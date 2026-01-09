Sammle mit den Spielsteinen von Lorwyns Finsternis einen Zirkel aus niedlichen und listigen Kreaturen! Diese Spielsteine zeigen neue Illustrationen von einigen deiner liebsten Magic-Kunstschaffenden und bringen das Aussehen und die Atmosphäre von Lorwyn-Schattenmoor in jede Ecke des Spielfelds.

In Lorwyns Finsternis enthält jeder Play-Booster eine doppelseitige Nicht-Foil-Spielsteinkarte. In den Play-Boostern gibt es 11 Spielsteine mit großflächiger Illustration und ein Emblem (das von Oko, Schattenmoors Spross, erzeugt wird), die in verschiedenen Kombinationen auf diesen doppelseitigen Spielsteinkarten erscheinen.

Jedes der Lorwyns Finsternis Commander-Decks – Tanz der Elemente und Fluch der Fäulnis – bringt alle Spielsteine mit, die du für deine Magic-Partien brauchst. Das Commander-Deck Tanz der Elemente enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration. Das Commander-Deck Fluch der Fäulnis enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration und 1 Karten mit Marken zum Ausstanzen.

Jeder Lorwyns Finsternis Sammler-Booster enthält eine traditionelle doppelseitige Foil-Spielsteinkarte oder eine Artwork-Karte. Jeder der 11 Spielsteine mit großflächiger Illustration und das Emblem aus Play-Boostern sowie die 11 einzigartigen Spielsteine aus den Lorwyns Finsternis Commander-Decks können auf doppelseitigen traditionellen Foil-Spielsteinkarten in Sammler-Boostern erscheinen. Bitte beachte, dass Hilfekarten und Karten mit Marken zum Ausstanzen nicht in Sammler-Boostern erscheinen.

Finde deine neuen Lieblingsspielsteine in Lorwyns Finsternis, wenn das Set am 23. Januar 2026 weltweit erscheint! Du kannst das Set jetzt bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.