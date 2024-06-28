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Magic: The Gathering® Foundations

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Поделитесь своей искрой

Ваши любимые легенды и Planeswalker'ы собрали главные заклинания со всех уголков Мультивселенной. Этот выпуск создан для прошлых, настоящих и будущих игроков в Magic.

Дата релиза: 15 ноября

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ УСПЕХА

Поделитесь искрой и сразитесь с помощью легенд и Planeswalker-ов со всех уголков Мультивселенной. Неважно, играли ли вы в Magic раньше, играете ли сейчас или собираетесь сыграть в будущем, — этот выпуск создан для вас!

Images are digital renderings, not actual cards.

Линейка продукции выпуска Magic: The Gathering Foundations

Игровые бустеры

Не переставайте открывать новое!

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Коллекционные бустеры

Самые крутые карты!

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Набор Bundle

Набор Magic.

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Бустеры Jumpstart

Сразу в бой!

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Пререлизные наборы

Пререлизный праздник!

Локатор магазинов

Стартовая коллекция!

An instant collection!

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Коробка для новичков

Начните с этого!

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