ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ВЫПУСКА «ЛЕГЕНДЫ КОМАНДИРА: БИТВА ЗА ВРАТА БАЛДУРА
Пререлизные наборы
Море веселья как для новичков, так и для ветеранов! Пререлизные наборы — это возможность в первый раз увидеть карты нового выпуска и сыграть ими на турнире в местном игровом магазине!
Набор Bundle
Это суперкомплект для настоящих фанатов. Насладитесь кроссовером-приключением с эксклюзивными предметами, такими как фольгированные промокарты и большой счетчик жизней.
Колоды для «Командира»
Готовьтесь к захватывающему приключению в одном из самых популярных форматов Magic. Можно играть сразу «из коробки» или использовать эти карты для построения собственных колод! Теперь в продаже с особым образцом коллекционного бустера.
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Ощутите восторг вскрытия новых карт с бустерами выпуска — в каждом бустере вы найдете карту предыстории или карту легендарного существа в фольгированном исполнении с тиснением!
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
Расширенные бустеры со множеством великолепных карт в коллекционном исполнении, включая фольгированные карты с тиснением, карты с расширенными иллюстрациями, карты без рамки и карты с оформлением в стиле книги правил. Также прилагается одна премиумная фольгированная двусторонняя фишка.
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Лучший выбор для игры в ограниченном формате. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! В каждом таком бустере вы найдете как минимум одну редкую или раритетную карту.
Buy-A-Box
Получите промокарту с расширенной иллюстрацией вместе с покупкой коробки драфт-бустеров, бустеров выпуска или коллекционных бустеров! Оформите предзаказ в местном магазине сети WPN уже сегодня — количество ограничено!
КАК ИГРАТЬ ДРАФТ В «КОМАНДИРЕ»
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О MAGIC: THE GATHERING
ЛЕГЕНДА БЕРЕТ НАЧАЛО ЗДЕСЬ
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