Стартовый набор Magic: The Gathering 2022
Каждый стартовый набор Magic: The Gathering 2022 содержит все необходимое для грандиозных сражений с друзьями лицом к лицу.
Все, что может понадобиться для игры один на один
С помощью двух готовых для игры колод (в каждой содержится пять редких карт!) и кодов для MTG Arena вы научитесь играть вживую и онлайн. Интерактивное обучение онлайн и вложенное руководство по игре помогут вам постичь основы, прежде чем вы погрузитесь в захватывающую стратегию, где ни одна партия не похожа на другую.
Вот что вы найдете в каждом стартовом наборе Magic: The Gathering 2022:
- 2 готовые для игры колоды по 60 карт:1 бело-синяя колода и 1 красно-зеленая колода
- 1 руководство по игре в Magic
- 2 коробки для колод
- 2 кода для игроков, открывающие обе колоды онлайн в MTG Arena
- 5 редких карт, включая одну фольгированную, в каждой колоде
Выберите колоду
Каждый цвет или комбинация цветов в Magic отражает определенный стиль игры — со своими целями, стратегией и особенностями.
Если хотите пробить защиту оппонента и наносить множество повреждений усиленными существами, то вам подойдет красно-зеленая колода.
Если вам по душе контроль, выбирайте бело-синюю колоду: сдерживайте оппонента с помощью заклинаний, пока небо не заполнят ваши смертоносные существа.
Отправьтесь в путешествие по Мультивселенной Magic
Исследуйте многообразие Мультивселенной Magic: от вдохновленного 1920-ми годами мира, где правят криминальные семьи, до неонового киберпанка и готического ужаса с вампирами и верфвольфами.
В каждой колоде вы найдете карты из различных выпусков Magic, таких как «Улицы Новой Капенны»,«Камигава: Неоновая Династия», «Иннистрад: Багровая Клятва» и «Иннистрад: Полночная Охота».
(Примечание редактора: в приведенном реестре колод используются новейшие перепечатки каждой карты, автоматически загружаемые из ресурса Gatherer, включая перепечатки, не входящие в продукт. Реестр колоды — это не точное описание каждого продукта, а скорее интерактивный список карт, включенных в каждую колоду.)
Title: Бело-синяя стартовая колода
1 Гостеприимная Вампирша
1 Специалистка по Эвакуации
1 Привидение Оков Сна
1 Ужасный Кораблекрушитель
1 Поглощающий Прилив
2 Нечестивых Пресвитера
3 Резервных Агента
4 Проклятых Скопища
3 Вдохновляющих Надзирателя
3 Семихвостые Наставницы
2 Духа Всадника Бури
2 Обманщицы из Небельгаста
3 Змеиных Засады
2 Смертельных Выстрела
2 Грубых Доспеха
2 Угасающие Надежды
4 Тихие Бухты
12 Равнин
11 Островов
Title: Красно-зеленая стартовая колода
1 Громораскатный Райдзю
1 Возвысившийся Вожак
1 Жуткая Кукольница
1 Топиарный Тяжелоступ
1 Славный Восход
2 Волдаренские Уязвительницы
4 Лесных Проводника
3 Ламбхольтских Налетчика
3 Пилильщицы-Верхолаза
3 Споровых Ползуна
3 Жутких Рыцаря-Наездника
2 Цветущие Охотницы
3 Ведьмины Паутины
3 Истирания
2 Сжечь Проклятых
4 Непроходимые Горы
12 Гор
11 Лесов