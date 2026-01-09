Lorwyns Finsternis ist unsere mit Spannung erwartete Rückkehr zu einem der berühmtesten Schauplätze von Magic: Lorwyn-Schattenmoor. Dieses Set bringt mehr als nur einen bestimmten Planeswalker mit einer Vorliebe für Hirsch-Trickserei. Es enthält auch jede Menge atemberaubende Illustrationen, die wir mit den Artwork-Karten des Sets hervorheben!

0015a_MTGECL_ArtCArtS: Moonshadow Art Card 15/54

Du findest 1 von 54 verschiedenen Artwork-Karten in 35 % der Lorwyns Finsternis Sammler-Booster. In 5 % der Sammler-Booster sind Artwork-Karten mit gestempelten goldenen Signaturen der Kunstschaffenden oder dem Planeswalker-Symbol enthalten. (Versionen ohne Stempel haben dieselbe Illustration, aber ohne die Signaturen der Kunstschaffenden oder das Planeswalker-Symbol.)

Bereite dich mit der Lorwyns Finsternis Kartengalerie auf deine Reise durchs Multiversum vor! Lorwyns Finsternis erscheint am 23. Januar 2026 weltweit und ist ab sofort bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.