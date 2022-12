Wizards of the Coast

Nutze die Macht der Vergangenheit! Feiere die Geschichte von Magic auf Dominaria über 27 Sets und 30 Jahre hinweg!

Produktübersicht

Dominaria Remastered enthält 271 Karten: 101 häufige, 80 nicht ganz so häufige, 60 seltene, 20 sagenhaft seltene und 10 Standardländer. Schau dir alle an in der Dominaria Remastered Kartengalerie und der Varianten-Kartengalerie.

Dominaria Remastered erscheint am 13. Januar 2023 und ist dann in deinem Store, online über Amazon und überall sonst erhältlich, wo Magic verkauft wird.

Draft-Booster

Jeder Dominaria Remastered Draft-Booster enthält eine seltene und/oder sagenhaft seltene Karte sowie ein Standardland mit Retro-Kartenrand.

Draft-Booster-Display

Der vollständige Inhalt von Dominaria Remastered Draft-Boostern umfasst:

9-10 häufige Karten*

3 nicht ganz so häufige Karten

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 Karte beliebiger Seltenheit mit Retro-Kartenrand**

1 Standardland mit Retro-Kartenrand

1 Spielstein-/Werbekarte

(*In 33 % der Draft-Booster ersetzt eine traditionelle Foilkarte zufälliger Seltenheit eine häufige Karte. Traditionelle Foilkarten können mit normalem Kartenrand oder Retro-Kartenrand vorkommen.)

(**1 häufige, nicht ganz so häufige, seltene oder sagenhaft seltene Karte mit Retro-Kartenrand in jedem Draft-Booster. Falls eine seltene oder sagenhaft seltene Karte den Retro-Kartenrand hat, hat die häufige oder nicht ganz so häufige Karte keinen Retro-Kartenrand und umgekehrt.)

Draft-Booster sind einzeln und in Displays mit 36 Boostern erhältlich.

Sammler-Booster

Ein Dominaria Remastered Sammler-Booster-Display enthält 12 Dominaria Remastered Sammler-Booster. Sammler-Booster sind die einzigen Booster, die Standardländer als traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand enthalten. Darüber erfährst du unten mehr.

Der vollständige Inhalt von Dominaria Remastered Sammler-Boostern umfasst:

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand oder eine seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft Nicht-Foilkarte ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft Nicht-Foilkarte mit Retro-Kartenrand

1 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand oder ohne Rand

2 häufige oder nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand oder ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft seltene Foilkarte

2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

5 häufige traditionelle Foilkarten

1 Standardland als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Sammler-Booster sind einzeln und in Displays mit 12 Boostern erhältlich.

Sammler-Booster-Display

Karten mit Retro-Kartenrand und ohne Rand

Karten mit Retro-Kartenrand

Retro-Kartenrand

In Dominaria Remastered gibt es 150 Karten mit Retro-Kartenrand: 24 häufige, 36 nicht ganz so häufige, 60 seltene, 20 sagenhaft seltene und 10 Standardländer.

Diese Karten kannst du in Draft- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten.

Draft-Booster enthalten nur Nicht-Foil-Standardländer mit Retro-Kartenrand, und Sammler-Booster enthalten nur Standardländer als traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand.

Sagenhaft seltene Karten mit Retro-Kartenrand gibt es in 3 % der Draft-Booster.

Sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand gibt es in weniger als 1 % der Draft-Booster.

Karten ohne Rand

Ohne Rand

In Dominaria Remastered gibt es 45 Karten ohne Rand: 1 häufige, 4 nicht ganz so häufige, 23 seltene und 17 sagenhaft seltene.

Die Karten ohne Rand in Dominaria Remastered zeigen neue Illustrationen auf beliebten Karten aus der gesamten Geschichte von Magic. Diese Karten kannst du in Draft- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten.

Mach dich bereit

