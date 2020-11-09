Совсем скоро выйдет выпуск, разительно отличающийся от остальных своим новым подходом к одному из самых популярных форматов в Magic.

Впервые идея драфта по «Командиру» посетила меня около шести лет назад, и тогда я еще не предполагал, какое развитие она получит. Теперь же она обрела завершенную форму, об этом формате уже многие говорят, и совсем скоро в нем можно будет сыграть — и для меня это очень многое значит. Возможно, формат «Командир» и драфты уже хорошо вам знакомы, а может, для вас это будет новый опыт. Независимо от этого мне хочется, чтобы вы отлично провели время.

Конечно же, лучше всего представить игрокам новый формат именно на пререлизе, где у них будет возможность познакомиться с совершенно новыми картами. Итак, поговорим обо всем этом подробнее!

Я также записал видеоролик — его можно найти здесь:

Ну а если вам милее буквы, продолжайте читать. Итак, начинаем!

Легендарное начало

Пререлизы всегда были моими любимыми мероприятиями года по Magic.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть новыми картами, и для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. И даже в том случае, если вы будете делать все это дома, одновременно с вами это будет делать множество человек по всему миру. Общайтесь с ними, участвуя в глобальном мероприятии. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о том, что вас ожидает на пререлизе выпуска «Легенды Командира». Но если вам в новинку вся эта история с запечатанной колодой или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры. Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако на этот раз из-за пандемии COVID-19 мы делаем исключение: игроки могут забрать бустеры домой! (Небольшое примечание для игроков, уже привыкших играть силеды на пререлизных наборах: в отличие от пререлизов «основных выпусков», пререлиз «Легенд Командира» будет играться на обычных бустерах — специальных пререлизных наборов в этот раз не будет.) На самом деле, мы рекомендуем так и поступить. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Легенды Командира» в галерее карт.

Вы полностью готовы! Пришло время открывать карты!

Распорядитесь вашими картами

Итак, вы получили свои бустеры. Что теперь?

Кстати, вы также могли получить особую пререлизную карту «Сенгир, Темный Барон». Вот как она выглядит.

Все игроки получают одну и ту же промокарту. В отличие от обычной пререлизной карты ее нельзя использовать в вашей колоде, поэтому пока просто отложите ее. Кстати, художник Пит Вентерс создал просто изумительную иллюстрацию, не так ли?

Силед по «Легендам Командира» играется на шести бустерах, а драфт — на трех. Если вы будете играть драфт (обязательно соблюдайте меры безопасности!), помните, что в драфте по «Легендам Командира» вы выбираете по две карты за раз! Здесь же я расскажу о том, как составить колоду в силеде по новому выпуску. Если вы играете силед, можете смело вскрывать свои бустеры!

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Колода формата «Силед» собирается по своим правилам. Вам нужно составить колоду только из карт, доставшихся вам в этих шести новых бустерах, и любого количества базовых земель.

Силед по «Легендам Командира» отличается от обычного, в котором ваша колода должна состоять из 40 карт. В данном случае вы составляете колоду для формата «Командир» из 60 карт!

Если вы не знакомы с форматом «Командир», ничего страшного. Значит, как раз самое время научиться! Посмотрите мой видеоролик, посвященный этому формату, и меньше чем за 5 минут вы усвоите все необходимое, чтобы начать играть. Дополнительную информацию вы также найдете на веб-странице «Командира».

Имейте в виду, что здесь также действует правило цветовой принадлежности для игр в формате «Командир», так что карты в вашей колоде должны соответствовать цветам вашего командира (учитываются все символы маны на карте, например, в активируемой способности). Например, вы не можете использовать в колоде зеленую карту, если вашим командиром является Квейн.

Составляя колоду в силеде, первым делом вы должны определиться с цветами, которыми будете играть. В «Легендах Командира» многое будет зависеть от того, какие легендарные карты вам достались. Они в значительной степени могут повлиять на ваши решения! Если вы вскрыли очень сильную легенду (или даже две со способностью «Партнер» — об этом чуть позже), это может стать определяющим фактором в выборе цветов.

Помимо этого, некоторые особенности полученных карт также могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существ оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете, то есть много существ с различной стоимостью.

Интересная тема в том или ином цвете.

Много существ, которых трудно заблокировать, например, существа с Полетом.

Если вы очень хотите сыграть каким-то цветом, но именно в этом цвете у вас нет подходящей легенды, всегда есть запасной вариант: Радужный Дудочник! Такие ситуации, вероятно, будут возникать не слишком часто, но вы всегда можете использовать Радужного Дудочника, даже если не вскрыли его в своих бустерах. Это в своем роде «базовая легенда». (Также рекомендую посмотреть этот видеоролик, в котором я рассказываю, зачем вообще был создан Радужный Дудочник.)

Также следует отметить, что, как в любом другом мероприятии с колодой из бустеров, вы можете использовать в вашей колоде для «Командира» любое количество экземпляров одной и той же карты, если вы вскрыли их несколько. (В этом заключается отличие от традиционного «Командира».)

