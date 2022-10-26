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The Brothers' War

ПЕРЕСТРОЙТЕ ПРОШЛОЕ. ВЕРНИТЕ БУДУЩЕЕ.

Дата релиза: 18 ноября

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Местном игровом магазине
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ИЗВЕСТНЫЙ СЮЖЕТ

РАЗОБЩЕННАЯ ДОМИНАРИЯ

В нечестной борьбе фирексийцам удалось захватить Доминарию. Превращенные в спящих агентов жители даже не подозревали о своей новой цели. Как только прошел слух о вторжении фирексийцев, народ Доминарии объединился, спящие агенты же пытались разобщить людей.  

НАДЕЖДА И РАЗРУШЕНИЕ

Некоторые величайшие герои Доминарии, включая бессмертного ученого Джодаха и древнюю мастерицу Джойру, призвали людей Доминарии к единению. Когда фирексийцы начали наступать, спящие агенты попытались сорвать мирные переговоры, сея хаос и разрушение.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Карн, могущественный Planeswalker, знал, что это случится. Он винит себя в возвышении фирексийцев и полон решимости остановить злодеев. Он находит Чашу Голгофы, древнее оружие, способное уничтожить родной мир фирексийцев. К потрясению Карна, его союзник Аджани оказывается спящим агентом и уничтожает Чашу.

ВРЕМЯ ОБРАЩАЕТСЯ ВСПЯТЬ

К счастью, у Карна есть и другие союзники. Planeswalker Сахили, искусный механик, создает копию Чаши. Однако, никто не знает, как она работает. Чашу использовали всего один раз, много веков назад. До сих пор она была сокрыта от всех. На сцену выходит Тефери, остроумный повелитель времени. У него свои счеты с фирексийцами. Герои решают объединить магию времени Тефери и технологии Сахили и отправить дух Тефери в прошлое, чтобы узнать, как работает Чаша.

ВОЙНА БРАТЬЕВ

Война братьев. Это один из важнейших конфликтов в истории Доминарии. Именно он завершился взрывом Чаши. Двум братьям, Урзе и Мишре, предначертана совершенно разная судьба. Они обнаруживают два камня, два древних и могущественных артефакта. Начинается раскол.

СУДЬБА БУДУЩЕГО

Тефери наблюдает за развитием конфликта. Сможет ли он обрести желанное знание, пока не стало слишком поздно? Что толкает Мишру на путь тьмы? Как Урза стал одним из самых могущественных Planeswalker'ов всех времен? Вы никогда не забудете этот урок истории.
СЮЖЕТ MAGIC
РАЗОБЩЕННАЯ ДОМИНАРИЯ
НАДЕЖДА И РАЗРУШЕНИЕ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ВРЕМЯ ОБРАЩАЕТСЯ ВСПЯТЬ
ВОЙНА БРАТЬЕВ
СУДЬБА БУДУЩЕГО

Перестройте прошлое

В каждом бустере вы найдете кусочек истории Magic: карту артефакта в стиле «Ретро» или «Чертеж». Получите эти артефакты вместе с громадными машинами и постройте свое будущее!

Механики выпуска

Верните будущее

Отправьтесь в прошлое и спасите Доминарию. Примите участие в грандиозной схватке механических армий из истории Magic с выпуском «Война Братьев». Инновации. Адаптация. Выживание. Настала пора вернуть будущее.

Механики выпуска

Till All Are One

Этот выпуск... больше, чем кажется на первый взгляд! Вы сможете найти любимых автоботов и десептиконов в бустерах выпуска «Война Братьев», коллекционных бустерах и наборах Bundle. Карты с оформлением «Разбитое стекло» доступны только в коллекционных бустерах.

Механики выпуска

Resumo da Coleção de A Guerra dos Irmãos

Это частички истории игры Magic: 63 артефакта из прошлого Magic в ретрорамке. Некоторые из них представлены в ретрорамке впервые, а некоторые — уже давно. Но все они так и просятся в вашу любимую колоду. Эти карты вы найдете в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах.

Все 63 карты артефактов в ретрорамке также имеют вариант в виде эскиза. На них изображены наброски того, что впоследствии превратится красочную иллюстрацию. Эскизы артефактов также представлены исключительно в ретрорамке. Они тоже встречаются в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах.

Автоботы, выдвигаемся! В выпуске The Brothers' War представлены пятнадцать карт «Трансформеров» в классическом стиле сериала «Трансформеры: Первое поколение». Каждая их этих новых карт — раритетная. Они встречаются в бустерах выпуска, коллекционных бустерах, а также наборах Bundle.

