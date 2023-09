Als die Phyrexianer in Ixalan einfielen, schien alle Hoffnung verloren. Doch dank der Tapferkeit und dem unbeugsamen Willen seiner Bewohner, sich gegen diesen schlimmsten aller Feinde zusammenzuschließen, konnte die stärkste Macht auf der Welt das Blatt wenden. Ixalan hat gekämpft – und überlebt.

Das liegt nun ein Jahr zurück. Die Narben der Invasion verheilen allmählich, und der Reiz (sowie die möglichen Belohnungen) der Erkundung verlocken dazu, die Expeditionen auf der Welt wieder aufzunehmen. Diesmal geht die Reise hinab in die unsagbaren Tiefen unter der Oberfläche: Reichtümer, Wunder, Geheimnisse und uralte Götter – alles mit Gefahren verbunden – sind nur einige der Dinge, die dich in Die verlorenen Höhlen von Ixalan® erwarten.

Neue und altbekannte Charaktere, Mechaniken und Kreaturen – darunter natürlich auch Dinosaurier – sind mit von der Partie.

Illustration von:Anna Podedworna

Das Wettrennen zu Chimil, im Mittelpunkt von Ixalan selbst, läuft; dort werden bekannte Gruppen auf das Unbekannte unter dem Land treffen.

Chimil, die Innere Sonne | Illustration von: Adam Paquette

Kavalleristin der Lodernden Sonne | Illustration von: Josu Hernaiz

Versteck des Höhlenforschers | Illustration von: Nereida

Illustration von: Zack Stella

Die Geschichte von Die verlorenen Höhlen von Ixalan beginnt damit, dass Huatli und Saheeli sich der Expedition des Imperiums der Sonne in die Tiefe anschließen. Zu ihnen gesellt sich der neue Planeswalker Quintorius, der in verborgene Geschichte eintauchen will, sowie Kellen, dem wir in Wildnis von Eldraine erstmals begegnet sind, nachdem er durch die Omenpfade nach Ixalan gereist ist.

Umdrehen Huatli, Poetin der Einheit // Brüllen der Fünften

Quintorius Kand | Illustration von: Zolton Boros

Saheeli, Brillanz der Sonne | Illustration von: Cynthia Sheppard

Kellan, verwegener Reisender | Illustration von: Marta Nael

Du kannst die gesamte Magic-Story von Die verlorenen Höhlen von Ixalan genießen, wenn das komplette Abenteuer am 20. Oktober erscheint, genau hier auf DailyMTG.

Spaß mit Boostern und mehr für Die verlorenen Höhlen von Ixalan

Schätze, schöne Illustrationen und Energiequellen werten die „Spaß mit Boostern“-Karten auf, die wir entdecken werden, angefangen bei den Standardländern.

Ebene (Kern, großflächige Illustration) Insel (Kern, großflächige Illustration) Sumpf (Kern, großflächige Illustration)

Gebirge (Kern, großflächige Illustration) Wald (Kern, großflächige Illustration)

Diese Länder mit großflächiger Illustration zeigen den Kern des Paradieses, der sich im Herzen von Ixalan befindet und das Ziel der Reise in die Tiefe ist. Die Entdeckungen auf dem Weg dorthin werden in Kartendrucken gezeigt, die von meso- und südamerikanischen Kulturen inspiriert sind. Damit zelebrieren und erweitern wir das Kartendruck-Design, das ursprünglich in Marsch der Maschine Anfang des Jahres vorgestellt wurde.

Breeches, eifriger Plünderer Breeches, eifriger Plünderer (Legenden von Ixalan)

Der Schädelsporen-Nexus Der Schädelsporen-Nexus (Oltec-Karte ohne Rand)

Umdrehen Ojer Axonil, Tiefste Macht // Tempel der Macht Umdrehen Ojer Axonil, Tiefste Macht // Tempel der Macht (Götter von Ixalan)

Der Legenden-von-Ixalan-Kartendruck ist zurück (zusammen mit dem allseits beliebten Goblin-Piraten Breeches), und mit dem Götter-von-Ixalan-Kartendruck bringen wir ihn auf eine neue Stufe, wie du am Gott Ojer Axonil, der Gottheit des Tempels der Macht, siehst. In Anlehnung an die mesoamerikanische Inspiration zeigt der Oltec-Kartendruck ohne Rand für den Schädelsporen-Nexus leuchtende Farben und wunderschöne Darstellungen selbst der tödlichsten Bedrohungen.

Wir haben auch Dinosaurier versprochen! Ghalta, ein Held der Verteidigung gegen die Phyrexianische Invasion (soweit man eine unglaubliche Naturgewalt als „Helden“ bezeichnen kann), zeigt sich hier ebenfalls, und zwar in wunderbarer Pracht ohne Rand.

