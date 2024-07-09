ФОРМАТ «ВИНТАЖ»
Почему стоит попробовать этот формат?
- Огромный выбор карт из всех выпусков Magic!
- С релизом новых выпусков «Стандарта» карты не заменяются новыми.
- Формат с самым обширным и мощным набором доступных карт.
- Неограниченные возможности комбинаций карт!
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
Правила игры/модификаторы
В этом формате разрешены карты из всех выпусков Magic, включая дополнения и особые выпуски (за исключением тех, которые включены в список запрещенных)! Для него существует список ограниченных карт. Такая карта может содержаться в основной или дополнительной колоде только в одном экземпляре. «Винтаж» — это формат с собранной колодой, в котором ваша основная и дополнительная колода вместе не могут содержать больше четырех экземпляров одной и той же карты.
- Минимальный размер колоды: 60 карт
- До 15 карт в дополнительной колоде (если используется)