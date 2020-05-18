Дата обновления: 16 апреля 2020 г.

«Схватка»

Drannith Magistrate запрещена.

Winota, Joiner of Forces запрещена.

«Наследие»

Lurrus of the Dream-Den запрещена.

Zirda, the Dawnwaker запрещена.

«Наследие»

Lurrus of the Dream-Den запрещена.

Изменения для настольной версии вступают в силу: 18 мая 2020 г.

Изменения для Magic Online вступают в силу: 18 мая 2020 г.

Изменения для MTG Arena вступают в силу: 21 мая 2020 г.

Список запрещенных и ограниченных в различных форматах карт вы найдете на этой странице.

«Винтаж»

В последующие недели после релиза выпуска «Икория: Логово Исполинов» в Magic Online мы наблюдали резкий рост популярности карты Луррус из Логова Грез и возросшую частоту побед колод, в которых Луррус использовался в качестве компаньона. Из-за особенностей формата «Винтаж» — обширного набора доступных карт и мощных ограниченных карт — стоимость использования Лурруса в колодах накладывает меньше ограничений по сравнению использованием его же в качестве компаньона. В результате частота побед нескольких архетипов, использующих Лурруса, превысила 55% в лиге Magic Online, а колоды, использующие Лурруса, занимают слишком большую долю метагейма, и изменений в этом процессе не наблюдается. Таким образом, мы вынуждены запретить Лурруса из Логова Грез в формате «Винтаж».

В этом формате мы чаще всего ограничиваем использование карт, которые существенно влияют на баланс. Но этот случай уникален. Дело в том, что, ограничив Лурруса, мы не сможем повлиять на его использование в качестве компаньона, а это и есть основная причина запрета.

«Наследие»

Как и в формате «Винтаж», большой набор доступных карт и дешевых перманентов в «Наследии» делает уровень эффективности использования Лурруса из Логова Грез в качестве компаньона несоизмеримым со стоимостью колоды. Несколько архетипов, которые уже были довольно сильными, в том числе варианты Delver, использовали Лурруса в качестве компаньона, в то же время требуя незначительных изменений в построении колод. В целом число колод с Луррусом в метагейме продолжает расти. Частота побед некоторых из них в лиге Magic Online превышает 55%. Наши наблюдения показывают, что одних только сил метагейма недостаточно для того, чтобы держать эти колоды под контролем, поэтому мы также решили запретить Лурруса из Логова Грез и в «Наследии».

Кроме того, мы наблюдаем очень высокий процент побед колод с картой Зерда, Пылающая на Рассвете в качестве компаньона в сочетании с Grim Monolith. Хотя эта карта еще не получила широкого распространения, данные метагейма Magic Online указывают на то, что колоды с ней станут проблематичными как с точки зрения частоты побед, так и с точки зрения их доли в метагейме. Предвосхищая эти проблемы, мы запрещаем карту Зерда, Пылающая на Рассвете в формате «Наследие».

«Схватка»

Разрабатывая правила формата «Схватка», мы намеренно сделали так, чтобы одной карте нелегко было справиться с разными командирами. Примером того, как мы действовали согласно этой философии, стал запрет карты Волшебная Подзорная Труба. Нам кажется, Драннитский Магистрат также попадает в эту категорию и ограничивает возможность самовыражения игроков при построении колоды вокруг командира в «Схватке», поэтому мы запрещаем эту карту.

Что касается баланса, мы наблюдаем высокий процент побед колод с картой Винота, Объединившая Силы в качестве командира. Это приводит к резкому повышению рейтингов и снижает разнообразие игрового процесса. И хотя в целом мы более терпимо относимся к резкому росту рейтинга в «Схватке», по сравнению с форматами, где дух конкуренции развит сильнее, мы решили внести некоторые изменения, чтобы дать игрокам больше возможностей для самовыражения в метагейме «Схватки».

Другие форматы

Перечисленные выше изменения касаются в основном форматов «Наследие», «Винтаж» и «Схватка», но мы следим за изменениями в метагейме других форматов, в том числе Стандартного, а также форматов «Пионер» и «Модерн». Если возникнет необходимость внести изменения и в эти форматы, мы обязательно объявим об этом. Пока же мы наблюдаем динамичное развитие метагейма, который изменяется с каждой неделей во всех трех перечисленных форматах. Прежде чем решить, требуются ли изменения и какие именно, нам нужно увидеть, как состояние метагейма приближается к равновесию. В настоящее время изменения в этих форматах происходят слишком быстро, и никакие из полученных данных не указывают на то, что какая-либо карта или архетип представляет собой проблему.

Мы знаем, что некоторые игроки обеспокоены тем, что во многих форматах им все чаще встречаются колоды, использующие компаньонов. Хотя в настоящее время мы не наблюдаем подозрительно высокого процента побед колод с компаньонами в форматах «Стандарт», «Пионер» или «Модерн», мы ожидаем, что такие колоды будут встречаться во множестве форматов и постоянно использоваться игроками. При возникновении проблем, вызванных высокой долей колод с компаньонами в метагейме, мы постараемся их решить, даже если для этого потребуется изменить правила использования механики компаньонов. Пока же мы позволим метагейму развиваться дальше, прежде чем решим, нужно ли нам что-нибудь предпринять.