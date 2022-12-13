March of the Machine
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Дата релиза: 21 апреля 2023 г.
Линейка продукции выпуска March of the Machine
Пререлизные наборы
Объедините Мультивселенную! Сразитесь за выживание в выпуске March of the Machine и приготовьтесь к игре в местных игровых магазинах.
БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ
Играйте быстро, весело и легко благодаря уникальным темам выпуска March of the Machine! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Вторжение фирексийцев в Мультивселенную началось! Готовы ли вы вступить в бой против Легиона Машин?
Драфт-бустеры / коробка бустеров
Лучший выбор для игры колодой из бустеров. Сыграйте с друзьями драфт по выпуску March of the Machine, составляя свою колоду прямо из бустеров!
Набор Bundle
Вступите в бой против Легиона Машин. Содержит 8 бустеров выпуска March of the Machine, которые очень весело распаковывать. Кроме того, вас ждут классные аксессуары.