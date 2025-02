Ein erster Blick auf Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™

Am 13. Juni feierst du mit Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ ein legendäres Stück Spielgeschichte. Die Reihe repräsentiert ein reichhaltiges Universum mit kultigen Elementen, die die Fans im Laufe der Geschichte der Franchise lieben gelernt haben. Du wirst Charaktere aus allen FINAL FANTASY Hauptspielen sehen, die jeweils durch die Linse von Magic: The Gathering dargestellt werden.

Dieses Set bietet die größte Sammlung an FINAL FANTASY Illustrationen, die jemals in einem einzigen Spiel vereint wurden, mit Motiven aus der gesamten Reihe. Hier haben Magic-Kunstschaffende Momente aus FINAL FANTASY in ihrem eigenen Stil zum Leben erweckt. Außerdem sind klassische FINAL FANTASY Illustrationen auf diesen epischen Karten zu sehen.

0122_MTGFIN_Main: Tonberry

Geschichten und Charaktere aus FINAL FANTASY werden auf Magic-Karten dargestellt, wobei die Kultfiguren der Reihe auf über 100 legendären Kreaturenkarten im gesamten Set zu finden sind. Wir haben 55 dieser legendären Kreaturen auf Charakterkarten ohne Rand verewigt, um den atemberaubenden Stil von FINAL FANTASY voll zur Geltung zu bringen.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY ist ein spannendes Release für Fans von Magic und FINAL FANTASY gleichermaßen. Das Set erscheint am 13. Juni und ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY (FIN) ist ein in Standard legales Set.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Commander (FIC) und FINAL FANTASY Through the Ages (FCA) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, und einzelne Karten sind auch in anderen Formaten legal, in denen sie bereits verfügbar sind.

Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Play-Booster enthalten Karten aus FIN und FCA. Diese Karten sind in Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Du kannst jetzt Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Produkte vorbestellen, darunter Play-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks, Collector’s Edition Commander-Decks, Bundles und Geschenk-Bundles. Außerdem werden wir im Laufe des Jahres mehr über ein besonderes Release für Magic: The Gathering – FINAL FANTASY in der Weihnachtszeit bekannt geben.

Jedes Commander-Deck für Magic: The Gathering – FINAL FANTASY erzählt die Geschichte eines einzeln Spiels der Reihe und lässt dich FINAL FANTASY VI, FINAL FANTASY VII, FINAL FANTASY X und FINAL FANTASY XIV auf ganz neue Art und Weise nachspielen!

FINAL FANTASY kommt zu Magic: The Gathering

Sage-Kreaturen

0078_MTGFIN_Main: Summon: Shiva 0362_MTGFIN_SgCrtrs: Summon: Shiva

Beschwörungen gehören zu den kultigsten Aspekten der FINAL FANTASY Reihe und wir freuen uns, die allerersten Sage-Kreaturen von Magic: The Gathering vorstellen zu können. Rufe die Beschwörungen, um dir im Kampf zu helfen, und sie kommen mit einer einzelnen Sagenmarke ins Spiel, die dir einen sofortigen Effekt gewährt. Aber sorge dafür, dass du die Partie schnell beendest, denn sie bleiben nur für ein paar Runden im Spiel! Schau dir diese Sage-Kreatur an, die eine unserer Lieblingsbeschwörungen darstellt: Shiva!

Doppelseitige Karten

0218a_MTGFIN_Main: Emet-Selch, Unsundered

Wie wir hast du wahrscheinlich Dutzende von Stunden damit verbracht, deinen Charakter hochzuleveln, Ausrüstung zu suchen und deine Zaubersprüche für den Kampf vorzubereiten, nur um dann auf 1 HP zu fallen, deinen letzten Zauberspruch zu wirken, der das Boss-Monster besiegt … und plötzlich eine Melodie zu hören, die du noch nie zuvor gehört hast und die ein NOCH MÄCHTIGERES BOSS-MONSTER enthüllt!

0221a_MTGFIN_Main: Garland, Knight of Cornelia

Doppelseitige Karten kehren in Magic: The Gathering – FINAL FANTASY zurück. Wenn du die Vorderseite der Karte für ihre Manakosten wirkst und die erforderlichen Bedingungen erfüllst, kannst du sie transformieren, um ihre alternative Form zu erleben! Diese Karten stellen deine Lieblingscharaktere dar und enthalten lustige Minispiele und Story-Momente aus der Reihe.

Weitere neue Mechaniken

Wir freuen uns, diese beiden Mechaniken vorzustellen, aber bleib dran, um im Mai beim Debüt mehr zu erfahren!