Карты с оформлением «Разбитое стекло» изображают альтернативную вселенную, где героические десептиконы сражаются со злыми автоботами. По своим механикам карты с оформлением «Разбитое стекло» идентичны стандартным картам «Трансформеры: Первое поколение», однако они имеют другие иллюстрации и рамки.

Бустеры выпуска — это отличный способ пополнить свою коллекцию. В каждом бустере выпуска будет как минимум одна редкая или раритетная карта (возможно, и больше!), гарантированная традиционная фольгированная карта и карта-иллюстрация.

Минимум 1 редкая или раритетная карта

1 традиционная фольгированная карта любой редкости, в том числе редкие карты без рамок, карты «Трансформеров», карты артефактов и их эскизов с ретрорамками, карты из Jumpstart карты для «Командира»

2 джокера любой редкости, в том числе возможность получить карты для «Командира» по выпуску The Brothers’ War, редкие карты из бустера Jumpstart, карты «Трансформеров» или карты артефактов и их эскизов с ретрорамками

1 карта артефакта или его эскиза с ретрорамкой из бонусного списка артефактов с ретрорамками

3 необычные карты

3 обычные карты

1 базовая земля или базовая земля «Мехатрон» в нефольгированном или фольгированном варианте

1 карта-иллюстрация

1 карта из «Списка» или фишка, вспомогательная двухсторонняя карта, карточка с жетонами или рекламная карточка

Jumpstart — это самый быстрый и простой способ сыграть партию в Magic в формате «Ограниченный»: просто распакуйте два бустера Jumpstart, перемешайте полученные карты и играйте! Jumpstart — это великолепные впечатления от «Силеда» для всех: от новичков до давних поклонников Magic. Не тратьте время на сбор колоды, а сразу приступайте к игре в Magic.

Бустеры Jumpstart The Brothers' War представлены десятью темами, и когда вы собираете карты вместе, может произойти все что угодно. Сыграйте несколько партий в Jumpstart, и вы сможете обнаружить могильных Гиксов, использующих камни силы Урзы, или мощные машины Мишры, объединившиеся с Арготской защитой Титании. Для каждого цвета есть редкая карта, созданная специально для Jumpstart, и две темы, каждая из которых является вариантом одной и той же механики.

Коллекционные бустеры — это лучший способ пополнить вашу коллекцию уникальными и эксклюзивными картами. Внутри каждого бустера вас ждут фольгированные карты, карты с особым оформлением и многое другое. Коллекционные бустеры для The Brothers’ War превзойдут ваши ожидания, ведь в них вы найдете уникальные версии карт эскизов артефактов с ретрорамками и карты «Трансформеров».

Только в коллекционных бустерах вы сможете найти серийные версии всех 63 карт эскизов артефактов с ретрорамками, помеченных номерами от 1 до 500. Каждая серийная карта (1 из 500, 2 из 500 и т. д.) уникальна и появится менее чем в одном проценте коллекционных бустеров. Кроме того, только в коллекционных бустерах можно найти карты «Трансформеров» с оформлением «Разбитое стекло».

Драфт-бустеры идеально подходят для игры в традиционный драфт или силед.

Как и в случае с бустерами выпуска и коллекционными бустерами, каждый драфт-бустер включает карту артефакта или его эскиза с ретрорамкой, причем эскизы с ретрорамкой попадаются в каждом шестом драфт-бустере.

1 редкая или раритетная карта, которая может быть без рамки

В одной трети бустеров вместо обычной карты будет 1 традиционная фольгированная карта, которая может быть базовой землей, обычной, необычной, редкой или раритетной, а также картой артефакта или его эскиза с ретрорамкой.

1 карта артефакта или его эскиза с ретрорамкой

1 базовая земля или базовая земля «Мехатрон»

3 нефольгированные необычные карты

10 нефольгированных обычных карт, если только одна из них не заменена традиционной фольгированной картой любой редкости

Каждая колода для «Командира» The Brothers' War поставляется с пробным коллекционным бустером, который содержит две карты:

1 редкую или раритетную карту, которая может быть традиционной фольгированной, картой с иллюстрацией без рамки, картой с расширенной иллюстрацией и/или картой Planeswalker-а без рамок

1 традиционную фольгированную необычную карту артефакта или его эскиза с ретрорамкой

В пробном коллекционном бустере вы также можете найти особую версию одной из карт вашей новой колоды для «Командира» или карту, которая идеально впишется в другие колоды для этого формата. Большинство колод для «Командира» The Brothers' War содержат пробный коллекционный бустер, язык которого совпадает с языком колоды. Однако если ваша колода для «Командира» на итальянском, португальском или испанском языке, то пробный коллекционный бустер будет на английском.

