Der beispielloseste Mord erfordert den beispiellosesten Detektiv. Decke Hinweise auf und folge Spuren, um das Rätsel zu lösen, während sich Ravnicas bester Detektiv in Mord in Karlov Manor daran macht, den verworrenen Intrigen auf den Grund zu gehen.

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Alquist Proft, Meisterdetektiv Blitzhelix Rakdos, Mäzen des Chaos (Showcase-Dossier)

Alquist Proft und Ravnicas Agentur für magikologische Ermittlungen müssen einen Mörder finden. Angesichts mehrerer Morde (und versuchter Morde) auf ganz Ravnica beginnt ein Rennen gegen die Zeit, um herauszufinden, wer das nächste Opfer sein wird – und wer dahintersteckt.

Das Ermittlungsteam wird um Kaya (und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Geistern) und Kellan (der an seine Abenteuer auf Eldraine und Ixalan anknüpft) verstärkt, die sich Proft anschließen, um Licht in das weltenweite Rätsel zu bringen.

Kaya, Richterin der Geister | Illustration von: Magali Villeneuve

Kellan, neugieriges Wunderkind | Illustration von: Joshua Raphael

Da alle Augen auf die Beweismittel gerichtet sind, gibt es reichlich hochrangige Bürger, die es zu befragen gilt, um weitere Hinweise zu sammeln.

Massakermädel, notorische Killerin | Illustration von: Billy Christian

Etrata, tödliche Flüchtige | Illustration von: Livia Prima

Krenko, Baron der Zinnstraße | Illustration von: Brian Valeza

Izoni, Mittelpunkt des Netzes | Illustration von: Justine Cruz

Judith, Gemetzel-Genießerin | Illustration von: Jodie Muir

Kylox, visionärer Erfinder | Illustration von: Lie Setiawan

Tolsimir, Licht der Mitternacht | Illustration von: Uriah Voth

Rakdos, Mäzen des Chaos | Illustration von: Joshua Raphael

Aurelia, Gesetz des Himmels | Illustration von: Lie Setiawan

Proft, Kaya, Kellan und weitere stehen vor einer gewaltigen Aufgabe – wird es ihnen gelingen, den aufsehenerregendsten Fall auf Ravnica aufzuklären? Finden wir es gemeinsam heraus, wenn Mord in Karlov Manor am 9. Februar 2024 weltweit erscheint!

Eine rätselhafte Wendung

Während wir Proft und seine Gefährten auf ihren Ermittlungen auf Ravnica begleiten, können die Spieler ein ganz eigenes Geheimnis lüften. In den Mord in Karlov Manor Produkten und auf den Karten warten Hinweise auf dich, die es zu entschlüsseln gilt und die auf etwas Größeres hindeuten – wobei den eifrigsten Detektiven eine finale Belohnung winkt.

Schlussfolgern

Falls du gerne Rätsel löst, überlassen wir die Suche nach Hinweisen ganz dir; hier nur ein kleiner Fingerzeig, um dich auf die rechte Spur zu bringen: Das Rätsel beginnt bei den Mord in Karlov Manor Prerelease-Events ab dem 2. Februar 2024! (Bereite dich darauf vor, indem du deinen Store findest.)

Die Geschichte eines äußerst kniffligen Falls

Es hat einen Mord gegeben – und dahinter steckt eine weitaus größere Verschwörung, als es zunächst den Anschein hatte. Die erste Episode der Geschichte von Mord in Karlov Manor ist ab sofort verfügbar und läutet den Beginn von Profts bislang größten Fall ein.

Wohin die Spur führt – und wer hinter dem Ganzen steckt – offenbart sich auf einer Reise, auf die du uns begleiten kannst, wenn wir ab dem 8. Januar 2024 weitere Teile der Geschichte veröffentlichen.

Illustration von Chris Rallis

Vorschaukarten (und das Eintreffen des Play-Boosters)

Mord in Karlov Manor ist das erste Set mit Play-Boostern, die gleichzeitig coole Karten enthalten und die Gelegenheit bieten, mit Freunden zu draften.

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Was kannst du also in Mord in Karlov Manor Play-Boostern finden? Zum Beispiel neue Gesichter und altbekannte Freunde – einschließlich der Rückkehr der Blitzhelix in das Standard-Format!

