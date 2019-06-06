«Горизонты Модерна» — это совершенно потрясающий выпуск Magic.

Механики давно прошедших дней! Щепки! Снег! Урза! Карты из самых разных миров! Этот выпуск — настоящее признание в любви к Magic.

И, конечно же, это первый выпуск, карты из которого напрямую попадают в формат «Модерн».

Видеть, как этот выпуск проходит весь путь от изначального замысла до законченного продукта, было невероятным удовольствием. А теперь такое же удовольствие сможете испытать и вы — на вашем местном пререлизе!

Но даже если вы уже бывали на множестве пререлизов, имейте в виду: уникальный выпуск заслуживает уникального турнира. (Внимание, спойлер: на этот раз вы сможете сыграть драфт!) В этот раз многое будет устроено по-новому, так что давайте разберемся!

В поисках горизонта

Пререлизы — мои любимые турниры Magic в году.

Куда бы ни занесла меня жизнь, и какая бы погода ни стояла за окном, я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. И я такой не один — многие любители Magic, от опытных ветеранов до новичков, тоже выбирают их! Пререлизы входят в число наших самых популярных турниров.

Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic!

Мало что может сравниться с пререлизом. Вы приходите в магазин, получаете новые карты и разбираетесь, как ими играть, одновременно со всеми остальными. Это турнир с равными условиями, в расслабленной обстановке, и все участники делятся друг с другом своей энергией и интересом к новому выпуску Magic!

Я впервые попал на пререлиз, когда мне было всего одиннадцать, и сразу же стал поклонником этих турниров. Прошло восемнадцать лет, но ничего не поменялось — пререлизы стали только еще лучше!

Я люблю эти турниры, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок на пререлизах, то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Горизонты Модерна» в местном игровом магазине. Но если вы новичок и пытаетесь найти место, где играть пререлиз, то давайте разберемся вместе!

Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Вы нашли магазин? Замечательно!

Теперь пришло время все спланировать и подготовиться к мероприятию. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Не забудьте взять с собой все припасы, которые могут пригодиться на «Горизонтах Модерна»! Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и колоду в формате «Стандарт» или «Модерн», чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой.

Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что выделите достаточно времени на весь турнир. Чтобы сражаться, потребуются силы, так что захватите что-нибудь перекусить, например, протеиновые батончики, яблоко, вяленое мясо щепки или что еще вам по вкусу. (Уточните в игровом магазине — там может быть в продаже какая-то еда!)

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и сложили в саквояж все необходимое для путешествия. И, конечно же, вы просмотрели все замечательные карты в галерее выпуска «Горизонты Модерна» . Если вам интересно, каким может оказаться турнир, то вы могли прочитать мою статью, которая так и называется:«Ваш первый турнир».

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Чувствуя драфт

«Горизонты Модерна» предоставляют вам уникальную возможность сыграть на пререлизе не только «Силед», но и драфт! (Узнайте в своем магазине, в каком формате проводится турнир — может быть, доступны будут оба варианта!)

Обычно пререлиз проводится только в формате «Силед», когда вы получаете шесть бустеров и собираете колоду из полученных в этих бустерах карт. Возможно, с этим форматом вы уже знакомы.

Драфт, с другой стороны, немного от него отличается. Но хорошая новость заключается в том, что разобраться в нем очень легко, и это один из самых увлекательных способов играть в Magic,так что давайте учиться!

Я начну с разбора формата «Силед».

В этом формате вы получаете шесть бустеров! Выглядят они следующим образом:

Вы их открываете и собираете из их содержимого колоду из 40 карт. Базовых земель можно добавить сколько угодно. (Но это не относится к базовым снежным землям — если они нужны вам для поддержки снежных карт, то придется использовать те, что вы открыли в бустерах!)

К сбору колоды мы еще вернемся. Сначала я хочу рассказать, как работает драфт, потому что в этом формате от вас зависит немного больше.

Если вы участвуете в пререлизе в формате «Драфт», то получите три бустера выпуска «Горизонты Модерна» .

После этого вам предстоит собственно процесс драфта, в котором вы получаете 45 карт Magic . Из них вы собираете колоду, в которой будет 40 карт. (Не забудьте, что надо добавить земли.) Но на этот раз вы не просто открываете карты и собираете колоду — вы выбираете карты!

Вы садитесь за стол с семью другими игроками. Затем вы открываете свой первый бустер! Вы просматриваете все пятнадцать карт (опытные игроки, учтите, что снежная земля тоже участвует в драфте!) и выбираете из них одну для своей колоды. Может быть, потому что она сильная, может быть, вы хотите играть этим цветом, или еще почему-то. (Да, и отложите в сторону карту художественной серии «Горизонты Модерна» . Она ваша!)

Дальше начинается самое интересное: вы передаете оставшиеся четырнадцать карт игроку слева от вас. Сами вы берете карты, которые передали вам, выбираете карту из них и повторяете процесс!

