12 dieser Spielsteine, das Emblem und die Giftmarken-Hilfekarte gibt es in Draft- und Set-Boostern; in Sammler-Boostern findest du diese als doppelseitige traditionelle Foil-Spielsteinkarten. (Giftmarken-Hilfekarten sind in Sammler-Boostern nicht verfügbar. Den Phyrexianer-Keim-Spielstein, der von der Rüstung aus Knäuelgeflecht erzeugt wird, gibt es, genau wie die Rüstung aus Knäuelgeflecht, nur in Set- und Sammler-Boostern.)

Die zwei Commander Decks aus Phyrexia: Alles wird eins enthalten die verbleibenden 21 Spielsteinkarten sowie zwei Arten von Hilfekarten, die auf den 10 doppelseitigen Spielsteinkarten in jedem Deck zu finden sind. Von den beiden Arten von Hilfekarten findest du Giftmarken in Verderbender Einfluss und Der Monarch in Aufstand der Rebellen.

Phyrexia: Alles wird eins

Verfügbar in Draft- und Set-Boostern

Verfügbar in Set- und Sammler-Boostern

Phyrexia: Alles wird eins Commander

Verderbender Einfluss

3 Spielsteine Giftmarke // Phyrexianer, Milbe (schwarz)

1 Spielstein Giftmarke // Bestie (3/3)

1 Spielstein Phyrexianer, Wurm // Phyrexianer, Schrecken (X/X, Artefakt)

2 Spielsteine Phyrexianer, Wurm // Phyrexianer, Insekt (Infizieren)

3 Spielsteine Phyrexianer, Milbe (weiß) // Phyrexianer, Insekt (Infizieren)

Aufstand der Rebellen

1 Spielstein Der Monarch // Golem (X/X, Eile)

1 Spielstein Kobolde von Kherburg // Drache

1 Spielstein Myr // Thopter

1 Spielstein Soldat (rot-weiß) // Eldrazi

1 Spielstein Rebell // Goblin

1 Spielstein Vogel // Katze

1 Spielstein Mensch // Geist

1 Spielstein Mensch, Soldat // Elefant

1 Spielstein Soldat (1/1) // Engel (Fliegend)

1 Spielstein Soldat (2/2, Wachsamkeit) // Engel (Fliegend/Wachsamkeit)

