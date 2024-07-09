ФОРМАТ «ВИНТАЖ»

В этом формате разрешены карты из всех выпусков Magic, включая дополнения и особые выпуски (за исключением тех, которые включены в список запрещенных)! Для него существует список ограниченных карт. Такая карта может содержаться в основной или дополнительной колоде только в одном экземпляре. «Винтаж» — это формат с собранной колодой, в котором ваша основная и дополнительная колода вместе не могут содержать больше четырех экземпляров одной и той же карты.

Минимальный размер колоды: 60 карт

До 15 карт в дополнительной колоде (если используется)