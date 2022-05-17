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Местном игровом магазине AMAZON

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ВЫПУСКА «ЛЕГЕНДЫ КОМАНДИРА: БИТВА ЗА ВРАТА БАЛДУРА

Пререлизные наборы

Море веселья как для новичков, так и для ветеранов! Пререлизные наборы — это возможность в первый раз увидеть карты нового выпуска и сыграть ими на турнире в местном игровом магазине!

Локатор магазинов

Набор Bundle

Это суперкомплект для настоящих фанатов. Насладитесь кроссовером-приключением с эксклюзивными предметами, такими как фольгированные промокарты и большой счетчик жизней.

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Колоды для «Командира»

Готовьтесь к захватывающему приключению в одном из самых популярных форматов Magic. Можно играть сразу «из коробки» или использовать эти карты для построения собственных колод! Теперь в продаже с особым образцом коллекционного бустера.

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Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Ощутите восторг вскрытия новых карт с бустерами выпуска — в каждом бустере вы найдете карту предыстории или карту легендарного существа в фольгированном исполнении с тиснением!

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Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

Расширенные бустеры со множеством великолепных карт в коллекционном исполнении, включая фольгированные карты с тиснением, карты с расширенными иллюстрациями, карты без рамки и карты с оформлением в стиле книги правил. Также прилагается одна премиумная фольгированная двусторонняя фишка.

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Драфт-бустеры / коробка бустеров

Лучший выбор для игры в ограниченном формате. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! В каждом таком бустере вы найдете как минимум одну редкую или раритетную карту.

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*Пока имеется в наличии. Подробности узнавайте в местном магазине.

Buy-A-Box

Получите промокарту с расширенной иллюстрацией вместе с покупкой коробки драфт-бустеров, бустеров выпуска или коллекционных бустеров! Оформите предзаказ в местном магазине сети WPN уже сегодня — количество ограничено!

ЛОКАТОР МАГАЗИНОВ

КАК ИГРАТЬ ДРАФТ В «КОМАНДИРЕ»

Многопользовательское сражение до победного конца! В драфте по «Командиру» каждый игрок открывает один из трех бустеров и берет по две карты за раз. Составляйте ваши колоды прямо на месте и сражайтесь друг с другом! 
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О MAGIC: THE GATHERING    

Magic — это коллекционная карточная игра, в которой для стратегических баталий используются уникальные колоды. Но Magic — это нечто большее, чем просто карты. Играйте в свое удовольствие с друзьями или состязайтесь на соревновательном уровне!  
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ЛЕГЕНДА БЕРЕТ НАЧАЛО ЗДЕСЬ

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