жизней общее и начинается с 30. Каждая команда, состоящая из двух игроков, имеет на старте 30 жизней, и игроки ходят одновременно. У команды нет каких-либо общих ресурсов, кроме жизней. Например, любое обращение «вы» на карте по-прежнему относится к отдельному игроку.

Однако эффекты, в описании которых указано «каждый оппонент» или «каждый игрок», действуют на каждого участника команды по отдельности. Игрок может блокировать любых существ, атакующих его, товарища по команде или Planeswalker-ов, находящихся под контролем команды.

— Команда, которая ходит первой, пропускает свой шаг взятия карты. — Собранная колода: товарищи по команде могут иметь в общей сложности не более четырех экземпляров каждой карты, за исключением базовых земель. Колода состоит из 60 карт. — Ограниченный формат: игроки имеют общий набор карт. Игроки объединяют все вскрытые карты и вместе собирают две колоды. Колода состоит из 40 карт. — Формат «Командир»: колода состоит из 99 карт и одной карты командира.

Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

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