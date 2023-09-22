Равника: Обновление
Достойные Гильдий
Вернитесь в Равнику вместе с этим потрясающим выпуском! Снова повстречайте полюбившихся вам персонажей и заново откройте для себя гильдии Равники во всем их величии.
Дата релиза: 12 января 2024 г.
Равника: Обновление
В Мультивселенной нет другого такого мира, как Равника. Пройдитесь снова по ее улицам, на которых вас ждут встречи со многими старыми знакомыми из прошлого Равники. Вы сможете не только отдать дань памяти славному прошлому Равники, но и приобщиться к нему!