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UNSTABLE VARIANTS
Как многие из вас уже заметили, количество карт в выпуске Unstable было изначально заявлено как «216 с чем-то». И неспроста! Некоторые карты выпуска вы найдёте в бустерах в нескольких вариантах – у них может отличаться изображение, художественный текст или даже текст правил.
Теперь мы можем вам раскрыть подробности: у 13 разных карт будет от 4 до 6 различных вариантов. При обсуждении внутри Wizards of the Coast мы присваивали вариантам буквы «A», «B», и так далее. Так же мы их разметили и в этой статье.
Наслаждайтесь!
Amateur Auteur
A:
B:
C:
D:
Beast in Show
A:
B:
C:
D:
Everythingamajig
A:
B:
C:
D:
E:
F:
Extremely Slow Zombie
A:
B:
C:
D:
Garbage Elemental
A:
B:
C:
D:
E:
F:
Ineffable Blessing
A:
B:
C:
D:
E:
F:
Killbots
A:
B:
C:
D:
Knight of the Kitchen Sink
A:
B:
C:
D:
E:
F:
Novellamental
A:
B:
C:
D:
Secret Base
A:
B:
C:
D:
E:
Sly Spy
A:
B:
C:
D:
E:
F:
Target Minotaur
A:
B:
C:
D:
Very Cryptic Command
A:
B:
C:
D:
E:
F: