Это многопользовательское сражение до победного вдохновлено самыми популярными форматами! В начале драфта по «Командиру» каждый игрок открывает один из трех бустеров и берет две карты за раз. Обычно в этом формате играют вплоть до четырех человек. Места для них подбираются случайным образом. В вашей колоде должно быть минимум 60 карт. Вы можете добавить туда несколько экземпляров каждой карты.

Каждый игрок начинает с 40 жизнями.

Игроки могут атаковать несколько оппонентов одновременно.

Побеждает последний оставшийся игрок.