Alquist Proft, Meisterdetektiv Blitzhelix Wojek-Ermittlerin

Inspektor-Neuling Schock Fanatische Stärke

Nicht mit mir Bestehen auf Antworten

Außerdem erwarten dich alle möglichen Karten mit „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken, wie Karten mit dem „Unter der Lupe“-Showcase-Kartendruck, die jeweils Story-Schlüsselmomente der Arbeit am Fall darstellen.

Fanatische Stärke („Unter der Lupe“-Showcase) Schlussfolgern („Unter der Lupe“-Showcase)

Nicht mit mir („Unter der Lupe“-Showcase) Bestehen auf Antworten („Unter der Lupe“-Showcase)

Um zu einer Hypothese zu kommen, trägt man Beweismaterial zusammen und nimmt sie in die Fallakte auf; die Karten mit dem Showcase-Dossier-Kartendruck spiegeln diesen Vorgang wider.

Wojek-Ermittlerin (Showcase-Dossier) Alquist Proft, Meisterdetektiv (Showcase-Dossier) Aurelia, Gesetz des Himmels (Showcase-Dossier)

Kurioser Kadaver (Showcase-Dossier) Glänzender Mechasceada (Showcase-Dossier)

Vorwitzige Jugendliche (Showcase-Dossier) Rakdos, Mäzen des Chaos (Showcase-Dossier)

Special Guests kehren in Mord in Karlov Manor zurück – starke neu aufgelegte Magic-Karten mit Ravnica-Anstrich. Special Guests Karten sind nicht in Standard legal, sorgen dafür aber für Vielfalt und spannende strategische Optionen in deinem nächsten Draft!

Donnernde Hufschläge (Special Guests)

Bei jedem Besuch auf Ravnica bekommt man es unweigerlich mit den Gilden zu tun, und die Gildenanführer, denen wir diesmal begegnen, gibt es auch mit besonderen Ravnica-„Spaß mit Boostern“-Kartendrucken.

Aurelia, Gesetz des Himmels (Showcase-Ravnica) Rakdos, Mäzen des Chaos (Showcase-Ravnica)

Zu guter Letzt sind da noch die unmöglichen Länder mit großflächiger Illustration, die dir mit ihren Darstellungen von Ravnicas labyrinthartiger, weltenweiter Stadtlandschaft im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verdrehen werden.

Ebene (unmögliches Land mit großflächiger Illustration) Insel (unmögliches Land mit großflächiger Illustration) Sumpf (unmögliches Land mit großflächiger Illustration)

Gebirge (unmögliches Land mit großflächiger Illustration) Wald (unmögliches Land mit großflächiger Illustration)

Von gewöhnlich bis außergewöhnlich findest du all diese wunderschönen Kartendrucke in Play-Boostern in deinem Store.

Exklusives in Sammler-Boostern

Einen derart wichtigen Fall zu lösen, wäre die Krönung einer jeden Detektivkarriere, und wir haben jede Menge Erinnerungsstücke an diesen Fall im Angebot, damit du dich auch Jahre später noch in diesem Erfolg sonnen kannst.

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Alquist Proft, Meisterdetektiv (unsichtbare Tinte)

Karten mit dem Showcase-Dossier-Kartendruck können auch mit unsichtbarer Tinte vorkommen – diese wird sichtbar, wenn du die Karte aus dem richtigen Winkel betrachtest –, in der Proft höchstpersönlich seine Notizen hinzugefügt hat.

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Aurelia, Gesetz des Himmels (mit Seriennummer)

Karten mit dem wunderschönen Ravnica-Kartendruck gibt es auch als traditionelle Foilkarten mit Seriennummer in einer Auflage von 250 englischsprachigen Exemplaren. (Karten mit Ravnica-Kartendruck und Seriennummer gibt es nur in Sammler-Boostern. Karten mit Seriennummern gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein. Sie sind mechanisch identisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern.)

Karten mit dem Dossier-Kartendruck mit unsichtbarer Tinte und mit dem Ravnica-Kartendruck mit Seriennummer gibt es nur in Mord in Karlov Manor Sammler-Boostern. Weitere Details dazu folgen, wenn wir ab dem 16. Januar 2024 mehr über das Set teilen.

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition)

Bei jedem guten Krimi gibt es unter der Oberfläche immer noch etwas mehr zu entdecken. Ganz gleich, ob du das Spiel als Clue oder Cluedo kennst, hast du nun die Gelegenheit, einen waschechten Magic-Mordfall zu lösen.

