Reise in die Tiefen von Ixalan und erlebe diese Welt wie nie zuvor!

Illustration von: Anna Podedworna

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Details

Special Guests Special Guests

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Code: LCI

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Set-Code: LCC

Jurassic World Collection Set-Code: REX

Special Guests Set-Code: SPG

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Schatzhort-Box-Topper-Set-Code: LCC

Website: Die verlorenen Höhlen von Ixalan

Tabletop-Legalität:

Die verlorenen Höhlen von Ixalan (LCI): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage und Commander

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander (LCC): Legacy, Vintage und Commander

Jurassic World Collection (REX): Legacy, Vintage und Commander

Special Guests (SPG): Einzelne Karten können für die jeweiligen Formate, in denen sie legal sind, verwendet werden.

Legalität in MTG Arena:

Die verlorenen Höhlen von Ixalan (LCI): Standard, Alchemy, Explorer und Historic

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander (LCC): Nicht in MTG Arena verfügbar.

Jurassic World Collection (REX): Ausgewählte kosmetische Gegenstände sind in MTG Arena verfügbar

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Vorschau-Events:

Geschichte von Die verlorenen Höhlen von Ixalan : 20. Oktober

: 20. Oktober Die verlorenen Höhlen von Ixalan Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 24. Oktober

: 24. Oktober Veröffentlichung der vollständigen Kartengalerie : 3. November

: 3. November Prerelease von LoadingReadyRun : 4. November

: 4. November Streamer-Event in MTG Arena : 9. November

: 9. November Game Knights von Command Zone Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Gameplay : 15. November

: 15. November Weltweiter Tabletop-Launch: 17. November

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Gameplay-Events:

Prerelease in deinem Store : 10. November

: 10. November MTG Arena Release : 14. November

: 14. November Open House im WPN Game Store : 17.–19. November

: 17.–19. November Friday Night Magic : 17. November – 26. Januar

: 17. November – 26. Januar Commander Nights : 9. November – 1. Februar

: 9. November – 1. Februar WPN Store Championship : 2–10. Dezember

: 2–10. Dezember WPN Commander Party : 15–17. Dezember

: 15–17. Dezember Alchemy: Ixalan Release: 5. Dezember

Du kannst Die verlorenen Höhlen von Ixalan jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall dort vorbestellen, wo Magic-Produkte verkauft werden.

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Spaß mit Boostern

Die verlorenen Höhlen von Ixalan ist der letzte große Set-Release im Jahr des 30. Jubiläums von Magic, und da lassen wir es noch einmal richtig krachen!

Das Set lässt sich von 30 Jahren Magic-Geschichte inspirieren, um ein neues Erlebnis in einer vertrauten Welt zu bieten; wir legen für Spieler in aller Welt berühmte Karten neu auf und präsentieren einen Jenseits des Multiversums Release, dessen Entstehung vor 65 Millionen Jahren begann!

Weltenkern-Länderkarten mit großflächiger Illustration

Entdecke mit Länderkarten mit großflächiger Illustration den Weltenkern von Die verlorenen Höhlen von Ixalan. Jedes der fünf Standardländer erforscht die Schönheit der Welt und ihre Bewohner.

Ebene (Weltenkern, großflächige Illustration) Insel (Weltenkern, großflächige Illustration) Sumpf (Weltenkern, großflächige Illustration)

Gebirge (Weltenkern, großflächige Illustration) Wald (Weltenkern, großflächige Illustration)

Diese fünf Standardländer mit großflächiger Illustration sind als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Die verlorenen Höhlen von Ixalan Draft-, Set- und Sammler-Boostern zu finden; in Sammler-Boostern handelt es sich immer um traditionelle Foilkarten.

Neben diesen Standardländern mit großflächiger Illustration kannst du in Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle und Bundle: Geschenk-Edition auch reguläre Standardländer finden.

Schatzhort

Bei der Erkundung der Tiefen des Untergrunds von Die verlorenen Höhlen von Ixalan stößt du möglicherweise auf einen noch nie zuvor gesehenen Schatz. Falls das passiert – renn schnell weg! Es ist wahrscheinlich eine Falle, die dich für den Rest der Ewigkeit unter der Erde festhalten wird …

Oder … du ignorierst einfach meinen Rat und öffnest die Truhe, um deine Beute zu sehen.

Kelch der Leere (Schatzhort-Box-Topper) Arkanes Petschaft (Schatzhort-Box-Topper)

Schatzhort-Box-Topper gibt es in jedem Die verlorenen Höhlen von Ixalan Booster-Display; die Box-Topper in Draft- und Set-Booster-Displays sind Nicht-Foilkarten, die Box-Topper in Sammler-Booster-Displays sind traditionelle Foilkarten.

