Каждый стартовый набор Magic: The Gathering 2022 содержит все необходимое для грандиозных сражений с друзьями лицом к лицу.

Все, что может понадобиться для игры один на один

С помощью двух готовых для игры колод (в каждой содержится пять редких карт!) и кодов для MTG Arena вы научитесь играть вживую и онлайн. Интерактивное обучение онлайн и вложенное руководство по игре помогут вам постичь основы, прежде чем вы погрузитесь в захватывающую стратегию, где ни одна партия не похожа на другую.

Вот что вы найдете в каждом стартовом наборе Magic: The Gathering 2022:

2 готовые для игры колоды по 60 карт:1 бело-синяя колода и 1 красно-зеленая колода

1 руководство по игре в Magic

2 коробки для колод

2 кода для игроков, открывающие обе колоды онлайн в MTG Arena

5 редких карт, включая одну фольгированную, в каждой колоде

Выберите колоду

Каждый цвет или комбинация цветов в Magic отражает определенный стиль игры — со своими целями, стратегией и особенностями.

Если хотите пробить защиту оппонента и наносить множество повреждений усиленными существами, то вам подойдет красно-зеленая колода.

Если вам по душе контроль, выбирайте бело-синюю колоду: сдерживайте оппонента с помощью заклинаний, пока небо не заполнят ваши смертоносные существа.

Отправьтесь в путешествие по Мультивселенной Magic

Исследуйте многообразие Мультивселенной Magic: от вдохновленного 1920-ми годами мира, где правят криминальные семьи, до неонового киберпанка и готического ужаса с вампирами и верфвольфами.

В каждой колоде вы найдете карты из различных выпусков Magic, таких как «Улицы Новой Капенны»,«Камигава: Неоновая Династия», «Иннистрад: Багровая Клятва» и «Иннистрад: Полночная Охота».

(Примечание редактора: в приведенном реестре колод используются новейшие перепечатки каждой карты, автоматически загружаемые из ресурса Gatherer, включая перепечатки, не входящие в продукт. Реестр колоды — это не точное описание каждого продукта, а скорее интерактивный список карт, включенных в каждую колоду.)

Title: Бело-синяя стартовая колода

1 Гостеприимная Вампирша

1 Специалистка по Эвакуации

1 Привидение Оков Сна

1 Ужасный Кораблекрушитель

1 Поглощающий Прилив

2 Нечестивых Пресвитера

3 Резервных Агента

4 Проклятых Скопища

3 Вдохновляющих Надзирателя

3 Семихвостые Наставницы

2 Духа Всадника Бури

2 Обманщицы из Небельгаста

3 Змеиных Засады

2 Смертельных Выстрела

2 Грубых Доспеха

2 Угасающие Надежды

4 Тихие Бухты

12 Равнин

11 Островов

Title: Красно-зеленая стартовая колода

1 Громораскатный Райдзю

1 Возвысившийся Вожак

1 Жуткая Кукольница

1 Топиарный Тяжелоступ

1 Славный Восход

2 Волдаренские Уязвительницы

4 Лесных Проводника

3 Ламбхольтских Налетчика

3 Пилильщицы-Верхолаза

3 Споровых Ползуна

3 Жутких Рыцаря-Наездника

2 Цветущие Охотницы

3 Ведьмины Паутины

3 Истирания

2 Сжечь Проклятых

4 Непроходимые Горы

12 Гор

11 Лесов