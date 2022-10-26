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The Brothers' War

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MTG ARENA
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Линейка продукции выпуска «Война Братьев»

Пререлизные наборы

Радость и веселье как для ветеранов, так и для новичков! Пререлизные наборы — это возможность в первый раз увидеть карты нового выпуска и сыграть ими на турнире в местном игровом магазине!

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Набор Bundle

Суперкомплект для настоящих фанатов. Соберите армию мехатронов с эксклюзивными предметами, такими как фольгированная промокарта «Королева Кайла бин-Кроог» и большой счетчик жизней.

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БУСТЕРЫ JUMPSTART/КОРОБКА БУСТЕРОВ

Играть в Magic можно быстро, весело и легко — 10 уникальных тематик выпуска «Война Братьев»! Распакуйте два бустера, перемешайте карты, и у вас все готово к игре!

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Колоды для «Командира»

Подготовьтесь к грандиозному сражению мехатронов в одном из самых популярных форматов Magic. Каждая колода состоит из карт с оформлением «Ретро» и включает образец коллекционного бустера.

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Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Любите вскрывать бустеры? Пополните свою коллекцию редкими и раритетными картами выпуска «Война Братьев»! В каждом бустере содержится карта артефакта с оформлением «Ретро» или «Чертеж» и ретрорамкой!

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Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

В каждом коллекционном бустере вы найдете множество огромных роботов, включая карту «Трансформеров», карты артефактов с оформлением «Ретро» и «Чертеж», карты с расширенными иллюстрациями и множество фольгированных карт!

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Драфт-бустеры / коробка бустеров

Лучший выбор для игры с колодой из бустеров. Сыграйте драфт с друзьями и составьте свою колоду прямо из бустеров! Идеально подходит для игры в традиционный драфт или силед.

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Отправьтесь в прошлое и примите участие в величайших сражениях в истории Magic! Не пропустите эксклюзивные материалы, объявления и события: информация придет прямо на вашу электронную почту.




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