Пришло время приключений!

Мы вернулись в один из самых популярных миров Magic — Зендикар.

Это мир необузданной маны, отважных авантюристов и сокровищ, которые достанутся лишь самым смелым.

Если вы были в Зендикаре раньше, то это возвращение к оригинальному Зендикару — без Эльдрази. А если вы никогда раньше не посещали Зендикар, не волнуйтесь — сейчас самое время!

И как же лучше всего совершить этот прыжок веры? Конечно, на пререлизе!

Пререлиз — это ваш первый шанс заполучить новые карты. Чего вам ожидать и как участвовать?

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, то в этом видео я пересказываю данную статью и даже распаковываю свежий пререлизный набор:

Ну а если вам милее буквы, продолжайте читать. Поехали!

Прямиком в Зендикар

Пререлизы всегда были моими любимыми турнирами года по Magic.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть новыми картами, и для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда был тот азарт, который я испытывал, когда впервые брал новые карты в руки и начинал играть. И даже в том случае, если вы будете делать все это дома, одновременно с вами это будет делать множество человек по всему миру. Общайтесь с ними, участвуя в глобальном мероприятии. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о том, что вас ожидает на пререлизе выпуска «Расцвет Зендикара». Но если вам в новинку вся эта история с запечатанной колодой или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако на этот раз из-за пандемии COVID-19 мы делаем исключение: игроки могут забрать пререлизные наборы домой! На самом деле, мы рекомендуем так и поступить. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Если же по какой-то причине вы не можете попасть в местный игровой магазин, то сыграть можно будет в Magic: The Gathering Arena! Там будут проходить турниры в формате «Силед», и они оставляют такие же отличные впечатления от Magic. Если вы еще не знакомы с MTG Arena, то сейчас самое время познакомиться.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Расцвет Зендикара» в галерее карт.

Вы полностью готовы! Пришло время открывать карты!

Подготовка к расцвету

Ну хорошо. Допустим, пререлизный набор у вас в руках. Чего вы можете ожидать?

Ваш пререлизный набор будет выглядеть так:

Внутри вы найдете шесть бустеров выпуска «Расцвет Зендикара»... и случайную фольгированную пререлизную редкую или раритетную карту с оттиском (это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска).

Кроме этого, конечно, в коробке есть еще кое-что полезное — например, счетчик жизней Spindown, чтобы отслеживать ваше количество жизней. А знаете что? Давайте откроем пререлизный набор и посмотрим!

Замечательно! Тут много всего классного для ваших приключений.

Но, конечно, самое главное в вашем наборе — бустеры. Давайте поговорим о том, что с ними делать дальше!

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Колода формата «Силед» собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я рекомендую играть двумя цветами и иметь в колоде порядка 23 заклинаний. (Хотя в случае с выпуском «Расцвет Зендикара» все немного сложнее — об этом ниже.) Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Целителя Экспедиции чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот Разочарование вряд ли понадобится вам ко второму ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды для «Силеда». Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для форматов с колодами из бустеров я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь.

Одним из сложных аспектов являются двусторонние карты в выбором выпуска «Расцвет Зендикара». Некоторые из них представляют собой карты, у которых с одной стороны — земля, а с другой — что-то иное. Например:

Чем же их считать? Землями? Существами? Чем-то еще?

Ну, это всегда зависит от карты, но я обычно считаю их землями, так как вы всегда можете разыграть их в этом варианте. Тем не менее, если у меня есть хотя бы одна такая карта, я обычно играю 18 землями, а если таких карт больше трех, то я настоятельно рекомендую следить, сколько ваших земель выходит на поле битвы повернутыми. В целом, играть большим количеством земель в этом формате может быть хорошим решением благодаря Землепаду, так что 18 земель в качестве базы — это разумный подход.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17–18 земель на 22–23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в ограниченных форматах ему соответствует, и я бы стремился именно к этому. В выпуске «Расцвет Зендикара» это может быть непросто, поэтому обязательно ознакомьтесь с моими комментариями выше.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Потрясающие сокровища

В выпуске «Престол Элдраина» мы представили проект «Веселье с бустерами» — альтернативные украшенные версии некоторых карт, которые встречаются в бустерах. Он будет и в выпуске «Расцвет Зендикара».

В выпуске могут встречаться карты с Землепадом, украшенные особой рамкой и альтернативной иллюстрацией! Они вдохновлены стилем туристических плакатов и могут похвастаться вот таким уникальным оформлением:

Кстати, о силе земель. Среди лучших земель в выпуске есть шесть двусторонних земель с выбором. Мы сделали для вас особые версии с полноформатными иллюстрациями! Взгляните на них:

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Просто потрясающе!

Кроме того, карты Planeswalker-ов выпуска представлены в особых вариантах без рамок:

Все это вы найдете в бустерах!

Кроме того, в коллекционных бустерах снова будут карты с расширенными иллюстрациями! Выглядят они следующим образом:

И, конечно, список не был бы полным без упоминания перепечаток земель, которые теперь представлены с особыми рамками экспедиций. Их можно получить в качестве бонусной карты в коробке, а также в коллекционных бустерах. Каждая бонусная карта экспедиции представляет 1 из 30 самых потрясающих земель в истории Magic — и да, вы также можете найти все 10 «достающих земель». Просто взгляните на великолепное оформление цикла вражеских цветов:

Так что да, «Расцвет Зендикара» полон классных штук и сногсшибательных вариаций.

Если вам интересно узнать что-либо еще об этих картах и вариациях, прочтите статью Майка Туриана о коллекционировании карт выпуска «Расцвет Зендикара».

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Что же делать, если наборы у вас есть, но вы не можете играть в магазине?

Ну, для начала у вас есть Magic: The Gathering Arena и Magic Online, позволяющие играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой!

В детстве мы с другом играли в Magic по телефону. Можете себе представить, какая это была морока: стараться запомнить все карты было настоящим мучением, а на пререлизе это было бы еще сложнее!

Но теперь мы живем совсем в другую эпоху — эпоху повсеместного распространения камер: они есть везде, от ноутбуков до мобильных телефонов!

В зависимости от возможностей, которыми располагаете вы и ваши друзья, существует много способов провести игру. Прочтите мою статью о том, как играть в Magic по веб-камере — там есть много полезных советов. А благодаря Discord, Google Hangouts и Spelltable.com провести игру по веб-камере стало проще, чем когда-либо.

Сбор добычи

Когда вы приходите в магазин забрать пререлизные наборы, то можете заодно купить и что-то еще, например, коробки бустеров! Обязательно сделайте предварительный заказ и, пока товар имеется в наличии, вы сможете его забрать.

В выпуске «Расцвет Зендикара» также есть две колоды для «Командира»! Обязательно спросите про них в вашем магазине.

Механики выпуска «Расцвет Зендикара»

В выпуске «Расцвет Зендикара» много чего интересного — от уже знакомой и любимой механики Землепада до новой механики отрядов! Хотите узнать больше? Пожалуйста!

Вперед, к приключениям!

Это наш третий визит в Зендикар, и я очень рад вернуться в его традиционную версию. Благодаря племенным деталям Отряда, новым особенностям земель и множеству карт, которые действительно выглядят потрясающе (среди всего прочего), могу заявить, что у выпуска «Расцвет Зендикара» есть все шансы стать одним из лучших выпусков, что мы создавали.

Я искренне надеюсь, что он вам понравится. Ведь выпуск обещает быть потрясающим!

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием вас выслушаю!

Надеюсь, вам понравилось знакомство с выпуском «Расцвет Зендикара», и, как бы вы ни играли картами этого выпуска, желаю вам отлично повеселиться!

Гэвин

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