Все это повторяется до тех пор, пока первый бустер не закончится. Затем вы проделываете все то же самое со вторым бустером, но на этот раз передаете карты направо. Наконец, третий бустер снова передается налево.

Получается своеобразный сбор колоды на лету, и это ужасно весело! Вы не знаете, что получите дальше, и колода обретает форму по мере того, как вы набираете карты.

Хотите узнать о драфте поподробнее? Это можно сделать на посвященной ему странице, вот здесь .

Кроме того, есть отличная статья игрока профессиональной лиги Magic Рида Дюка, в которой он рассказывает про основы драфта. Если в драфтах вы еще новичок, то ее определенно стоит прочитать — вот здесь!

Неважно, играете вы драфт или «Силед», я рекомендую играть двумя цветами или около того. Если вы в начале возьмете хорошие карты двух разных цветов, а потом станете их придерживаться, у вас должна получиться вполне достойная колода. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могу склонить к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть;

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента;

Много хороших карт одного цвета; или

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранные цвета должны соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Выбрав цвета, нужно будет отобрать те карты, которые пойдут в колоду! Но как это сделать? Ну, прежде всего, если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!)

Но кроме этого есть один прием, который вам поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Выносливая Щепка — хорошая карта для разыгрывания на втором ходу, а вот Вдохновляющее Обращение — не очень.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды в Ограниченном формате. (Ограниченными форматами называются форматы «Драфт» и «Силед», поскольку набор карт, из которых вы можете собрать колоду, в этих форматах ограничен теми, что вы получили на турнире.) Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2

2 маны: 4–6

3 маны: 3–5

4 маны: 2–4

5 маны: 1–3

6+ маны: 0–2

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В Ограниченных форматах Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь .

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» и «Драфт» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В Ограниченных форматах нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если вы играете «Силед», и ваша колода не из быстрых, то выбирать брать карту и ходить вторым может быть более осмысленно, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Наконец, вы получите особую карту «Астральный Полет» с альтернативной иллюстрацией! Блестяшка!

В отличие от случайно подобранных пререлизных промо-карт, которые вы могли получать в других выпусках, этой промо-картой нельзя играть в вашей колоде. Так что любуйтесь ею, держите в руках нежно, словно маленького ребенка, но в пререлизную колоду не кладите. (Что же касается вашей колоды для «Командира» на Цикле... что ж, тут можете начинать веселье!)

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Силед — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды. (Если вы играли в прошлогодний выпуск Battlebond, то это может вам быть уже знакомым!)

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

На этот раз, поскольку вы можете играть драфт по «Горизонтам Модерна»,магазины могут также проводить драфты в формате «Двухголовый гигант»! Вы с напарником садитесь вместе, играете драфт на шести бустерах, а потом собираете две колоды, которыми будете играть. Это невероятно весело!

Хотите больше узнать о том, как устроен формат «Двухголовый гигант», и познакомиться с тонкостями игры? Вы можете прочитать о нем на этой странице, нажав здесь . И обязательно узнайте в местном магазине, будет ли у них «Двухголовый гигант» и в каком формате!

Берите коробку

Хотите усилить свои колоды для «Модерна» или поиграть драфт с друзьями? На нескольких последних пререлизах у вас появилась возможность сразу получить коробку бустеров!

И, само собой, за покупку коробки вы получите промо-карту Buy-a-Box — [autocard]Ошеломительный Шторм[/autocard]:

Купите коробку и заберите домой (или откройте на месте!) прямо в день пререлиза! Обратитесь в свой местный магазин, чтобы узнать подробности.

Горизонты механики

В выпуске «Горизонты Модерна»безумное количество механик! Их больше 40, так что научиться придется многому. И это не говоря о том, что в каждом бустере есть снежная земля!

Если вам интересно, как работают механики «Горизонтов Модерна», читайте словарь по механикам и самые популярные вопросы! Надеюсь, что так вы найдете ответы на все вопросы по нюансам правил, которые у вас наверняка возникнут.

Свежая перспектива

Это один из самых захватывающих выпусков, что мы когда-либо делали. Приятные воспоминания, выход карт напрямую в формат «Модерн», огромное количество карт для «Командира» (не говоря уже о потрясающих Ограниченных форматах) — все это просто непередаваемо! Присоединяйтесь к веселью!

Собирайте друзей, еще раз просмотрите галерею карт, заранее зарегистрируйтесь в ближайшем магазинеи приготовьтесь отлично провести время на пререлизе!

Хотите узнать, чего вам ждать? У вас есть вопросы или комментарии? Присылайте их мне! Я с удовольствием вас выслушаю! Со мной всегда можно связаться, написав в Твиттер, Instagram, на почту или задав вопрос через Tumblr. Я читаю все, что вы мне пишете!

Желаю вам хорошо провести время и насладиться «Горизонтами Модерна»!

— Гэвин

Электронная почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

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