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March of the Machine

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Местном игровом магазине AMAZON

Линейка продукции выпуска March of the Machine

ИЗБРАННОЕ

Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Вторжение фирексийцев в Мультивселенную началось! Готовы ли вы вступить в бой против Легиона Машин?

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ИЗБРАННОЕ

Драфт-бустеры / коробка бустеров

Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте с друзьями драфт по выпуску March of the Machine, составляя свою колоду прямо из бустеров!

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ИЗБРАННОЕ

Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

Эти бустеры, призванные дать отпор фирексийцам, полны потрясающих коллекционных карт.

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Колоды для «Командира»

Сразитесь с друзьями, используя мощных существ и невероятные заклинания со всей Мультивселенной, в самом популярном формате Magic для нескольких игроков.

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Пререлизные наборы

Объедините Мультивселенную! Сразитесь за выживание в выпуске March of the Machine и приготовьтесь к игре в местных игровых магазинах.

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Набор Bundle

Вступите в бой против Легиона Машин. Содержит 8 бустеров выпуска March of the Machine, которые очень весело распаковывать. Кроме того, вас ждут классные аксессуары.

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БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ

Играйте быстро, весело и легко благодаря уникальным темам выпуска March of the Machine! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!

Локатор магазинов AMAZON

Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Вторжение фирексийцев в Мультивселенную началось! Готовы ли вы вступить в бой против Легиона Машин?

Локатор магазинов AMAZON

Драфт-бустеры / коробка бустеров

Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте с друзьями драфт по выпуску March of the Machine, составляя свою колоду прямо из бустеров!

Локатор магазинов AMAZON

Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

Эти бустеры, призванные дать отпор фирексийцам, полны потрясающих коллекционных карт.

Локатор магазинов AMAZON
16-28 марта
История March of the Machine
29 марта - 4 апреля
Знакомство с картами
14-20 апреля
Пререлизные турниры
18 апреля
Релиз в MTG Arena
21 апреля
Дата релиза выпуска March of the Machine
12 мая
Дата релиза выпуска March of the Machine Aftermath

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