Bei der Schatzhort-Promotion gibt es insgesamt 20 Karten ohne Rand, davon 19 neu aufgelegte Karten von außerhalb der Welt von Ixalan, von denen wir glauben, dass sie dir auf deiner Reise helfen werden; die letzte Karte ist eine besondere Karte aus dem Hauptset, der größte aller Schätze auf der Welt Ixalan – Chimil, die Innere Sonne.

Es gibt 8 nicht ganz so häufige, 7 seltene und 5 sagenhaft seltene Schatzhort-Karten.

Schatzhort-Box-Topper führen nicht zu einer neuen Turnierlegalität für neu aufgelegte Karten, und alle Karten werden mit dem LCC-Set-Code gedruckt.

Legenden-von-Ixalan-Showcase-Karten

In Die verlorenen Höhlen von Ixalan gibt es 25 Karten, die mit dem Legenden-von-Ixalan-Showcase-Kartendruck erscheinen – unter Ixalan existiert eine riesige Zivilisation, die von unseren Reisenden ebenso wenig erforscht wurde wie die dort lebenden Kreaturen. Ihre Wandmalereien erzählen die Geschichte ihrer Vorfahren, der lebenden Legenden ihrer Kulturen und der Geheimnisse in den Tiefen der Höhlen.

Die Mycotyrannin (Legenden-von-Ixalan-Showcase-Karte)

Götter-von-Ixalan-Showcase-Karten

Viele Fans kennen diesen Druckstil schon von seinem Debüt in Marsch der Maschine. Aber Die verlorenen Höhlen von Ixalan nutzt diesen Showcase-Kartendruck auf eine etwas andere Weise – um die Ikonografie der allmächtigen Götter von Ixalan zu präsentieren!

Umdrehen Ojer Axonil, Tiefste Macht // Tempel der Macht (Götter-von-Ixalan-Showcase-Karte)

Im Set gibt es insgesamt 6 sagenhaft seltene Götter mit diesem Kartendruck, von denen 5 doppelseitige Karten mit dem berühmten Landkartenrahmen des ursprünglichen Ixalan-Blocks sind; ihre Rückseiten zeigen Tempel, die gespielt werden können, nachdem der Gott im Kampf gefallen ist.

Karten ohne Rand (Oltec und Dinosaurier)

In Die verlorenen Höhlen von Ixalan Boostern kannst du 16 Oltec-Karten ohne Rand finden, die von moderner mesoamerikanischer Kunst inspiriert sind.

Quintorius Kand (Oltec-Karte ohne Rand)

Außerdem gibt es 14 Dinosaurier-Karten ohne Rand, die von klassischen Dinosaurier-Kunstbänden inspiriert sind – zum Beispiel diese tolle Variante ohne Rand der neuen sagenhaft seltenen Karte Ghalta, Tyrann der Stampede.

Ghalta, Tyrann der Stampede (Dinosaurier ohne Rand)

Special Guests

Special Guests sind Neuauflagen beliebter Karten ohne Rand, die als Nicht-Foilkarten in dem Set-Booster-Slot vorkommen, in dem auch Karten von der Liste erscheinen können. In Sammler-Boostern erscheinen sie als traditionelle Foilkarten.

Die verlorenen Höhlen von Ixalan enthält insgesamt 18 neu aufgelegte Karten aus der ganzen Geschichte von Magic, die alle mit exklusiven und einzigartigen Illustrationen ohne Rand erhältlich sind.

Bei zukünftigen Iterationen des Special Guests Programms könnte es zu Änderungen im Detail kommen.

Manakrypta (Special Guests) Herrscher von Atlantis (Special Guests) Thrasios, Held der Tritonier (Special Guests)

Jurassic World™ Collection

Jurassic World Collection

Wir freuen uns, eine ganz besondere Kartensammlung für Die verlorenen Höhlen von Ixalan ankündigen zu dürfen, die Jenseits des Multiversums Booster-Beilage Jurassic World Collection (REX)!

Ellie und Alan, Paläontologen Ausgehungerter Tyrannosaurus

Die Jurassic World Serie trifft auf Magic: The Gathering mit diesem Jenseits des Multiversums Booster-Beilage-Release in Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set- und Sammler-Boostern. Hier kannst du deine Lieblingsmomente aus allen Jurassic Park und Jurassic World Filmen finden, vom ursprünglichen Jurassic Park (1993) bis hin zu Jurassic World: Ein neues Zeitalter (2022).

