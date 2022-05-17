КАК ИГРАТЬ ДРАФТ В «КОМАНДИРЕ»

Многопользовательское сражение до победного конца! В драфте по «Командиру» каждый игрок открывает один из трех бустеров и берет по две карты за раз. Составляйте ваши колоды прямо на месте и сражайтесь друг с другом!

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