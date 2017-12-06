Как многие из вас уже заметили, количество карт в выпуске Unstable было изначально заявлено как «216 с чем-то». И неспроста! Некоторые карты выпуска вы найдёте в бустерах в нескольких вариантах – у них может отличаться изображение, художественный текст или даже текст правил.

Теперь мы можем вам раскрыть подробности: у 13 разных карт будет от 4 до 6 различных вариантов. При обсуждении внутри Wizards of the Coast мы присваивали вариантам буквы «A», «B», и так далее. Так же мы их разметили и в этой статье.

Наслаждайтесь!

Amateur Auteur

A:

B:

C:

D:

Beast in Show

A:

B:

C:

D:

Everythingamajig

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Extremely Slow Zombie

A:

B:

C:

D:

Garbage Elemental

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Ineffable Blessing

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Killbots

A:

B:

C:

D:

Knight of the Kitchen Sink

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Novellamental

A:

B:

C:

D:

Secret Base

A:

B:

C:

D:

E:

Sly Spy

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Target Minotaur

A:

B:

C:

D:

Very Cryptic Command

A:

B:

C:

D:

E:

F: