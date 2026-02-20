Auch wenn die Turtles sich heimlich anschleichen können, sind die Illustrationen von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles alles andere als subtil. Wir stellen einige unserer Lieblingskunstwerke vor, die die Turtles, ihre Feinde und mehr auf den Artwork-Karten des Sets zeigen!

0041a_MTGTMT_ArtCdArt: Heroes in a Half Shell Art Card 41/54

Du findest 1 von 54 verschiedenen Artwork-Karten in 35 % der Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster. Von diesen Artwork-Karten ist 1 von 7 mit gestempelter goldener Kunstschaffenden-Signatur oder dem Planeswalker-Symbol versehen. (Versionen ohne Stempel haben dieselbe Illustration, aber ohne die Signaturen der Kunstschaffenden oder das Planeswalker-Symbol.)

Dein Ninja-Training beginnt, wenn Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles am 6. März 2026 weltweit erscheint. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.