Ghalta, Tyrann der Stampede Ghalta, Tyrann der Stampede (ohne Rand)

Beim Abstieg in das Herz von Ixalan werden wir auf reiche Adern von Kosmium stoßen, die sich überall durch den Untergrund ziehen. Leuchtend und farbenfroh, wie sich verzweigende Ranken der Macht, die sich ausbreiten, wird diese unglaubliche Besonderheit von Ixalan mit der Rückkehr des Neontinte-Kartendrucks eingefangen, der in Kamigawa: Neon-Dynastie erstmals zu sehen war.

Seelengewölbe (Kosmium-Neontinte)

Einer der Orte, an denen du Kosmium-Neontinte-Karten findest, sind Sammler-Booster. In Kürze teilen wir mehr über diese wunderschönen Karten mit.

Schatzhort-Box-Topper und Special Guests

Wir haben jetzt die Kreaturen, Gefahren und Tiefen unserer Rückkehr nach Ixalan gesehen – aber wie sieht es mit Schätzen aus?

Zwangsportal (Schatzhort)

In Form von Box-Toppern gibt es einen Haufen Schmuck, Tand, Ausrüstungsgegenstände und vieles mehr zu entdecken – allesamt mächtige Artefakte, die zu entdecken sich lohnt. Diese Box-Topper gibt es als Nicht-Foilkarten für Draft- und Set-Booster-Displays und als traditionelle Foilkarten für Sammler-Booster-Displays. Sie warten auf alle, die Anspruch auf Die verlorenen Höhlen von Ixalan erheben.

Während Box-Topper bei Die verlorenen Höhlen von Ixalan Displays in einem Box-Topper-Pack zu finden sind, bringen wir mit dem Debüt von Special Guests noch mehr aufregende Karten in Set- und Sammler-Booster.

Herrscher von Atlantis

Als ein Weg zu Neuauflagen, den wir mit Die verlorenen Höhlen von Ixalan beschreiten, enthält Special Guests mächtige neu aufgelegte Karten auf dem Level eines Masters-Releases mit Illustrationen in der Ästhetik des Sets. Hier, für Die verlorenen Höhlen von Ixalan , wird eines der berühmten Meervölker von Magic neu vorgestellt, das die Omenpfade bereist hat und bei den Flussherolden heimisch geworden ist – und dennoch nicht weniger belebend für alle Meervölker.

Und wenn wir behaupten, dass Karten aus Special Guests mächtig sein können, ist das keine Übertreibung:

Manakrypta

Special Guests werden auch in zukünftigen Magic-Sets mit einem einzigartigen Set-Symbol und Sammlernummern enthalten sein. Für Die verlorenen Höhlen von Ixalan können Nicht-Foilkarten aus Special Guests in Set-Boostern gefunden werden, während traditionelle Foilkarten in Sammler-Boostern zu finden sind.

Die Manakrypta ist mehr als nur ein Teil des Debüts für Special Guests und erscheint in Sammler-Boostern im Kosmium-Neontinte-Kartendruck (wie das zuvor gezeigte Seelengewölbe):

Manakrypta (Kosmium-Neontinte)

(Beachte, dass die Liste, eine in Set-Boostern zu findende besondere Art, Karten neu aufzulegen, auch mit Die verlorenen Höhlen von Ixalan fortgesetzt wird.)

Mehr über Special Guests werden wir am 24. Oktober mit dem Debüt für Die verlorenen Höhlen von Ixalan mitteilen.

Mach dich bereit für die Erkundung der Jurassic World™ Collection

Diese Jenseits des Multiversums Partnerschaft mit Universal Pictures und Amblin Entertainment bringt die Spannung und den Nervenkitzel der Blockbuster-Franchise Jurassic World in Magic: The Gathering.

Mit charismatischen Charakteren, cleveren Dinosauriern und fantastischen Orten werden diese Karten Fans von Ixalan und Jurassic World gleichermaßen begeistern.

Umdrehen Willkommen im … // Jurassic Park

Ian Malcolm, Chaosforscher Indominus Rex, das Alphatier

Die 26 Karten der Jurassic World Collection, die in Die verlorenen Höhlen von Ixalan erhältlich sind, finden sich gelegentlich in Set-Boostern und in jedem Sammler-Booster; sie haben ihr eigenes Erweiterungssymbol und den Set-Code REX.

Jurassic World Collection

Außerdem wird Secret Lair mit noch mehr Karten an den Feierlichkeiten teilnehmen – wir werden diese und weitere Details für die Jurassic World Collection in Kürze mitteilen.

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Details

Die verlorenen Höhlen von Ixalan

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander

Special Guests Special Guests

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Code: LCI

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander- und Schatzhort-Set-Code: LCC

Special Guests Set-Code: SPG

Website: Die verlorenen Höhlen von Ixalan

Du kannst Die verlorenen Höhlen von Ixalan bei deinem Store, online bei Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Draft-Booster-Display

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Booster-Display

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Sammler-Booster-Display

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle: Geschenk-Edition

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Prerelease-Pack

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Deck Ahoi, Kameraden

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Deck Blutriten

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Deck Erkunder der Tiefe

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Deck Veloci-Ramp-Tor

