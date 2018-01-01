Отличные новости, Planeswalker-ы! Ваши приключения в джунглях Иксалана привели вас в некогда забытый город Ораску. Невероятные богатства, немыслимое могущество и потрясающий артефакт под названием «Бессмертное Солнце» — все это от вас на расстоянии вытянутой руки. Но найти что-то и сохранить что-то — совсем разные вещи. Только теперь и начинается настоящая битва. Выпуск «Борьба за Иксалан» дает вам новые инструменты, помогающие сохранить свои открытия в своих руках. Давайте же на них посмотрим.

Время возвышения

В «Борьбе за Иксалан» появилось одно новое ключевое слово: Возвышение. Возвышение позволяет различным картам получать различные бонусы, когда у вас есть благословение города. Не самое обычное описание для способности Magic — впрочем, и сама способность не самая обычная. Что же такое «благословение города»? Как его получить? Взглянем на Жеребца Заката.

Благословение города — это обозначение, которое дает вам способность Возвышения. Благословение города — не перманент и не эмблема; ничто не может уничтожить его или как-то с ним взаимодействовать. Это некое ваше качество. Само по себе благословение города ничего не делает, но если оно у вас есть, то различные карты получают те или иные бонусы. Например, с благословением города Жеребец Заката вырастает до 5/5 — весьма приятно.

Если Возвышение есть у перманента, то оно постоянно проверяет, есть ли у вас десять или более перманентов. Как только они у вас появляются, вы получаете благословение города. Это не задействует стек, и на это никак нельзя ответить. Это просто происходит. Но для проверки перманент с Возвышением должен быть под вашим контролем. Если вы контролируете десять перманентов, потом их становится восемь, а потом вы разыгрываете Жеребца Заката девятым перманентом, то вы не получите благословение города. Возвышение всегда смотрит на состояние игры в настоящем, а не в прошлом.

Кроме того, Возвышение встречается на мгновенных заклинаниях и заклинаниях волшебства, таких как Тайны Золотого Города.

Способность Возвышения на мгновенных заклинаниях и заклинаниях волшебства работает немного иначе. В этом случае способность проверяет наличие у вас под контролем десяти или более перманентов только один раз, когда заклинание разрешается. Заклинания с Возвышением производят и другие эффекты. Они перечислены после способности Возвышения, так что происходят уже после проверки. Это означает, что Тайны Золотого Города могут дать вам благословение города до того, как будет ясно, две или три карты вы берете.

Проверяя, есть ли у вас под контролем десять или более перманентов, учитывайте все перманенты, которые контролируете, в том числе земли и фишки. Не забывайте про Ауры и Снаряжение, даже если они каким-то образом прикреплены к перманентам под чужим контролем. Жетоны же перманентами не являются, и их считать не надо.

Получив благословение города, вы сохраняете его до конца партии. У вас его никак нельзя отобрать. Если вы, получив благословение города, потеряете все свои перманенты, то это плохо, потому что так вы скорее всего проиграете, но благословение города у вас останется! Например, если при разрешении Тайн Золотого Города у вас под контролем восемь перманентов, но вы уже успели получить благословение города ранее, то вы возьмете три карты.

Благословение города может быть у нескольких людей одновременно. Иксалан охвачен войной, и Бессмертное Солнце то и дело переходит из рук в руки, но побывав у вас даже недолго, меняет навсегда. Получая благословение города, вы никак не меняете статус игроков, у которых оно уже есть.

Несмотря на то, что благословение города — не перманент, не фишка и не эмблема, мы создали для него карту для напоминания. То есть, конечно, на самом деле она для того, чтобы хвастаться оппонентам, но мы сделаем вид, что для напоминания.

Назад к приключениям!

Все четыре фракции «Иксалана» в этом выпуске возвращаются, а с ними — и прославившие их механики и способности. Если вам нужно быстренько их вспомнить, то пожалуйста.

Неистовство

Свирепые динозавры Империи Солнца — непревзойденные скакуны и спутники в битве. У многих из них есть способности Неистовства, срабатывающие, когда Динозавр получает повреждения.

Набег и Клад

Пираты Бравого Союза все еще бороздят моря, всюду собирая добычу. Способность Набега применяется, если ранее в этом ходу вы атаковали одним или несколькими существами. Также возвращаются фишки Клада, которые вы можете жертвовать за одну ману любого цвета.

Разведка

Способность Разведки появляется на некоторых картах «Борьбы за Иксалан». Когда существо под вашим контролем использует Разведку, вы показываете верхнюю карту вашей библиотеки, глядя, что ему удалось найти. Если это карта земли, положите ее в вашу руку. В противном случае вы кладете на существо жетон +1/+1, а карта отправляется на кладбище или возвращается на верх библиотеки.

Новые потрясающие двусторонние карты, превращающиеся в земли с невероятной рамкой, ура!

Да, и если вам это интересно, вас ждут новые потрясающие двусторонние карты, превращающиеся в земли с невероятной рамкой. Ура!

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Если хотите больше узнать о любой из механик «Иксалана», я рекомендую прочитать посвященную механикам «Иксалана» статью.

Непобедимые

В завершении блока «Иксалан» все доходит до критической точки: борьба за власть, верность и предательство, участь древнего артефакта, заключающего в себе судьбу целого мира... События «Борьбы за Иксалан» для многих станут встряской — в том числе, и для вашей любимой колоды.

Держитесь покрепче. Будет весело! Удачи на пререлизе.