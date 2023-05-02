Марш Машин: Эпилог
Добро пожаловать в новую Мультивселенную
Битва выиграна, но Мультивселенная никогда уже не станет прежней. Множество выживших героев потеряли свои силы. Возглавьте тех, кто желает восстановить мир; раскройте силу 50 карт с обычным и уникальным оформлением.
Дата релиза: 12 мая
Линейка продукции выпуска March of the Machine: The Aftermath
Бустер эпилога / Коробка бустеров
Cюжетная линия выпуска March of the Machine завершается с новыми бустерами Epilogue. В каждом сюжетном бустере вы гарантированно найдете фольгированную карту и карту с уникальным оформлением!
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
Редкие карты, фольгированные карты и карты с уникальным оформлением — перестройте Мультивселенную, пополнив свою коллекцию в этом завершении сюжетной линии выпуска March of the Machine!
Набор Bundle
Содержит 8 бустеров Epilogue March of the Machine: The Aftermath. Это сюжетные бустеры, соединяющие выпуски между собой. Кроме того, вас ждут классные аксессуары.