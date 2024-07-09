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ФОРМАТ «ВИНТАЖ»

Центр форматов
Размер колоды
60+
Количество игроков
2
Продолжительность партии
20 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

  • Огромный выбор карт из всех выпусков Magic!
  • С релизом новых выпусков «Стандарта» карты не заменяются новыми.
  • Формат с самым обширным и мощным набором доступных карт.
  • Неограниченные возможности комбинаций карт!

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
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SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
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MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
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Правила игры/модификаторы

В этом формате разрешены карты из всех выпусков Magic, включая дополнения и особые выпуски (за исключением тех, которые включены в список запрещенных)! Для него существует список ограниченных карт. Такая карта может содержаться в основной или дополнительной колоде только в одном экземпляре. «Винтаж» — это формат с собранной колодой, в котором ваша основная и дополнительная колода вместе не могут содержать больше четырех экземпляров одной и той же карты.

  • Минимальный размер колоды: 60 карт
  • До 15 карт в дополнительной колоде (если используется)
Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

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