Wir präsentieren FINAL FANTASY mit „Spaß mit Boostern“

Bei der Entwicklung von Magic: The Gathering – FINAL FANTASY wollten wir sicherstellen, dass jeder Aspekt des Sets zeigt, warum die Fans die Reihe so sehr lieben. Alles, was hier zu sehen ist – ob Illustration, Anekdotentext, Fähigkeiten oder besondere Kartendrucke – ist aus Liebe zu FINAL FANTASY entstanden.

0242_MTGFIN_Main: Sin, Spira's Punishment 0348_MTGFIN_JPArt: Sin, Spira's Punishment

Das Set enthält zahlreiche besondere Showcase-Kartendrucke, die deinen Lieblingskarten einen einzigartigen Stil verleihen. Egal für welche Karten du dich entscheidest, du kannst die Version wählen, die deine schönsten Erinnerungen an die Spiele weckt.

Charakterkarten ohne Rand

0091a_MTGFIN_Main: Cecil, Dark Knight 0380a_MTGFIN_BoldPose: Cecil, Dark Knight

Mit über 100 legendären Kreaturen im Set wollten wir das geliebte Aussehen und Gefühl dieser FINAL FANTASY Charaktere einfangen. Deshalb gibt es für 55 dieser legendären Kreaturen besondere Charakterkarten ohne Rand. Hier wurden beliebte Charaktere aus der FINAL FANTASY Reihe von japanischen Künstlern illustriert, wobei der Hintergrund der Karten mit dem ersten Auftritt des jeweiligen Charakters in einem Spiel zusammenhängt. Es gibt Charakter-Versionen von Karten aus dem Hauptset und aus den Commander-Decks – sieh dir Cecil, Dunkelritter, und Cecil, geläuterter Paladin, an!

Holztafel-Karten ohne Rand

0034_MTGFIN_Main: Stiltzkin, Moogle Merchant 0327_MTGFIN_JPArt: Stiltzkin, Moogle Merchant 0191_MTGFIN_Main: Jumbo Cactuar 0343_MTGFIN_JPArt: Jumbo Cactuar

Unsere Kunst- und Designschaffenden haben diesen erstaunlichen Kartendruck für die Monster, Beschwörungen und Zaubersprüche von FINAL FANTASY beschworen. Inspiriert von der Technik des Holztafeldrucks zeigen diese Karten aufwendige Illustrationen, die die FINAL FANTASY Reihe auf eine ganz neue Weise zeigen. Du kannst diese beeindruckende Synthese aus Illustration und Kartendesign bei Stiltzkin, Mogry-Händler, sehen.

FINAL FANTASY Artist-Karten ohne Rand

Mehrere bei den Fans beliebte Kunstschaffende haben im Laufe der Jahre an der FINAL FANTASY Reihe mitgewirkt. Jetzt haben sie ihre Talente für dieses Magic-Set auf FINAL FANTASY Artist-Karten ohne Rand eingebracht. Diese Karten stammen aus dem Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Hauptset und erwecken deine Lieblingscharaktere mit prächtigen Illustrationen zum Leben. Bleib dran, wenn wir diese ganz besonderen Karten enthüllen!

FINAL FANTASY Through the Ages bringt Magie nach Magic

0012_MTGFIN_AmanoArt: Ancient Copper Dragon 0060_MTGFIN_CptBonus: Yuriko, the Tiger's Shadow

FINAL FANTASY Through the Ages zeigt kultige Magic-Karten mit FINAL FANTASY Illustrationen. Sieh dir zum Beispiel Yuriko, Schatten des Tigers, als Yuffie aus FINAL FANTASY VII an. Diese Karten bilden ein Bonusblatt für das Set mit bestehenden Illustrationen aus der FINAL FANTASY Reihe, die Künstler wie 天野喜孝/YOSHITAKA AMANO und 野村哲也/TETSUYA NOMURA hervorheben, Namen, die FINAL FANTASY Fans sicherlich wiedererkennen werden.

Secret Lair schließt sich der Party an!

Parallel zu diesem Set werden wir drei Secret Lair Drops veröffentlichen, die die Welten von FINAL FANTASY im kultigen und atemberaubendem Stil von Secret Lair einfangen. Kurz vor dem Release des Sets werden wir mehr darüber berichten.

FINAL FANTASY schließt sich Magic: The Gathering an

Vielen Dank für dein Interesse an dieser Vorschau auf Magic: The Gathering – FINAL FANTASY. Wir werden mehr über dieses Set berichten, sobald das Release näher rückt. Das Set erscheint am 13. Juni 2025 und ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