Am 24. Februar 2024 erscheint die Ravnica: Clue Edition (bzw. Ravnica: Cluedo Edition für viele Orte) und bringt sowohl thematisch passende, neu aufgelegte Karten als auch neue Magic-Karten mit sich, die am beliebten Schauplatz Ravnica die zeitlose und fesselnde Erfahrung, in Cluedo einen Kriminalfall zu lösen, und seine farbenfrohe Besetzung an Verdächtigen mit der strategischen Tiefe von Magic verbindet. Diese unterhaltsame und thematisch passende Art und Weise, das Spiel neuen Spielern näherzubringen und Veteranen zu fesseln, wurde eigens vom Magic-Designteam entwickelt.

Es handelt sich um ein alleinstehendes Spielerlebnis. Alles, was du zum Spielen benötigst, findest du in der Verpackung. Dich erwarten alle berühmten Verdächtigen, Räume und Waffen in einem spielfertigen Erlebnis.

Senator Peacock Dining Room Lead Pipe

Außerdem enthält jedes Exemplar des Spiels eine Box-Topper-Karte, die eines der berühmten Schockländer Ravnicas ist.

Steam Vents (Box-Topper)

Details zum Spielablauf und zu den Karten folgen, wenn wir am 16. Januar 2024 mehr zu Mord in Karlov Manor offenbaren.

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Set-Code: CLU

CLU-Erweiterungssymbol

Mord in Karlov Manor – wichtige Details

MKM-Erweiterungssymbol

MKC-Erweiterungssymbol MKC-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Mord in Karlov Manor Set-Code: MKM

Mord in Karlov Manor Commander Set-Code: MKC

Special Guests Set-Code: SPG

Website: Mord in Karlov Manor

Jetzt vorbestellen

Du kannst Mord in Karlov Manor bei deinem Store, online bei Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Du fragst dich, warum du in deinem Store vorbestellen solltest? Weil dort der Kauf eines Booster-Displays mit einem Exemplar der „Buy-a-Box“-Promokarte für Mord in Karlov Manor belohnt werden kann: Wojek-Ermittlerin!

Wojek-Ermittlerin („Buy-a-Box“-Promokarte)

Weitere Informationen erhältst du in deinem Store!

Mord in Karlov Manor Play-Booster-Display

Mord in Karlov Manor Sammler-Booster-Display

Mord in Karlov Manor Bundle

Mord in Karlov Manor Prerelease-Pack

Versteckte Drohung (Rot-Grün-Weiß)

Wiederkehrende Überwachung (Blau-Schwarz)

Geheimnisse der Tiefen (Grün-Weiß-Blau)

Dreiste Schuldzuweisung (Rot-Weiß)

Mord in Karlov Manor Vorschau-Events

Episode 1 der Geschichte : Jetzt verfügbar!

: Jetzt verfügbar! Restliche Episoden der Geschichte : 8.–18. Januar

: 8.–18. Januar Debüt und Beginn der Kartenvorschau auf WeeklyMTG: 16. Januar

16. Januar Commander-Deck-Vorschau: 24. Januar

24. Januar Kartengalerie und Vorschauen komplett : 26. Januar

: 26. Januar MTG Arena Streamer-Event : 1. Februar

: 1. Februar MTG Arena Release : 6. Februar

: 6. Februar Weltweiter Tabletop-Launch: 9. Februar

Mord in Karlov Manor Gameplay-Events

Prerelease in deinem Store : 2.–8. Februar

: 2.–8. Februar Open House im WPN-Store : 9.–11. Februar

: 9.–11. Februar Friday Night Magic : 9. Februar bis 29. März

: 9. Februar bis 29. März Standard Showdown : 9. Februar bis 4. April

: 9. Februar bis 4. April Commander Night : 16.–18. Februar

: 16.–18. Februar MagicCon: Chicago und Pro Tour Mord in Karlov Manor : 23.–25. Februar

: 23.–25. Februar Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Launch-Party : 23.–25. Februar

: 23.–25. Februar WPN Store Championship: 2–10. März

Die Kartengalerie ist eröffnet!

Aller Versionen der Karten, die bisher enthüllt wurden, findest du in der Mord in Karlov Manor Kartengalerie – jetzt verfügbar. Weitere Kartenvorschauen folgen Anfang nächsten Jahres. Bis zum vollständigen Debüt von Mord in Karlov Manor am 16. Januar 2024!