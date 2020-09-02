Всем привет!

Начнем обзор продуктов «Расцвета Зендикара». У выпуска есть несколько классных особенностей, о которых мне не терпится рассказать. А еще я побывал в самом настоящем небесном анклаве и принес уникальные корские артефакты (заботливо предоставленные нашим гуру иллюстрации Джеффом Карпентером). Я посмотрел много эпизодов того сериала, где оценивают всякие старые штуки, поэтому точно скажу, для чего мог использоваться каждый артефакт.

Начнем, пожалуй!

БУСТЕРЫ ВЫПУСКА

Бустеры для драфта хороши для драфта (спасибо, кэп), но мы хотели создать бустер, который бы просто сносил крышу. Встречайте — бустер выпуска. Такие бустеры радуют глаз с первой карты до последней. Каждый набор отправляет вас в небольшое путешествие, в конце которого вас ждет до четырех редких или раритетных карт и одна фольгированная.

Подробный обзор вы найдете в видеоролике от Доброе утро, Magic. Расскажу лишь вкратце:

До 4 редких карт

1 фольгированная в каждом наборе

1 из 4 наборов содержит карту из Списка (который мы огласим на следующей неделе)

Есть несколько клевых альтернативных рамок (подробнее — в разделе о бустерах для драфта)

1 эксклюзивная карта (1 из 20 — с тиснением фольгой)

1 фишка / рекламная карточка

Всего 12 игровых карт

Бустеры выпуска можно купить как отдельно, так и в составе дисплеев по 30 наборов. Каждый дисплей содержит одну бонусную карту Экспедиции и дает возможность получить промо-карту Buy-a-Box (пока есть запас). Подробности ниже!

Сначала мне удалось найти нечто похожее на складной нож. Может, его использовали в ранней версии корского спектакля «В ожидании Эльдрази», который древние театральные критики называли «отвратительным»?

БУСТЕРЫ ДЛЯ ДРАФТА

Бустеры для драфта, как обычно, — идеально подходят для игры в ограниченном формате. Раритетные карты на этот раз попадаются чуть чаще, но в целом вы получаете привычный набор: 10 обычных, 3 необычные, 1 редкая или раритетная, 1 полноформатная базовая земля и 1 фишка / рекламная карточка. В одном наборе из трех одна обычная карта будет заменена на фольгированную любой редкости. Возможно, вы даже получите одну карту с презентационной рамкой, альтернативную версию стандартной карты из «Расцвета Зендикара».

Как и в «Базовом Выпуске 2021», здесь также есть карты без рамок!

Turn Over

Бустеры для драфта можно купить как по одному, так и в составе дисплеев по 36 наборов. Каждый дисплей содержит одну бонусную карту Экспедиции и дает возможность получить промо-карту Buy-a-Box (пока есть запас). Информация о них будет ниже.

Думаю, это древнее магическое оружие. Не могу найти кнопку включения, но зубцы на конце лезвия, наверное, испускают энергетические лучи.

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ БУСТЕРЫ

Turn Over

Коллекционные бустеры — элитные бустеры, под завязку набитые самыми классными картами «Расцвета Зендикара». К тому же только в них вы найдете фольгированные Экспедиции. Давайте быстро посмотрим, что там.

СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКЦИОННОГО БУСТЕРА

Фольгированная Экспедиция, фольгированная презентационная, фольгированная безрамочная или фольгированная редкая или раритетная карта с увеличенным рисунком 1 Фольгированная презентационная обычная или необычная 1 Презентационная или безрамочная редкая или раритетная 1 Презентационная обычная или необычная 2 Фольгированная редкая или раритетная 1 Редкая или раритетная с увеличенным рисунком 1 Фольгированная полноформатная базовая земля 1 Фольгированная необычная 2 Фольгированная обычная 5 Фольгированная фишка 1 ВСЕГО Гарантировано редких 4 Гарантировано фольгированных 11 Гарантировано карт с альтернативными рамками 7

В общем, много всего! Коллекционные бустеры можно купить как отдельно, так и в составе дисплеев по 12 наборов. Каждый дисплей содержит две бонусные карты Экспедиции и дает возможность получить промо-карту Buy-a-Box (пока есть запас). О них вы также узнаете ниже!

Это что, чесалка для спины?

БОНУСНЫЕ КАРТЫ И ПРОМО-КАРТЫ BUY-A-BOX

Ну хорошо! Теперь поговорим о крутых бонусах, которые идут с дисплеями всех перечисленных бустеров.

БОНУСНЫЕ КАРТЫ ЭКСПЕДИЦИИ

Каждая бонусная карта Экспедиции входит в тридцатку самых классных земель за всю историю Magic. И да, здесь можно найти все 10 достающих земель. Бонусные карты не фольгированы, но имеют глянцевое покрытие. На каждой изображена уникальная иллюстрация, заключенная в потрясающую экспедиционную рамку с символом выпуска. Эти карты нелегальны в стандартном формате. В дисплеях выпуска и драфта по одной такой карте, в коллекционном дисплее — две. (Если хотите получить их фольгированные версии исполнении, ищите в коллекционных бустерах.)

ПРОМО-КАРТЫ BUY-A-BOX

Покупая дисплей бустеров в своем магазине WPN, вы получаете карту Орах, Иерофант Небесного Анклава с альтернативной иллюстрацией (пока есть запас). Вот с чего начинается его биография.