In Die verlorenen Höhlen von Ixalan sind insgesamt 26 REX-Karten enthalten. Davon haben 20 neue Mechaniken, die exklusiv für dieses Produkt entworfen wurden. Alle neuen Karten sind seltene Karten.

Zur Jurassic World Collection gehören außerdem 6 Länder: ein Zyklus von 5 Standardländern und ein Befehlsturm, mit denen du dein optimales Jurassic World Deck zusammenstellen kannst.

Alle Standardländer im Set sind doppelseitige Karten, sodass du die Dinosaurier vor und nach ihrem Ausbruch zeigen kannst!

Umdrehen Befehlsturm

Alle 26 Karten sind seltene Karten in Boostern, von denen 1 in jedem Sammler-Booster und in 1 von 12 Set-Boostern enthalten ist. In Set-Boostern können Nicht-Foil-Versionen eine häufige oder nicht ganz so häufige Karte ersetzen, und in Sammler-Boostern können diese Karten in einem eigenen Slot sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten enthalten sein.

Außerdem gibt es 2 Jurassic World Collection Spielsteine, die in Set-Boostern als Nicht-Foilkarten und in Sammler-Boostern als traditionelle Foilkarten mit Standard-Spielsteinseltenheit enthalten sind.

Alle Jurassic World Collection Karten sind in Eternal legal (Legacy, Vintage und Commander).

Zusätzlich enthält jedes Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle eine Nicht-Foilkarte aus der Jurassic World Collection, und das Bundle: Geschenk-Edition enthält eine traditionelle Foilkarte aus der Jurassic World Collection. (Bundle-Promokarten haben eines von 20 mechanisch einzigartigen Designs.)

Indominus Rex, das Alphatier (Emblem)

Halte auf den Karten aus der Jurassic World Collection auch nach Emblemen Ausschau, die es exklusiv in Die verlorenen Höhlen von Ixalan Sammler-Boostern gibt, und zwar auf 19 der 20 mechanisch einzigartigen Karten in weniger als 1 % der Sammler-Booster. (Willkommen im … // Jurassic Park hat keine Emblem-Variante.)

Neontinte-Karten

Kosmium ist eine mächtige Quelle für die unterirdischen Zivilisationen von Ixalan, und nach mehreren Expeditionsversuchen in die tiefsten Höhlen dieser Welt ist es uns gelungen, eine kleine Menge davon zu beschaffen, um dir eine Kostprobe von Ixalans Macht zu geben!

Seelengewölbe (Kosmium-Neontinte)

Manakrypta (Kosmium-Neontinte)

Neontinte wurde mit großem Erfolg beim Set Kamigawa: Neon-Dynastie eingeführt, und seitdem haben wir auf die richtige Gelegenheit gewartet, sie erneut einzusetzen. Bei Die verlorenen Höhlen von Ixalan passt die Illustration der Neontinte-Varianten zum jeweiligen Kartendruck: Das grüne Seelengewölbe zeigt sowohl eine grüne Höhle als auch grüne Neontinte!

Diese Kombination aus Kartendruck und passender Illustration sorgt für die beste optische Wirkung, damit jede Karte hervorstechen kann, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch im Sammelordner.

Außerdem sind alle fünf Farben vertreten, damit in jeder Sammlung für WUBRG-Repräsentation gesorgt ist. Meervolk-Spieler können ein blaues Seelengewölbe hinzufügen, um ihre Lieblingsfraktion in Modern zu repräsentieren, Krark der Daumenlose Decks kündigen in Commander mit einer roten Manakrypta das bevorstehende Verhängnis an, und besonders inspirierte Sammler sollten sich die dreifarbigen Neontinte-Varianten nicht entgehen lassen. (Das gelbe Seelengewölbe ist eine Promokarte von WPN Premium-Stores.)

Artwork-Karten

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Booster enthalten jeweils eine Artwork-Karte als Tribut an die unglaublichen Illustrationen, die Magic-Sets zum Leben erwecken. Jeder Set-Booster enthält eine dieser Artwork-Karten, eine besondere Karte, die die Illustration einer Karte aus Die verlorenen Höhlen von Ixalan zur Schau stellt. Diese Karten sind keine alternativen Versionen ihrer Gegenstücke aus dem Set. Sie sind lediglich dafür gedacht, die Illustration der Karte ins Rampenlicht zu rücken.

Ojer Axonil, Tiefste Macht (Artwork-Karte)

Als Bonus enthält jeder zehnte Set-Booster eine Signatur-Artwork-Karte mit Promo-Aufdruck oder dem Planeswalker-Symbol als besondere Möglichkeit, die Arbeit des Künstlers zur Schau zu stellen.

