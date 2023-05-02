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Марш Машин: Эпилог

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Добро пожаловать в новую Мультивселенную

Битва выиграна, но Мультивселенная никогда уже не станет прежней. Множество выживших героев потеряли свои силы. Возглавьте тех, кто желает восстановить мир; раскройте силу 50 карт с обычным и уникальным оформлением.

Дата релиза: 12 мая

Линейка продукции выпуска March of the Machine: The Aftermath

Бустер эпилога / Коробка бустеров

Cюжетная линия выпуска March of the Machine завершается с новыми бустерами Epilogue. В каждом сюжетном бустере вы гарантированно найдете фольгированную карту и карту с уникальным оформлением!

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Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

Редкие карты, фольгированные карты и карты с уникальным оформлением — перестройте Мультивселенную, пополнив свою коллекцию в этом завершении сюжетной линии выпуска March of the Machine!

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Набор Bundle

Содержит 8 бустеров Epilogue March of the Machine: The Aftermath. Это сюжетные бустеры, соединяющие выпуски между собой. Кроме того, вас ждут классные аксессуары.

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Знакомство с картами выпуска «Марш Машин: Эпилог»

ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ О ВЫПУСКЕ «МАРШ МАШИН: ЭПИЛОГ»

Добро пожаловать в новую Мультивселенную! Узнайте, как показали себя в «Эпилоге» ваши любимые персонажи и миры. Зарегистрируйтесь, чтобы получать новости о будущих совместных проектах, мероприятиях и релизах на вашу электронную почту.

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