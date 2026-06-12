Der besondere Reiz von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes liegt darin, deine Lieblingskarten und -charaktere zu kombinieren und so etwas völlig Neues zu kreieren. Es gibt mehr Möglichkeiten, deine Karten zu kombinieren, als nur Thor, Gott des Donners, mit Mjölnir, Thors Hammer, auszurüsten (obwohl das auch großen Spaß macht). Szenenkarten ohne Rand zeigen Illustrationen, die Teil eines sich über mehrere Karten erstreckenden Kunstwerkes sind. Werfen wir einen Blick darauf, was unsere Kunstschaffenden und unser „Spaß mit Boostern“-Designteam für dieses epische Magic-Event erschaffen haben!

Eine Fantastische Familie

Leinil Francis Yu und Sunny Gho haben diese 4-Karten-Szene illustriert, die alle Mitglieder der Fantastischen Vier zeigt, wie sie aus der Negativzone auftauchen.

Daredevil im Straßenkampf

Kev Walker zeigt auf vier Karten, wie sich Daredevil, Kingpin, Elektra und Bullseye in Hell's Kitchen bekämpfen.

Cap gegen HYDRA

Annie Wu hat eine 6-Karten-Szene mit Captain America illustriert, die eine Hommage an klassische Marvel-Comics darstellt – im charmanten Retro-Stil. Nimm dich in Acht, HYDRA!

HULK HAUT DRAUF!

Adi Granov zeigt auf sechs Karten Superhelden und Superschurken im Kampf darum, wer der Stärkste ist. Wird Hulk triumphieren? Oder wird der ruchlose Leader ihn zu Fall bringen?

Kampf um den Kosmischen Würfel

Johan Grenier hat auf einer gewaltigen, 18 Karten umfassenden Szene eine Konfrontation um den Kosmischen Würfel illustriert. Diese Szene zeigt über 24 verschiedene benannte Marvel-Charaktere. Sind vielleicht einige deiner Lieblinge darunter?

Balkon-BBQ der Avengers

Doch nun zu den schönen Dingen: Chris Bachalo haben wir die Vorderseiten dieser doppelseitigen Szenenkarten zu verdanken. Sie fügen sich zu einer 5-Karten-Szene zusammen, auf der sich unsere Superhelden im Avengers Tower die Bäuche vollschlagen.

Szenenboxen

Heroes United

Szenenbox Villains Unleashed

Szenenbox

Zwei Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Szenenboxen gibt es auch. Jede Szenenbox enthält 6 Szenenkarten ohne Rand, die zusammengesetzt einen kleinen Einblick ins Marvel-Universum gewähren.

Vereinte Helden

Die von Thanh Tuan illustrierte Szene „Vereinte Helden“ zeigt die Avengers, wie sie gegen ihre Widersacher in die Schlacht stürmen.

Entfesselte Schurken

Die Szene „Entfesselte Schurken“, illustriert von Kieran Yanner, rückt die Superschurken des Marvel-Universums ins Rampenlicht.

Für weitere Informationen dazu, wo du diese Szenenkarten findest, schau in unseren Leitfaden zum Sammeln von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Finde deine Lieblingsszenen und füge das nächste Teil deiner Magic-Sammlung zusammen! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 26. Juni 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.