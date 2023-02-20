March of the Machine
Линейка продукции выпуска March of the Machine
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Вторжение фирексийцев в Мультивселенную началось! Готовы ли вы вступить в бой против Легиона Машин?
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте с друзьями драфт по выпуску March of the Machine, составляя свою колоду прямо из бустеров!
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
Эти бустеры, призванные дать отпор фирексийцам, полны потрясающих коллекционных карт.
Колоды для «Командира»
Сразитесь с друзьями, используя мощных существ и невероятные заклинания со всей Мультивселенной, в самом популярном формате Magic для нескольких игроков.
Пререлизные наборы
Объедините Мультивселенную! Сразитесь за выживание в выпуске March of the Machine и приготовьтесь к игре в местных игровых магазинах.
Набор Bundle
Вступите в бой против Легиона Машин. Содержит 8 бустеров выпуска March of the Machine, которые очень весело распаковывать. Кроме того, вас ждут классные аксессуары.
БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ
Играйте быстро, весело и легко благодаря уникальным темам выпуска March of the Machine! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Вторжение фирексийцев в Мультивселенную началось! Готовы ли вы вступить в бой против Легиона Машин?
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте с друзьями драфт по выпуску March of the Machine, составляя свою колоду прямо из бустеров!
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
Эти бустеры, призванные дать отпор фирексийцам, полны потрясающих коллекционных карт.
История March of the Machine
Знакомство с картами
Пререлизные турниры
Релиз в MTG Arena
Дата релиза выпуска March of the Machine
Дата релиза выпуска March of the Machine Aftermath
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