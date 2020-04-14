Вы готовы ко встрече с чудовищами?!

Выпуск «Икория: Логово Исполинов» посвящен колоссальным монстрам (и узомантам, которые их приручают). Источником вдохновения для него стали фильмы про чудовищ, древние легенды, видеоигры и еще множество всего. Если вам особенно нравится какой-то монстр... то есть изрядная вероятность, что он будет в этом выпуске!

Чтобы получить представление о том, что вас может ожидать в «Икории», посмотрите этот трейлер:

Это один из самых безумных выпусков, над которыми мне приходилось работать. Новые меняющие игру механики (вы уже видели «Компаньона» и «Мутацию»?), поистине титанические существа, трехцветные карты и даже колоды для «Командира» — «Икория» способна заставить вас застыть в изумлении!

Сейчас мир — наш мир, Земля, — переживает необычные времена, так что и пререлиз будет устроен не так, как обычно. Но это не значит, что вам не удастся повеселиться!

Так чего же вам ожидать? Как участвовать в пререлизе, когда вы социально дистанцированы? Давайте разберемся!

Чудовищные объемы веселья

Пререлизы всегда были моими любимыми турнирами года по Magic.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть новыми картами, и для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. И даже в том случае, если вы будете делать все это дома, одновременно с вами это будет делать множество человек по всему миру. Общайтесь с ними, участвуя в глобальном мероприятии. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о различиях, с которыми вы столкнетесь на пререлизе выпуска «Икория: Логово Исполинов». Но если вам в новинку вся эта история с «Силедом», или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Всегда планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако на этот раз из-за пандемии COVID-19 мы делаем исключение: игроки могут забрать пререлизные наборы домой! На самом деле, мы рекомендуем так и поступить. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным. О том, что разрешено магазинам, вы можете в подробностях прочитать здесь.

Если же по какой-то причине вы не можете попасть в местный игровой магазин, то сыграть можно будет в Magic: The Gathering Arena! С 16 апреля там будет проходить турниры в формате «Силед», и впечатления они оставляют примерно те же самые. Если вы еще не знакомы с MTG Arena, то самое время попробовать.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин или MTG Arena и посмотрели на все замечательные карты в галерее карт выпуска «Икория: Логово Исполинов» .

Вы полностью готовы! Пришло время начинать и открывать карты!

Собирая монстра

Ну хорошо. Итак. Допустим, пререлизный набор у вас в руках. Чего вы можете ожидать?

Все вместе это выглядит вот так:

Внутри вы найдете шесть бустеров «Икория: Логово Исполинов»... и случайную фольгированную пререлизную редкую или раритетную карту с оттиском (это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска).

(Обратите внимание, что если вы играете в MTG Arena, то дополнительной случайной карты у вас не будет.)

Кроме этого, конечно, в коробке есть еще кое-что полезное — например, счетчик жизней Spindown, чтобы отслеживать ваше количество жизней. А знаете что? Давайте же откроем коробку и посмотрим!

Замечательно! У вас тут множество всякого добра.

Но, конечно, самое главное в вашем наборе — бустеры. Давайте поговорим о том, что с ними делать дальше!

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Колода формата «Силед» собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Стоит отметить, что в выпуске «Икория: Логово Исполинов» есть небольшая тема, посвященная трем цветам — особенно среди редких и раритетных карт. Это означает, что добавлять третий цвет игроки будут чаще, чем обычно.

Если вы решите пойти по этому пути, то советую вам брать те карты с третьим цветом, которые не нужно разыгрывать рано в партии, и для которых требования по цветам не очень тяжелые. Добавить Месть Отпрыска несложно, потому что для него нужна всего одна мана третьего цвета, а вот если для разыгрывания Вдохновенного Ультиматума вам нужно получить все три горы, которые вы положили в колоду, то это не так-то просто осуществить!

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Савайский Саблезуб — хорошая карта для разыгрывания на втором ходу, а вот Божественная Стрела — не очень.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды для «Силеда». Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для форматов с колодами из бустеров я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Механика Мутации в этом выпуске делает подсчет мана-стоимости сложнее, чем обычно. В целом я бы раскладывал карты по их стоимости Мутации, когда она больше, чем три маны. К этому моменту у вас, как правило, будет существо, которое сможет мутировать.