Орах — корский клирик, чувствующий неразрывную связь с древними корскими цивилизациями. Всю свою жизнь он восхищался древностью и изучал руины. Со временем он стал очень способным клириком, одним из лучших в Зендикаре. К сожалению, древность забрала у него все. С началом новой войны против Эльдрази его семья пропала без вести.

Бедный Орах. Продолжение его истории появится на DailyMTG.com.

Видимо, это просто стильный пояс. Надо раздобыть блестящую пряжку с надписью «Человек».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРЫ

«Расцвет Зендикара» возвращает тематические бустеры! Они хороши для начинающих игроков или любителей, которые хотят получить карты определенного цвета или тематики. Доступно 6 тематических бустеров: по одному на каждый цвет, а также многоцветный Отрядный тематический бустер, в котором много карт, связанных с новой механикой Отряд. В каждом бустере вы найдете 33–34 обычных и необычных и 1–2 редких или раритетных карты. В тематических бустерах также могут быть презентационные обычные карты.

На спортивных событиях коров было куда больше клинков, чем хотелось бы. Эти «шапки с зельем» могли пригодиться зрителям в случае, если баскетбол с ножами зайдет слишком далеко и нужно будет срочно поправить здоровье.

КОЛОДЫ ДЛЯ «КОМАНДИРА»

Как и «Икория: Логово Исполинов», «Расцвет Зендикара» получит свои тематические колоды для «Командира». В отличие от «Икории» здесь будет лишь две колоды. Они занимают место колод Planeswalker-ов. В этих колодах меньше новых карт, чем в ежегодном релизе, но там немало сильных, и цена ниже. Купив эти колоды, вы сможете изучить формат или просто попробовать что-то новое.

На ветхих страницах сего древнего тома полно сплетен. Вы в курсе, что Ахира и Зена на летних каникулах поцеловались?!

ПРЕРЕЛИЗНЫЙ ПАКЕТ

Как и у любого выпуска, у «Расцвета Зендикара» есть пререлизный пакет. В каждом наборе вы найдете 6 бустеров для драфта, 1 фольгированную карту с датой, вкладыш и 20-гранный кубик. Мы обновили расположение чисел на кубике, чтобы им было удобнее пользоваться.

Как получить пререлизный пакет? Обратитесь в ближайший игровой магазин! В некоторых странах магазины проводят специальное пререлизное событие, где вы можете ознакомиться с новым выпуском и поиграть новыми картами. Если ваш магазин не проводит такие события, всегда можно поиграть в набор дома. Вы можете найти ближайший магазин WPN с помощью нашего локатора магазинов.

Понятия не имею, для чего этот прибор. Может, просто детская игрушка?

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ БУСТЕРЫ

Новый выпуск означает новый приветственный бустер. Еще в «Базовом выпуске 2021» вместо приветственных колод мы сделали приветственные бустеры. Мы обновляем приветственный бустер с каждым новым релизом основного выпуска, поэтому там будет больше карт из Зендикара, чем было в M21. Все приветственные бустеры «Расцвета Зендикара» идентичны и показывают все самые лучшие стороны Magic. Как и в прошлый раз, там есть легенды, Planeswalker-ы, презентационные карты и многое другое. В них также есть двухсторонние вспомогательные карты с подсказками: с чего начать, где найти магазины, где почитать об игре. Также в этих бустерах есть код для колоды «Полчище тварей» из игры Magic: The Gathering Arena.

Приветственные бустеры будут выдаваться новым игрокам бесплатно в магазинах WPN, пока есть запас.

Я немного обалдел, когда нажал на кнопку на рукоятке, и эта штука распалась на несколько штук. Несколько штук… Назовем ее многоштукой.

BUNDLE И ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

А вот и последняя остановка нашей экскурсии по продуктам: набор Bundle. Если хотите получить новые карты, но не хотите целый дисплей, то Bundle — то что нужно. Каждый набор Bundle содержит:

10 бустеров для драфта

20 фольгированных базовых земель (стандартная рамка)

20 базовых земель (стандартная рамка)

1 (card preview coming soon!)

1 увеличенный счетчик жизней Spindown

1 коробка для хранения карт

Не так уж и мало, правда? Отличный способ быстро собрать большую коллекцию карт «Расцвета Зендикара».

ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Когда мы в прошлом году выпустили «Элдраин», мы презентовали «подарочное издание» набора Bundle, и в этом году надо сделать то же самое. В «Расцвете Зендикара» набор Bundle: Подарочное издание содержит то же, что и обычный Bundle, но с некоторыми дополнениями. Каждое подарочное издание содержит:

1 коллекционный бустер

10 бустеров для драфта

20 фольгированных базовых земель (стандартная рамка)

20 базовых земель (стандартная рамка)

1 (card preview coming soon!)

1 увеличенный счетчик жизней Spindown другого цвета

1 супер-яркая коробка для хранения карт

Отличный подарок!

Скорее всего, это легендарный Клинок Древних. Увы, секрет его силы был навсегда утерян.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Похоже, мы выбрались из небесного анклава живыми! Я думал, вам конец. Спасибо, что исследовали секреты «Расцвета Зендикара» вместе со мной. До встречи!