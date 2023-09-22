

В Мультивселенной нет другого такого мира, как Равника. Пройдитесь снова по ее улицам, на которых вас ждут встречи со многими старыми знакомыми из прошлого Равники. Вы сможете не только отдать дань памяти славному прошлому Равники, но и приобщиться к нему!