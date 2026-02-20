Ein wahrer Ninja bereitet sich auf die bevorstehenden Kämpfe vor, und du kannst dich mit den Spielsteinen von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles auf deine eigenen Kämpfe vorbereiten! Die Turtles bringen eine Fülle schicker neuer Spielsteine mit, damit du deine Partien nachverfolgen kannst, und wir haben hier alle Informationen dazu.

0003_MTGTMT_BooTok: Ninja Turtle Spirit Token 0008_MTGTMT_BooTok: Food Token

Jeder Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster enthält eine doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte. In den Play-Boostern gibt es 10 Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration, die in verschiedenen Kombinationen erscheinen.

0002a_MTGTMT_ComToken: Clue Token // Ooze Token 0003a_MTGTMT_ComToken: Treasure Token // Ninja Token

Das Turtle Power! Commander-Deck enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten. Eine vollständige Liste dieser Spielsteine findest du zusammen mit der Turtle Power! Commander-Deckliste.

0002_MTGTMT_ComToken: Clue Token 0009_MTGTMT_BooTok: Mutagen Token

Jeder Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster enthält eine doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder eine Artwork-Karte. Jede der 10 Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration aus Play-Boostern und der 3 Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration aus dem Turtle Power! Commander-Deck kann in Sammler-Boostern erscheinen. Weitere Informationen zu den Artwork-Karten dieses Sets findest du in diesem Artikel.

Alle diese Spielsteinkarten und mehr findest du in der Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Kartengalerie.

Deine Sammlung ist gerade noch seltsamer geworden! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint am 6. März 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.