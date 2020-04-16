Из-за непредвиденной ошибки три эксклюзивные карты серии «Годзилла» на японском языке из выпуска «Икория: Логово Исполинов» можно будет найти только в японских бустерах для драфта и коллекционных бустерах, а также получить в качестве бонусных карт. В английских и французских коллекционных бустерах этих карт не будет.

Исключение этих карт было непреднамеренным, в результате чего наши анонсы выпуска «Икория: Логово Исполинов» содержали неверную информацию, которую мы позже исправили. Мы объявили, что в английских и французских коллекционных бустерах не будет карт с номерами 385, 386 и 387, изображенных ниже:

Мы знаем, с каким нетерпением коллекционеры ждали возможности найти одну из этих особых карт в коллекционных бустерах, и глубоко сожалеем об сложившейся ситуации.

Поскольку мы обнаружили эту ошибку только недавно, перепечатать продукт с нужными картами было уже невозможно. Чтобы исправить это упущение, в ближайшем будущем мы напечатаем тираж этих карт и будем распространять их в игровых магазинах.

Если вы покупаете коллекционные бустеры в своем игровом магазине, то сможете бесплатно получить несколько копий этих карт. Если вы оформили предзаказ или еще только планируете покупку, сначала обратитесь в местный магазин и узнайте об этой возможности.

Если по каким-либо причинам вы не можете это сделать, свяжитесь со службой поддержки пользователей Wizards of the Coast для получения консультации.

Wizards of the Coast стремится обеспечивать неизменно высокое качество своих продуктов, и мы очень сожалеем, что в этот раз нам не удалось соответствовать этим стандартам.