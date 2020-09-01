Для нас большая честь вновь приветствовать вас в мире Зендикара. Он многое пережил, а недавно подвергся вторжению неизвестных существ с далеких звезд. Многое изменилось со времен событий «Битвы за Зендикар». Мы здесь, чтобы рассказать вам о самом важном. Если вы впервые попали в этот мир или вам нужно освежить воспоминания, почитайте Путеводитель для Planeswalker-ов по оригинальному выпуску «Зендикар», перейдя по этой ссылке. (Это не обязательно, но тем, кому интересен сюжет, понравится.)

Сначала скажем о главной вещи, которая НЕ изменилась.

ВЕЛИКИЙ ВАЛ

Почва Зендикара сильно пострадала. Земля, как и растительность, словно извивается от боли, что влечет за собой тектонические сдвиги, аномальную погоду и повсеместные разрушения. По всему миру происходят землетрясения, уничтожая все вокруг. Эту изменчивость мира принято называть Великим Валом.

Великий Вал всегда считался природным феноменом, который может быть обусловлен уникальной маной, эдрами и агрессивной окружающей средой. По мнению Planeswalker-ов, именно эта изменчивость сделала Зендикар диким и опасным местом, лишенным больших городов, развитой торговли и других атрибутов зрелой цивилизации. Во время возрождения Эльдрази Великий Вал усилился, и стало очевидно, что он является попыткой самого Зендикара очиститься от порчи. Подобно воспалению, которое сохраняется после исчезновения инфекции, Великий Вал остался даже после уничтожения Эльдрази и по сей день считается главной угрозой для путешественников, покоряющих дикие просторы Зендикара.

Но пока Великий Вал бушевал внизу, нечто особенное произошло наверху. В небо поднялись громадные руины, полные ловушек и сокровищ. Эти летающие крепости, прозванные небесными анклавами, имеют древнюю историю.

НЕБЕСНЫЕ КОРСКИЕ АНКЛАВЫ

Skyclave Colonnade | Art by: Johannes Voss

Давным-давно, за столетия до пришествия Эльдрази, коры создали свою империю. И хотя изначально они хотели мира и процветания, их империя вскоре превратилась в авторитарное государство, которое навязывало свои идеалы политического устройства народам других континентов. Это привело к созданию сопротивления, что сделало правление коров еще более жестоким и деспотичным.

Великая столица Макинди, в честь которой была названа империя, располагалась в Онду (сейчас этот регион называется Разломы Макинди). Чтобы удержать власть над миром, корские кователи камней построили семь небесных анклавов — военные базы, штаб-квартиры правительства, а также небольшие города, парящие над каждым из континентов. Каждый анклав имел центральный источник энергии, своеобразное маленькое солнце. Он представлял собой десятки летающих платформ, способных собраться в герметичную полую сферу для защиты.

ПАДЕНИЕ НЕБЕСНЫХ АНКЛАВОВ

Emeria, Shattered Skyclave | Art by: Matt Stewart

Мир веками находился под гнетом коров, но в конце концов железная хватка империи начала слабнуть. В течение одного столетия все небесные анклавы обрушились на землю:

Застава над Гуул-Дразом была поглощена Великим Валом и утонула в болоте.

Эльфы Бала-Геда под руководством еще живого Обууна восстали против корских правителей и повалили их анклав.

Гигантское морское чудище — возможно, предок Лортоса, Творца Приливов, или сам Лортос — утащило мурасский анклав в морскую пучину.

Империя раскололась надвое из-за гражданской войны: небесный анклав Онду восстал против столицы Макинди. Город был уничтожен, его земли превратились в разломы, а анклав упал на остров Джвар.

Империя рухнула. Каргские племена приручили драконов Акума и с их помощью одержали победу над корами, разрушив акумский анклав.

Архангел Иона погубила тазимский анклав, превратив его в Небесные Руины Эмерии.

Последним обрушился небесный анклав над Седжири. Когда Сорин, Нахири и Уджин заманили Эльдрази в Зендикар, один из титанов Эльдрази оказался в Седжири и уничтожил анклав случайным взмахом щупальца. Разбитая сфера навеки застыла в полярных льдах.

ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕБЕСНЫХ АНКЛАВОВ

Skyclave Treasure | Art by: YW Tang

Когда Иона покинула Эмерию ради битвы с Эльдрази, Небесные Руины остались без защиты. Группа путешественников поднялась по руинам и обнаружила остатки небесного анклава, который мерфолки когда-то считали замком своей богини. Во время исследования путешественники случайно активировали магическую защиту древнего анклава… и пробудили остальные шесть.

Хоть и разрушенные, все семь анклавов вновь поднялись над землей и открылись. Народы всех континентов взглянули в небо и увидели обломки исполинских руин, парящие средь облаков.

Каждый из обломков приобрел свои уникальные черты. Искореженные части акумского анклава превратились в удивительные небесные пещеры, в которых поселились разные дикие существа континента, в том числе и драконы. Одни части запечатанного мурасского анклава оказались затоплены морскими водами, другие только недавно показались на поверхности, но буйная природа Мурасы быстро покрыла все руины плотным слоем листвы.

Открытие небесных анклавов стало сенсацией среди экспедиционных домов Зендикара. Путешественники, что проникли в Эмерию, вернулись домой с мощными магическими артефактами из-под молота древних кователей и основали Мореградский экспедиционный дом. Но все искатели приключений жаждут исследовать новые небесные руины и добыть их сокровища.

СУЩЕСТВА НЕБЕСНЫХ АНКЛАВОВ

Skyclave Shadowcat | Art by: Simon Dominic

Хотя с падающих анклавов были эвакуированы все жители, в них все еще оставались живые существа: насекомые, грызуны и даже экспериментальные образцы. Шли века, и эти существа эволюционировали, питаясь магическими энергиями анклавов и друг другом.

Возможно, именно благодаря этой магии многие существа стали напоминать изображения, выгравированные на стенах внутри небесных анклавов. Поскольку внутрь не проникал свет, животные приспособились видеть в темноте или вообще обходиться без зрения. Многие из них охотятся исключительно благодаря развитому обонянию или слуху.

Как видите, в небе над Зендикаром происходит много интересного. Но давайте вернемся на землю.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОРЕГРАДА

Sea Gate, Reborn | Art by: Adam Paquette

Сияющий город Мореград был полностью уничтожен в битве против Эльдрази. Нужен был план, чтобы быстро восстановить крупнейший центр торговли и культуры Зендикара. К сожалению, проект по возрождению Мореграда имел слишком много противоречий. Каждый из пяти экспедиционных домов представил свое видение нового города, в котором обозначалось превосходство этого дома над другими. Устав от разногласий между домами, командир Тазри (недавно получившая новое звание благодаря заслугам на войне, а вовсе не из-за отъезда Гидеона) разработала собственный план.

Умелая военачальница Тазри оказалась не менее способным градостроителем. Ее предложение мгновенно затмило все остальные, и она быстро получила поддержку большинства населения. Однако деньги принадлежали экспедиционным домам, поэтому ей нужно было склонить на свою сторону и их. Тазри требовалась помощь сверху.

И она ее получила. Ангел Линвала, уставшая от бездействия других ангелов, спустилась в Мореград и предложила помощь. Она поддержала предложение Тазри, и слово ангела убедило даже представителей самых жадных из домов.

В течение нескольких лет город был восстановлен. План Тазри удался, а присутствие и помощь Линвалы оказались сильнейшей мотивацией для народа. И вновь возродился великий Мореград, став центром экспедиций в небесные анклавы. Этот город находится в неоплатном долгу перед двумя женщинами: единственным человеком с нимбом над головой и единственным ангелом без него.

МОРЕГРАДСКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ДОМ

Skyclave Squad Leader | Art by: Ekaterina Burmak

До падения Мореграда пять экспедиционных домов использовали город как отправную точку для путешествий в дикие земли. Дома были названы по пунктам назначения своих первых экспедиций: дом Валакут, фонд Пелакка, а также экспедиционные дома Акум, Мураса и Бала-Гед. В разных поселениях у каждого дома есть свои гостиницы, в которых путешественники могут нанять проводника или пополнить запасы.

