КАК ИГРАТЬ
Отправляйтесь в увлекательное приключение и исследуйте мир величайшей коллекционной карточной игры! Это руководство поможет стать настоящим мастером Magic как новичкам, только начавшим знакомиться с игрой, так и опытным игрокам.
Затеряйтесь в дебрях Элдраина! Вас ждут фантастические существа, невероятные приключения и любимые персонажи, с которыми все не просто так!
Дата релиза: 8 сентября
Злая Дрема надвигается на Элдраин, превращая прекрасный сказочный мир Magic в нечто более... зловещее.
Отправляйтесь в дебри и напишите свою сказку с героями, которых вы еще никогда не видали.
Окунитесь в старые сказки на новый лад! Здесь Спящая Красавица сражается мечом, не прерывая сна. Здесь гусыня с золотыми яйцами — гигантская пернатая гидра. А пряничный человечек — герой, спасающий королевство. Воплотите в жизнь вашу сказку в «Дебрях Элдраина» и сражайтесь ради своего «долго и счастливо».
Show off your skills with gameplay that feels plucked straight from the storybook. Tell your tale with the new fairy tale themed roles and bargain mechanics, or become the villain of the battlefield with the return of fan-favorite adventure and saga cards.
Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и как минимум 1 карта с фольгированным оформлением. В каждом бустере выпуска «Дебри Элдраина» содержится как минимум одна карта без рамки.
Присоединяйтесь к Тегвиллу, ищущему силу во дворе Верховных фей, или углубитесь в дебри с Сейрой Элливирой и ее лесными оруженосцами. Обе колоды готовы к игре прямо из коробки. Сражайтесь с друзьями в самом популярном формате Magic с участием нескольких игроков.
Поистине королевские свежие коллекционные бустеры! Помимо гарантированных редких карт, традиционных фольгированных карт и карт с расширенными иллюстрациями, в этих бустерах есть как минимум 3 карты без рамок.
Отправляйтесь в увлекательное приключение и исследуйте мир величайшей коллекционной карточной игры! Это руководство поможет стать настоящим мастером Magic как новичкам, только начавшим знакомиться с игрой, так и опытным игрокам.
Среди множества форматов игры — настольного или цифрового, «Стандарта» или ограниченного формата — вы наверняка очень быстро найдете тот, что по душе именно вам. Неважно, играете ли вы у себя на кухне или на престижном турнире, в нашем сообществе для вас всегда найдется место.
Давайте определимся с вашим любимым форматом, стилем игры и типом продукции! Здесь вы сможете ознакомиться с оптимальными вариантами игры для новичков, а также просмотреть ассортимент продукции и узнать об интересных бонусах.
Начните играть бесплатно! MTG Arena — это электронная коллекционная карточная игра, доступная на настольных ПК и мобильных устройствах. При входе в игру вы получите 3 бесплатных бустера по внутриигровой почте!
Бустеры выпуска созданы специально для того, чтобы приносить удовольствие от распаковки. В каждом бустере содержится как минимум 1 редкая или раритетная карта и как минимум 1 карта с фольгированным оформлением. В каждом бустере выпуска «Дебри Элдраина» содержится как минимум одна карта без рамки.
Присоединяйтесь к Тегвиллу, ищущему силу во дворе Верховных фей, или углубитесь в дебри с Сейрой Элливирой и ее лесными оруженосцами. Обе колоды готовы к игре прямо из коробки. Сражайтесь с друзьями в самом популярном формате Magic с участием нескольких игроков.
Драфт-бустеры созданы специально для того, чтобы собрать из них колоду и играть с друзьями. Каждый берет по три бустера и передает их по кругу, чтобы взять карты. Добавьте земли — и вы уже готовы к эпическим боям один на один. В каждом драфт-бустере содержится как минимум одна карта без рамки.
Поистине королевские свежие коллекционные бустеры! Помимо гарантированных редких карт, традиционных фольгированных карт и карт с расширенными иллюстрациями, в этих бустерах есть как минимум 3 карты без рамок.
Следующее приключение ждет! Набор Bundle выпуска «Дебри Элдраина» содержит 8 бустеров выпуска «Дебри Элдраина», 1 традиционную фольгированную карту с альтернативной иллюстрацией данного набора, 1 большой счетчик жизней Spindown, 1 коробку для хранения карт и другие полезные предметы.
Лучший способ собрать запечатанную колоду прямо из коробки. Пререлизный набор выпуска «Дебри Элдраина» содержит 6 драфт-бустеров выпуска «Дебри Элдраина», 1 традиционную фольгированную редкую или раритетную карту с оттиском года из основного выпуска, 1 счетчик жизней Spindown и многое другое.
Все, что вам нужно для первой партии в игре Magic: The Gathering! Узнайте основные правила или научите своих друзей и семью играть в Magic с помощью руководства по игре, а затем вступите в бой с двумя заранее собранными колодами из 60 карт — «День Дракона» и «Взбучка и прикрытие».
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