Минимум 1 редкая или раритетная карта

1 традиционная фольгированная карта любой редкости, в том числе редкие карты без рамок, карты «Трансформеров», карты артефактов и их эскизов с ретрорамками, карты из Jumpstart карты для «Командира»

2 джокера любой редкости, в том числе возможность получить карты для «Командира» по выпуску The Brothers’ War, редкие карты из бустера Jumpstart, карты «Трансформеров» или карты артефактов и их эскизов с ретрорамками

1 карта артефакта или его эскиза с ретрорамкой из бонусного списка артефактов с ретрорамками

3 необычные карты

3 обычные карты

1 базовая земля или базовая земля «Мехатрон» в нефольгированном или фольгированном варианте

1 карта-иллюстрация

1 карта из «Списка» или фишка, вспомогательная двухсторонняя карта, карточка с жетонами или рекламная карточка