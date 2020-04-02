Много месяцев назад, когда мы завершили работу над выпуском «Икория: Логово Исполинов», обстановка в мире была совсем другой. Теперь же, когда над ним нависла опасность распространения вируса COVID-19, слово «корона» приобрело иной, зловещий смысл.

Изначально словосочетание «the Corona Beam» в названии карты, которую вы сейчас увидите, означало оружие Космогодзиллы— его дыхание. (Примечание переводчика: на русском языке эта карта называется Космогодзилла, Молния Смерти.) Однако мы уже не успели изменить принт карты, чтобы она не вызывала отрицательных ассоциаций. Тираж «Икории» скоро появится на прилавках, и эта карта войдет в выпуск. Но мы делаем все возможное, чтобы удалить ее или изменить ее название.

Во-первых, мы уберем эту карту из всех репринтов «Икории». Во-вторых, мы переименуем карту в Magic: The Gathering Arena— теперь она будет называться Spacegodzilla, Void Invader. И наконец, в Magic Online, где планировалось появление карт с разными версиями Годзиллы в «Сундуках сокровищ», этой карты не будет.

Имейте в виду, что эта карта является особой версией карты Void Beckoner (Призыватель Пустоты), которую не затронут никакие изменения.

В эти дни всеобщая безопасность и здоровье представляют для нас огромную важность. Узнать больше о действиях Wizards of the Coast в связи с распространением вируса COVID-19 можно здесь. Берегите себя! Спасибо за ваше понимание и терпение.