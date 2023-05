Standard ist für florierende Stores unerlässlich, und zwar schon seit Langem. Regelmäßiger Spielbetrieb, eine robuste kompetitive Tabletop-Szene, lokales Metagame und dieser freche, freundschaftliche Wettbewerbsgedanke sind in so vielen Stores zu finden, dass diese sofort bemerken, wenn das Standard-Format Probleme hat.

Selbst vor dem Hintergrund des sprunghaften Wachstums von Magic in den letzten Jahren hat Standard im Tabletop-Bereich nicht Schritt gehalten. Commander ist enorm gewachsen. Immer mehr Spieler haben Spaß an Pioneer und Modern. Und Standard wird jeden Tag in Magic: The Gathering Arena häufiger gespielt als einzelne Partien in jedem anderen Format.

Es beunruhigt uns, wenn Standard im Tabletop-Bereich trotz des enormen Wachstums von Magic ins Hintertreffen gerät. Immer wieder haben wir von Spielern und Store-Inhabern gehört, dass sie glauben, dass ein gesundes, beliebtes und gut besuchtes Standard-Format immer noch unglaublich wichtig für ihre Erfahrung und ihren Erfolg ist. In letzter Zeit haben wir häufiger nachgefragt und zugehört, um herauszubekommen, wie wir dem Standard-Format helfen können.

In den letzten Jahren ist der Standard-Spielbetrieb in vielen Stores zurückgegangen. Ich habe meine eigene Liste mit möglichen Gründen, aber ich würde gerne von Ihnen etwas über Ihre Store-Community hören. Warum ist der sanktionierte Standard-Spielbetrieb im Vergleich zu anderen Formaten in Ihrem Store zurückgegangen? — Aaron Forsythe (@mtgaaron) 9. November 2022

Und wir haben Pläne ausgearbeitet, um genau das zu tun. Es ist zwar hilfreich, dass Standard als unterhaltsames Format wieder an Zugkraft gewinnt, wie es sich dieses Wochenende bei der Marsch der Maschine Pro Tour gezeigt hat, aber wir haben auch erkannt, dass wir uns stärker öffentlich für Standard und kompetitives Tabletop-Magic einsetzen müssen. Dazu werden wir in den kommenden Monaten vielfältige Pläne auf den Weg bringen.

Heute unternehmen wir den ersten Schritt.

Dieser Schritt besteht darin, dass wir den Lebenszyklus aller Karten in Standard um ein Jahr verlängern werden: Ab der aktuellen Standard-Umgebung werden die Sets alle drei Jahre statt alle zwei Jahre herausrotieren.

Das bedeutet, dass es mit der Veröffentlichung von Wildnis von Eldraine nur in diesem Jahr keine Standard-Rotation geben wird. Im darauffolgenden Jahr 2024 werden Innistrad: Blutroter Bund, Innistrad: Mitternachtsjagd, Kamigawa: Neon-Dynastie und Straßen von Neu-Capenna aus dem Standard-Format herausrotieren.

(In MTG Arena wird diese Änderung für Standard übernommen, aber nicht für Alchemy. Hier gibt es alle Details dazu vom MTG Arena Team).

Mit dieser Änderung wollen wir nicht das erstaunliche Wachstum überschatten, das Commander, Pioneer, Modern und andere Formate in den letzten Jahren erlebt haben, sondern den Spielern mehr Gründe geben, sich mit Standard zu beschäftigen. Die Verlängerung der Standard-Rotation auf drei Jahre wird unserer Meinung nach zwei wesentliche Dinge erreichen (und einen zusätzlichen Vorteil bieten), die den Spaß an Tabletop-Standard erhöhen können:

Dies wird den aktuellen Standard-Karten mehr Langlebigkeit verleihen.

Immer wieder hören wir, dass die Spieler länger mit Karten spielen wollen, die sie lieben und die ihnen Spaß machen. Standard ist unser einziges rotierendes Format, und obwohl es wichtig ist, es frisch zu halten, glauben wir auch, dass es einen effektiveren Mittelweg gibt. Durch dieses Format können Mechaniken und Archetypen im Laufe der Zeit effektiver aufgebaut werden. Als wir vom Modell mit Blöcken abgerückt sind, haben wir zwar viel Flexibilität gewonnen, aber auch einige Möglichkeiten verloren, auf Mechaniken und Themen innerhalb eines Sets aufzubauen. Mit einem längeren Zeitfenster können wir mehr Gelegenheiten finden, Archetypen aufzubauen oder wiederzubeleben. In Verbindung mit dem oben genannten Punkt kann das zu mehr Vielfalt, langlebigeren Archetypen und genug kompetitiver Abwechslung führen, damit die Spieler engagiert bleiben.

Als wir vom Modell mit Blöcken abgerückt sind, haben wir zwar viel Flexibilität gewonnen, aber auch einige Möglichkeiten verloren, auf Mechaniken und Themen innerhalb eines Sets aufzubauen. Mit einem längeren Zeitfenster können wir mehr Gelegenheiten finden, Archetypen aufzubauen oder wiederzubeleben. In Verbindung mit dem oben genannten Punkt kann das zu mehr Vielfalt, langlebigeren Archetypen und genug kompetitiver Abwechslung führen, damit die Spieler engagiert bleiben. Außerdem gibt es uns stärkere Werkzeuge, um eine Umgebung zu schaffen, in der Decks mehr „Farbe(n) und Mechanik“ (wie Grün-Weiß Toxisch oder blau-weiße Soldaten) und weniger Midrange sind. Mit einem größeren Kartenpool kann das Format größere Schwankungen verkraften, da ganze Decks gleichzeitig ermöglicht werden.

Wir glauben, dass dies dem Standard-Format mehr Stabilität und Vitalität verleihen und es für die Stores stärken wird.

Unser Augenmerk auf die Verbesserung der Standard-Erfahrung wird hier nicht enden. Um sicherzustellen, dass Standard in den Stores floriert, werden wir einen mehrstufigen Plan zur Unterstützung und Wiederbelebung des Standard-Tabletop-Spielbetriebs einführen. Obwohl die weiteren Schritte noch in Planung sind, hielten wir es für wichtig, Ihnen diese Änderung so früh wie möglich mitzuteilen, sobald unsere Pläne zur Rotation feststanden.

Der Rest des Plans wird derzeit überarbeitet und wird nach und nach veröffentlicht, sobald wir ihn fertiggestellt haben.