Итак, в «Легендах Командира» вы будете использовать колоду из 60 карт. Из них — около 25 базовых земель. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 35 карт, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Слит-Летун — это та карта, которую чаще всего стоит разыгрывать на третьем ходу, а вот Обет Служения вряд ли понадобится вам к этому моменту.)

Правильная «кривая маны» — крайне важный аспект успешной колоды для силеда. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры.

Также не забывайте, что вы всегда можете разыграть своего командира. Например, если один из ваших командиров — Малкольм, Остроглазый Штурман, то у вас точно есть карта для разыгрывания на третьем ходу.

Учитывайте, что в «Командире» партии обычно длятся дольше, и у вас будет 40 жизней. Поэтому имеет смысл задействовать больше карт (но не все!), ориентированных именно на позднюю игру. Но вообще, вы можете использовать в вашей колоде и свои самые любимые карты из тех, что вы вскрыли, и наверняка они отлично сыграют.

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Что же делать, если бустеры у вас есть, но вы не можете играть в магазине?

У нас есть Magic Online, позволяющая играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой!

В детстве мы с другом играли в Magic по телефону. Можете себе представить, какая это была морока: стараться запомнить все карты было настоящим мучением, а на пререлизе это было бы еще сложнее!

Но теперь мы живем совсем в другую эпоху — эпоху повсеместного распространения камер. Они есть везде, от ноутбуков до мобильных телефонов!

В зависимости от возможностей, которыми располагаете вы и ваши друзья, существует много способов провести игру. Ознакомьтесь с моей статьей, посвященной игре в Magic по веб-камере, — там вы найдете множество советов по ее организации. Spelltable.com — это отличный сайт именно для игры в формате «Командир», так как он поддерживает голосовой чат и четыре окна специально для матчей с участием четырех игроков. При другом количестве участников вы можете использовать, например, Discord или Google Hangouts.

Легендарное веселье

В выпуске «Престол Элдраина» мы представили проект «Веселье с бустерами» — альтернативные украшенные версии некоторых карт, которые встречаются в бустерах. В «Легендах Командира» эта инициатива получила продолжение!

Карты легендарных существ в этом выпуске могут иметь особое оформление — фольгированные с тиснением и уникальной рамкой. Выглядят они следующим образом:

Но вообще их нужно видеть вживую, потому что новые фольгированные карты с тиснением выглядят просто потрясающе! Вот видеоролик, где демонстрируется одна из них.

Да, кстати — Prossh? В самом деле? Именно так! В дополнение к легендам этого выпуска мы перепечатали еще 32 популярных в прошлом легенды исключительно в новом оформлении. Вас ждут Исследователь Мальстрема, Najeela, Thrassios и еще 29 их друзей!

Кроме того, planeswalker’ы выпуска также могут быть представлены в особых вариантах без рамок:

И все это вы можете найти в обычных драфт-бустерах!

Кроме того, в коллекционных бустерах снова будут карты с расширенными иллюстрациями! Выглядят они следующим образом:

Теперь в уникальном оформлении с расширенной иллюстрацией доступны не только редкие и раритетные карты! В дополнение к редкой или раритетной карте с расширенной иллюстрацией в коллекционном бустере вы также получите обычную или необычную карту с расширенной иллюстрацией. Они были тщательно отобраны из карт этого выпуска и двух колод для «Командира» выпуска «Легенды Командира».

Если вам интересно узнать что-либо еще об этих картах и вариациях, прочтите мою статью о коллекционировании карт выпуска «Легенды Командира».

Продукция «Легенд Командира»

Когда вы придете в магазин забрать свои бустеры для пререлиза, то можете заодно купить и что-то еще, например, коробки бустеров! Обязательно сделайте предварительный заказ, и вы сможете забрать товар, пока он имеется в наличии. С каждой коробкой бустеров вы получите вот такую карту:

Карта Слияние Маны выручит, если вам не хватает маны какого-то определенного цвета. Она очень популярна в «Командире» и других форматах.

В выпуске «Легенды Командира» также есть две колоды для «Командира»! Обязательно спросите про них в вашем магазине.

Станьте легендой

Этот выпуск долгое время находился в разработке, и я жду не дождусь, когда вы сможете опробовать его в деле. Это интересный и свежий взгляд на формат «Командир»!

Самое главное — получайте удовольствие! «Командир» — это формат для непринужденного общения и яркой, эффектной игры. Надеюсь, на пререлизе у вас этого будет в достатке! Я хочу отдельно поблагодарить комитет по правилам «Командира» за помощь в работе над этим выпуском и, конечно же, в первую очередь — за создание этого прекрасного формата.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием вас выслушаю!

Надеюсь, вам понравилось знакомство с «Легендами Командира», и, как бы вы ни играли картами этого выпуска, желаю вам отлично повеселиться!

Гэвин

Электронная почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

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