20 традиционных фольгированных базовых земель

20 нефольгированных базовых земель

1 традиционная фольгированная промо-карта Queen Kayla bin-Kroog с уникальной альтернативной иллюстрацией Говарда Лайона

1 нефольгированная карта серии «Трансформеры»

1 большой счетчик жизней Spindown в тематике выпуска The Brothers’ War — посвященный Урзе или Мишре.

Каждый пререлизный набор содержит:

6 драфт-бустеров

1 традиционную фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском

1 пререлизный набор с дополнительными аксессуарами и жетонами по мотивам механик выпуска The Brothers’ War

1 счетчик жизней Spindown

Загляните в местный игровой магазин, чтобы получить приветственный бустер! Исследуйте историю Magic вместе с выпуском The Brother's War и не только!

Сделайте предзаказ коробки драфт-бустеров, коллекционных бустеров или бустеров выпуска в местном магазине WPN, чтобы получить промо-карту выпуска The Brothers' War — Mishra's Foundry. Успейте получить эту карту, пока они имеются в наличии!

Формат, в который могут играть до 8 игроков! В каждой колоде должно быть не менее 40 карт, а продолжительность партии должна быть средней (около 20 минут).

Игроки сидят за столом полукругом. Затем каждый игрок открывает бустер и выбирает одну карту, не показывая ее остальным. Затем игрок передает оставшиеся карты налево. И уже другой игрок выбирает карту из тех, что он получил от игрока справа. Так продолжается до тех пор, пока все карты не будут розданы. Второй и третий бустер используются аналогичным образом, но передаются в разных направлениях.


Солдат : сокрушите оппонента на земле и в небе.
Сварливый рой : существа с мановой ценностью 3 или меньше предлагают больше, чем вы ожидаете.
Сила пополнения : берите множество карт из вашей колоды, чтобы усилить своих существ!
Искусная агрессия : используйте дешевые артефакты, мгновенные заклинания и заклинания волшебства для обеспечения своего преимущества.
Жертвование артефактами : используйте камни силы, которые можно принести в жертву, чтобы получить еще больше силы!
Жетон на кладбище : существа, полагающиеся на заполненное кладбище, обретут силу на позднем этапе партии.
Механизированная поступь : используйте камни силы, чтобы бросить в бой свои самые мощные карты, и подкрепите их заклинаниями, повышающими силу.
Агрессия откапывания : начните рано проявлять агрессию, и вторая волна, которая вернется с откапыванием, может принести вам победу.
Артефакты на поле боя : соберите своих существ и усильте их с помощью артефактов. Затем используйте камни силы, фишки Солдат и откопанных существ для усиления атаки.
Сбор камней силы : накапливайте камни силы, чтобы усилить свою защиту.

С помощью этой механики можно создавать альтернативные протоверсии артефактов существ.

Это источники маны, которые питают другие ваши артефакты и активируемые способности.

Откопайте свои артефакты с кладбища, и пусть они займут свое место на поле боя.

Карты с Соединением могут объединяться в одну невероятно мощную карту.

Нет, карты «Трансформеров» легальны только в «Вечных» форматах («Командир», «Наследие» и «Винтаж»).

Линейка продукции выпуска «Война Братьев»

Пререлизные наборы

Радость и веселье как для ветеранов, так и для новичков! Пререлизные наборы — это возможность в первый раз увидеть карты нового выпуска и сыграть ими на турнире в местном игровом магазине!

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Набор Bundle

Суперкомплект для настоящих фанатов. Соберите армию мехатронов с эксклюзивными предметами, такими как фольгированная промокарта «Королева Кайла бин-Кроог» и большой счетчик жизней.

Локатор магазинов AMAZON

БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ

Играть в Magic можно быстро, весело и легко — 10 уникальных тематик выпуска «Война Братьев»! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!

Локатор магазинов AMAZON

Колоды для «Командира»

Подготовьтесь к грандиозному сражению мехатронов в одном из самых популярных форматов Magic. Каждая колода состоит из карт с оформлением «Ретро» и включает образец коллекционного бустера.

Локатор магазинов AMAZON

Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Любите вскрывать бустеры? Пополните свою коллекцию редкими и раритетными картами выпуска «Война Братьев»! В каждом бустере содержится карта артефакта с оформлением «Ретро» или «Чертеж» и ретрорамкой!

Локатор магазинов AMAZON

Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

В каждом коллекционном бустере вы найдете множество огромных роботов, включая карту «Трансформеров», карты артефактов с оформлением «Ретро» и «Чертеж», карты с расширенными иллюстрациями и множество фольгированных карт!

Локатор магазинов AMAZON

Драфт-бустеры / коробка бустеров

Лучший выбор для игры с колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Идеально подходит для игры в традиционный драфт или силед.

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