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в форматах с колодами из бустеров ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Запечатанная колода» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Веселье с бустерами

В выпуске «Престол Элдраина» мы представили проект «Веселье с бустерами» — альтернативные украшенные версии некоторых карт, которые встречаются в бустерах. В «Икории» веселье продолжается, и многие из таких карт связаны с монстрами этого мира!

У них потрясающий художественный стиль иллюстраций, которые зачастую закрывают часть текстового поля! Глядите сами:

Но это еще не все! Особые карты есть у одного из циклов этого выпуска: у триомов! Для них сделана особая рамка, и... в общем, это невероятное зрелище:

Кроме того, Planeswalker’ы выпуска также представлены в особых вариантах без рамок:

Все это очень зрелищно. Такие карты вы можете найти в обычных бустерах, а в коллекционных бустерах продолжается серия карт без рамок! Выглядят они следующим образом:

И последнее по порядку, но уж точно не по важности... Здесь есть Годзилла. То есть... настоящий Годзилла! И еще его друзья.

Все верно: Magic и Toho заключили небывалый союз, чтобы привести в игру монстров Toho! Купив коробку бустеров, вы найдете в ней особую карту с монстром Toho, — а если покупаете ее в магазине WPN, то в придачу получите промо-карту Годзиллы. (Пока имеются в наличии).

Люди называли «Икорию» выпуском Годзиллы... но вряд ли кто-то ожидал на самом деле встретить в ней этого ящера! Потрясающе.

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Что же делать, если наборы у вас есть, но вы не можете играть в магазине?

Ну, для начала у вас есть Magic: The Gathering Arena и Magic Online, позволяющие играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой!

В детстве мы с другом играли в Magic по телефону. Можете себе представить, какая это была морока: стараться запомнить все карты было настоящим мучением, а на пререлизе это было бы еще сложнее!

Но теперь мы живем совсем в другую эпоху — эпоху повсеместного распространения камер: они есть везде, от ноутбуков до мобильных телефонов!

В зависимости от того, какая техника есть в распоряжении у вас и у ваших друзей, организовать игру можно множеством способов. Если вам нужно с чего-то начать, прочитайте эту отличную статью группы игроков в «Командир» The Spike Feeders или, если вы читаете по-английски, введите в строку поиска «play Magic: The Gathering over webcam», и вы найдете множество информации о том, как превратить в веб-камеру ваш телефон. Сделать это гораздо проще, чем объяснить, так что просто попробуйте!

Вся «Икория», что напечатана

Если вы приходите в магазин забрать пререлизные наборы, то можете заодно купить и что-то еще, например, коробки бустеров! Обязательно сделайте предварительный заказ и, пока товар имеется в наличии, вы сможете его забрать.

Вместе с «Икорией» поступает в продажу и еще одна новинка: колоды для «Командира» этого выпуска (C20)! Если вы никогда не играли в «Командир», то у вас есть отличная возможность попробовать! Это один из самых популярных форматов в мире и отличный способ играть в Magic с компанией почти любыми картами, которыми захотите.

эту страницу.

Механики «Икории»

Как я уже говорил в начале, «Икория» — совершенно безумный выпуск. Мутация, компаньоны, жетоны ключевых слов — вас ждет множество интересного и того, в чем надо разобраться. Подробности вы найдете в роликах по механикам (или в списке часто задаваемых вопросов), и я надеюсь, что на все ваши вопросы будет дан ответ:

Драки монстров

«Икория» — потрясающий выпуск, а сейчас нам как никогда нужны веселые занятия, не дающие заскучать. Мы придумали множество новых и уникальных элементов, и нам не терпится узнать, что вы о них думаете!

Если вы можете получить карты или сыграть онлайн, обязательно попробуйте! Игра онлайн доступна всегда, а физическими картами вы обязательно сможете сыграть потом — «Икория» никуда не денется.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне Twitter, Tumblr, Instagram или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием вас выслушаю!

Надеюсь, вам понравилось знакомство с «Икорией», и, как бы вы ни играли картами этого выпуска, желаю вам отлично повеселиться!

— Гэвин

Электронная почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey