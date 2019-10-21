«Пионер» — новый, не подверженный ротации формат, в котором представлены карты из «Возвращения в Равнику» и более поздних выпусков — совсем скоро появится на всех игровых столах и в Magic Online!

Зачем нужен новый формат и почему именно сейчас? Где и когда можно будет сыграть? Отличные вопросы!

В этот четверг, 24 октября, Аарон Форсайт и Макс Макколл на канале Weekly MTG в twitch.tv/magic в 14:00 (PT) (00:00 25 октября МСК) ответят на все вопросы, касающиеся формата «Пионер». Пока же вы можете узнать кое-что об этом формате и идеях, которые стоят за его созданием.

История «Пионера» началась с «Модерна». Много лет назад (а точнее, в 2011 г.) возник формат «Модерн». Он был своеобразной промежуточной точкой для тех игроков, которые были пока не готовы окунуться с головой в «Наследие», но хотели использовать свою коллекцию карт, вышедших из употребления после ротации в Стандарте. Это было восемнадцать лет спустя после появления первого выпуска, легального для «Наследия», — Limited Edition (Alpha) — и этот промежуток нужно было чем-то заполнить.

В наше время «Модерн» уже стал таким, каким мы и хотели его видеть, — это не подверженный ротации формат, в котором игроки вольны экспериментировать. Тем временем Стандартный формат успешно развивается, и новое поколение игроков уже осваивает его в Magic: The Gathering Arena.

Но между этими форматами есть разрыв, и весьма большой. Самый старый выпуск для «Модерна» появился в 2003 году — то есть целых шестнадцать лет назад. И теперь, кода для «Модерна» выпущено огромное количество карт, ему уже не подходит роль формата, «где можно использовать карты Стандарта, исключенные после ротации». А для тех, кто присоединился к игре не так давно и все еще хочет играть любимыми картами, исключенными из Стандарта после ротации, «Пионер», как в свое время «Модерн», должен будет заполнить образовавшуюся нишу и обеспечить возможности для игры как в настольную версию, так и по сети в Magic Online. В настоящее время мы не планируем добавлять этот формат в Magic: The Gathering Arena.

И прежде, чем мы отправимся исследовать формат «Пионер», я хочу подчеркнуть следующее. Формат «Модерн» никуда не исчезнет. Нам нравится «Модерн» не меньше, чем игрокам. «Пионер» ни в коем случае не будет его заменой. Он является своеобразным ответом на растущее число игроков с разнообразными запросами. Как мы говорили перед запуском наших новых киберспортивных программ, настольные игры приобретают все больше почитателей, и этот рост означает, что мы должны давать людям не только новые возможности, но и новые способы игры. Мы рассматриваем «Пионер» как некий дополнительный формат.

В «Пионере» будет использоваться карты из «Возвращения в Равнику» и более поздних выпусков. Одной из наших целей при создании «Пионера» было сделать его достаточно большим, чтобы добиться синергии между картами из разных блоков, и дать этому формату собственные уникальные характеристики. Использование карт RTR и следующих выпусков сделает этот формат максимально отличным от «Модерна», ведь «Модерн» гораздо «старше». О том, почему именно этот выпуск послужил отправной точкой для нового формата, мы поговорим во время трансляции Weekly MTG 24 октября.

В начальном списке запрещенных карт будет всего пять карт — это достающие земли: Кровавая Топь, Затопленная Пойма, Загрязненная Дельта, Ветреная Пустошь и Лесистое Предгорье.

О нашей философии в отношении запрещенных и ограниченных карт мы расскажем в четверг, но суть решения о запрете заключается в следующем: мана-базы с достающими землями и шок-землями очень сильны и делают игру трех- или четырехцветной колодой слишком легкой. В зависимости от того, сколько сильнейших карт игрок может уместить в одну колоду, формат становится менее непредсказуемыми, а колоды — более однородными. Дополнительные ограничения на мана-базы добавляют разнообразия формату и заставляют колоды играть по-разному.

Новый формат будет доступен для тестирования в Magic Online начиная с 23 октября, а вскоре после этого состоятся квалификационные турниры. Что же касается настольных игр, формат также будет очень скоро доступен профессиональным игрокам! «Пионер» будет одним из форматов состязаний Players Tour Series 1–2 и 8–9 февраля 2020 г. В финальных играх Players Tour Finals, которые состоятся 25 апреля 2020 г., этот формат также будет использоваться. С 21 марта некоторые настольные квалификационные турниры Players Tours начнут использовать «Пионер».

Мы будем внимательно следить за развитием нового формата и по итогам наблюдений пополнять список запрещенных карт между турнирами. Magic Online будет использоваться для сбора данных. Здесь проблематичные карты будут запрещаться первыми. Следите за новостями каналов @Wizards_Magic и @MagicOnline и заходите в раздел новостей на нашем сайте.

Начиная с 23 октября «Пионер» будет иметь следующую поддержку в Magic Online после включения игры:

Поддержка Игрового лобби на уровне «Стандарта» или «Модерна», в т.ч. Лиги

Еженедельные отборочные туры по воскресеньям, но без плей-офф в 2019 г.

Отборы PTQ в следующие дни: Пятница, 1 ноября Пятница, 8 ноября Суббота, 23 ноября Пятница, 6 декабря Суббота, 7 декабря

Предварительные отборочные турниры MOCS стартуют в воскресенье, 23 ноября.

Запуск нового формата — это всегда очень волнующее событие, и нам не терпится узнать, понравится ли он игрокам!