Magic: The Gathering® Foundations
Поделитесь своей искрой
Ваши любимые легенды и Planeswalker'ы собрали главные заклинания со всех уголков Мультивселенной. Этот выпуск создан для прошлых, настоящих и будущих игроков в Magic.
Дата релиза: 15 ноября
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ УСПЕХА
Поделитесь искрой и сразитесь с помощью легенд и Planeswalker-ов со всех уголков Мультивселенной. Неважно, играли ли вы в Magic раньше, играете ли сейчас или собираетесь сыграть в будущем, — этот выпуск создан для вас!
Images are digital renderings, not actual cards.
Линейка продукции выпуска Magic: The Gathering Foundations
Игровые бустеры
Не переставайте открывать новое!
Коллекционные бустеры
Самые крутые карты!
Набор Bundle
Набор Magic.
Бустеры Jumpstart
Сразу в бой!
Пререлизные наборы
Пререлизный праздник!
Стартовая коллекция!
An instant collection!
Коробка для новичков
Начните с этого!