После поднятия небесных анклавов главная роль перешла к новому дому — Мореградскому экспедиционному дому. В нем состоят самые закаленные и находчивые путешественники Зендикара, и он играет ключевую роль в исследовании древних небесных анклавов.

Дом был основан корской женщиной по имени Кесения, опытной исследовательницей, которая повела экспедицию в тазимский анклав (известный как Небесные Руины Эмерии) после отбытия Ионы со своего поста. Глубоко внутри загадочных развалин она нашла ожерелье с сияющими красными камнями. Когда ее отряд покидал анклав, произошел сильный пожар, едва не унесший жизни путешественников. Во время пожара Кесения обнаружила, что ожерелье дает ей мощную защиту от огня, а также способность в некоторой степени контролировать пламя. Она назвала его Драконий ворот. Слава об ее триумфальной экспедиции распространилась на весь континент и привлекла внимание одного благодетеля, который проспонсировал основание ее собственного экспедиционного дома.

Мало кто знает, но этот благодетель — Нахири.

Nahiri, Heir of the Ancients | Art by: Anna Steinbauer

И хотя Мореградский дом не имел богатой истории, как другие дома, он быстро превратился в ведущего игрока в сфере путешествий. Один Драконий ворот принес ему немало богатства и славы. Путешественники приезжали со всех концов света, чтобы попасть в экспедиционные отряды Мореградского дома. Пользуясь известностью, Кесения могла позволить себе быть избирательной. Поэтому в Мореградском доме работают только самые ловкие и смелые путешественники Зендикара. Опытные путешественники проводят больше успешных экспедиций и приносят больше ресурсов, которые, в свою очередь, привлекают еще больше опытных путешественников — успех порождает успех, и Мореградский дом становится еще более влиятельным.

При открытии нового анклава все экспедиционные дома тут же отправляют свои отряды, стараясь добраться туда первыми, и Мореградский дом всегда составляет серьезную конкуренцию.

Другие места Зендикара возрождались менее успешно.

ПОСЛЕДНИЙ КРОВАВЫЙ ВОЖДЬ

Вампиры Зендикара появились много веков назад в результате волшебной инфекции Эльдрази, которая порабощала их воле Уламога. После избавления от Эльдрази вампиры начали строить собственную цивилизацию на континенте Гуул-Драз. Память о древних хозяевах превратилась в разрозненные легенды, в ощущение, что они выжившие потомки рабов и угнетенных.

Пробуждение титанов Эльдрази повергло в хаос общество вампиров. Источник разрушительной психической силы призывал вампиров к ужасному Уламогу, в самое сердце Бала-Геда. Однако некоторые вампиры под влиянием туманных воспоминаний о древнем рабстве сумели воспротивиться воле своего создателя. Началась кровавая гражданская война, в которой подвластные Эльдрази уничтожили большинство тех, кто сопротивлялся влиянию титана.

Драна и дом Каластриев были главным штабом сопротивления Эльдрази. Как единственная выжившая из первого поколения вампиров и последний кровавый вождь, Драна является неоспоримым лидером вампирского общества, которое медленно оправляется от тяжелейшей войны против Эльдрази. Пытаясь восстановить популяцию вампиров, Драна отчаянно ищет способы создать новых кровавых вождей, ибо только кровавый вождь может создать нового вампира.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сцена подготовлена, но каким будет спектакль? Рады сообщить, что с «Расцветом Зендикара» вернутся долгожданные интернет-произведения! В течение нескольких недель мы будем публиковать два рассказа в неделю: одну главу главного сюжета «Расцвета Зендикара» и одну историю о легендарном существе выпуска. Вы найдете эти рассказы здесь. Но как насчет остальных легенд? Об этом мы тоже позаботились. Когда будут показаны все карты, мы опубликуем по одной статье о каждом из легендарных существ выпуска. И из колод для «Командира» тоже. Вас ждет огромное количество материалов! Надеемся, вам понравится.