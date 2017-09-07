Magic Digital Next и Magic Online Magic Online как и MTG Arena входит в линейку Magic Digital Next и продолжит развиваться и становиться лучше. О наших планах относительно будущего Magic Online вы можете узнать из опубликованной сегодня статьи Криса Кертица.

Почти 25 лет назад Ричард Гарфилд собрал команду, чтобы воплотить в жизнь идею быстрой и компактной игры, чтобы играть с друзьями. То, что у них получилось, стало сенсацией — известной под названием Magic: The Gathering. Идея была очень простой, и масштаб сначала был весьма скромный, но игра превратилась в нечто куда более значительное.

За два с половиной десятилетия игра Magic помогла изменить мир настольных игр и превратилась во всемирно известный феномен. Любители со всех концов земли играют у себя на кухнях, в тысячах игровых магазинов и на десятках миллионов соревновательных турниров, проходящих по всему свету. Их собирает вместе любовь — и, как многие говорят, это любовь не только к лучшей игре, но и лучшему игровому сообществу. Сегодня у Magic десятки миллионов поклонников в 70 странах, а сама игра выпускается на 11 языках.

Сегодня мы расскажем вам о новом способе играть.

Первая и лучшая стратегическая карточная игра с живым и глобальным сообществом игроков заслуживает самой лучшей реализации в электронном виде. Я с гордостью представляю вам Magic: The Gathering Arena.

Что такое MTG Arena?

Magic: The Gathering Arena — это настоящая игра Magic, реализованная в виде компьютерной игры для геймеров, поклонников и стримеров.

Вы наверняка уже слышали, как мы говорим о Magic Digital Next, о студии цифровых игр и о нашем стремлении перенести богатый мир Magic в современные и увлекательные видеоигры. MTG Arena — первая из таких игр, и ее призвание — дать вам возможность сыграть новейшими выпусками карт Magic.

MTG Arena — это прежде всего замечательный способ играть в любимую игру со всей ее глубиной и многообразием правил и возможностей, что так нравится игрокам. А зрелищные и хорошо понятные графические эффекты сделают увлекательным и наблюдение за чужими партиями в сети. Мы хотим, чтобы популярные стримы MTG Arena регулярно попадали в число самых просматриваемых на Twitch. Мы хотим, чтобы игроки с нетерпением ожидали вечеров драфтов в MTG Arena со своими друзьями со всего мира. Мы хотим, чтобы соревновательные рейтинговые матчи игроков-профи смотрели с тем же энтузиазмом, что партии на Гран-при.

Для того, чтобы наши желания исполнились, мы создавали игру, держа в уме три цели.

Мы хотели создать самую глубокую и подробную цифровую карточную игру из существующих. Magic — и в настольном, и в цифровом исполнении — уже может похвастаться стратегической глубиной, с которой могут сравниться немногие карточные игры. Цель MTG Arena — соответствовать этой глубине с первых дней закрытого тестирования. Ко времени окончательного релиза в MTG Arena будут все карты Стандартного формата, и каждый год к ним будет добавляться еще около 1000 карт. Это означает, что игроков ждут широкие возможности, увлекательные партии и новые открытия.

Мы хотели создать такую игру по Magic, наблюдать за которой было бы так же интересно, как играть. Трансляции MTG Arena на Twitch и других платформах — это динамичное, увлекательное и понятное зрелище для всех любителей игры пр всему миру. Наша цель — не что иное, как создание мощного киберспортивного сообщества — и для этого у нас есть зрелищные эффекты, потрясающий звук и увлекательные способы обучения и взаимодействия с постоянно растущими игровыми материалами.

Мы хотели создать игру, которая может развиваться. Мы создали новый движок для обработки игровых правил: Games Rules Engine (GRE). Он использует систему машинного обучения, способную понять любую карту Magic, которая только может появиться в будущем. Это означает, что у наших талантливых игровых дизайнеров теперь появляется полная свобода: они могут создавать карты, новые игровые механики и неожиданные, но увлекательные концепции, и все это можно будет перенести в MTG Arena при помощи GRE.

Чтобы достичь всех поставленных целей, мы отвели на разработку игры достаточно времени — и в ходе этого процесса мы будем взаимодействовать с игроками значительно больше, чем при работе над предыдущими играми по Magic. У нас есть отличные идеи отностельно игры, и вскоре мы пригласим игроков, таких как вы, сыграть и поделиться с нами своими мыслями.

Как принять участие

Принять участие в разработке MTG Arena можно двумя способами: записавшись на закрытое бета-тестирование или сыграв на одном из проходящих в ближайшие несколько месяцев мероприятий.

Прежде всего, вы можете записаться на закрытое бета-тестирование на сайте PlayMTGArena.com. Приглашения мы будем рассылать несколькими волнами, по мере того, как это будет позволять тестирование. В самом начале бета-версия (только на английском языке) будет сфокусирована на тестировании первой итерации любительской игры с собранной колодой картами из «Иксалана». Дополнительные функции и форматы мы будем добавлять по мере развития тестирования.

Вы можете получить приоритетный доступ на закрытое бета-тестирование, сыграв на пререлизе «Иксалана» с DCI-номером, привязанным к учетной записи Wizards, сыграв на пререлизе «Иксалана» в Magic Online или привязав свой ID-номер Magic Duels к учетной записи Wizards. Любое из этих действий позволит вам попасть в очередь приоритетного доступа. Если у вас возникают проблемы с записью, обязательно обращайтесь в службу поддержки.

Кроме того, вы сможете сыграть в демо-версию игры на некоторых из мероприятий, в которых мы участвуем. Первое из таких мероприятий пройдет на этих выходных — это HASCON в городе Провиденс, штат Род-Айленд, США. Если вы не попадаете туда, то мы постараемся предоставит такую возможность на других предстоящих мероприятиях.

Не забывайте участвовать в обсуждении в нашем Twitter @MTG_Arena и при помощи хэштега #MTGArena.

Что это значит для настольной версии Magic и для Magic Online

MTG Arena будет фокусироваться на новых картах и игровых режимах. Именно по этой причине Magic Online — в которой присутствуют почти все карты за всю историю игры — продолжит предлагать игрокам уникальные возможности. Разработка Magic Online продолжается, и в игре будут появляться новые выпуски, выходить обновления и проводиться турниры. Больше о будущем Magic Online вы можете узнать из опубликованной сегодня статьи Криса Кертица.

Еще одна ключевая цель MTG Arena — сделать так, чтобы настольная и цифровая версии игры дополняли друг друга. Мы рассматриваем различные возможности связать игру в магазинах и электронную игру. Мы все еще разрабатывает и развиваем свои планы, но мы хотим, чтобы ваша игра в Magic была частью масштабных и комплексных впечатлений, растянутых во времени, которые раньше были невозможными.

Спасибо!

Нам очень повезло: нашей отправной точкой стала лучшая игра в мире, а нашей аудиторией — самое лучшее игровое сообщество. Разрабатывая новую цифровую игру по Magic, мы не могли и мечтать о большем. Это будет увлекательное путешествие, и мы гордимся тем, то в этом приключении у нас будут такие замечательные спутники.