„Buy-a-Box“-Promokarte

Bist du bereit, in deinem Store vorzubestellen? Solange der Vorrat reicht und nur in WPN-Stores können Spieler beim Kauf eines Booster-Displays von Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-, Draft- oder Sammler-Boostern eine zusätzliche traditionelle Foilversion der Promokarte Jadelicht-Höhlenforscher erhalten:

Jadelicht-Höhlenforscher („Buy-a-Box“-Promokarte)

Besuche deinen WPN-Store, um alle Details zu erfahren.

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Produktübersicht

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Draft-Booster

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Draft-Booster-Display

Jeder Die verlorenen Höhlen von Ixalan Draft-Booster enthält Folgendes:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 häufige oder nicht ganz so häufige doppelseitige Karte

3 nicht ganz so häufige Karten

9 häufige Karten*

1 Länderkarte Nichtstandardland-Höhle in 70 % der Fälle Reiseposter in 30 % der Fälle



*In 33 % der Draft-Booster ersetzt eine traditionelle Foilkarte zufälliger Seltenheit eine häufige Karte.

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Booster

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Booster-Display

Jeder Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Booster enthält Folgendes:

1 Artwork-Karte

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Hauptset

1 häufige, nicht ganz so häufige, seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 häufige oder nicht ganz so häufige doppelseitige Karte

3 nicht ganz so häufige Karten

3 häufige Karten

2 häufige, nicht ganz so häufige, seltene und/oder sagenhaft seltene Wildcard-Karten Karten aus der Jurassic World Collection tauchen in Wildcard-Slots auf.

1 Länderkarte Nichtstandardland-Höhle in 70 % der Fälle Reiseposter in 30 % der Fälle

1 Spielsteinkarte, Werbekarte oder Karte aus der Liste

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Sammler-Booster

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Sammler-Booster-Display

4 häufige traditionelle Foilkarten Kann eine von 108 häufigen Karten aus dem Die verlorenen Höhlen von Ixalan Hauptset sein.



3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten Kann eine von 92 nicht ganz so häufigen Karten aus dem Die verlorenen Höhlen von Ixalan Hauptset sein.



1 Standardland mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarte

1 nicht ganz so häufige Karte als traditionelle Foil-Showcase-Karte oder Karte ohne Rand Kann eine von diesen Karten sein: 8 Legenden-von-Ixalan-Showcase-Karten (55 %) 6 Dinosaurier-Karten ohne Rand (41 %) 5 Special Guests Karten ohne Rand (3 %)



1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte Kann eine von diesen Karten sein: 64 seltene Karten (85,3 %) 22 sagenhaft seltene Karten (14,7 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand Kann eine von diesen Karten sein: 38 seltene Karten (97,4 %) 2 sagenhaft seltene Karten (2,6 %)



1 seltene oder sagenhaft seltene einseitige Kommandeurkarte als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand 12,5 % der Sammler-Booster enthalten in diesem Slot eine traditionelle Foilkarte – dazu gehören die neuen Kommandeurkarten mit erweitertem Kartenrand, einschließlich der neuen Commander-Inhalte in Set-Boostern, die 2 sagenhaft seltenen Karten in jedem Commander-Deck und die 1 sagenhaft seltene Karte mit alternativem Stil in jedem Commander Deck. Insgesamt gibt es 6 seltene und 14 sagenhaft seltene Karten in diesem Slot als traditionelle Foilkarten. Die Nicht-Foilkarten hier sind seltene oder sagenhaft seltene Karten aus Die verlorenen Höhlen von Ixalan oder neue Die verlorenen Höhlen von Ixalan Magic-Commander-Karten.



1 seltene oder sagenhaft seltene Showcase-Karte als Nicht-Foilkarte oder als Karte ohne Rand Kann eine von diesen Karten sein: 8 seltene Showcase-Karten (22,5 %) 11 sagenhaft seltene Showcase-Karten (14,8 %) 18 seltene Karten ohne Rand (50,7 %) 8 sagenhaft seltene Karten ohne Rand (10,56 %) Oder Quintorius Kand, den es sowohl als Showcase-Karte als auch als Oltec-Karte ohne Rand gibt. Jede Version kommt halb so häufig vor wie eine sagenhaft seltene Karte mit dem entsprechenden Kartendruck (insgesamt 1,4 %).



1 Nicht-Foilkarte, traditionelle Foilkarte oder Emblem-Variante aus der Jurassic World Collection Kann eine von diesen Karten sein: 20 Nichtland-Karten aus der Jurassic World Collection als Nicht-Foilkarten ohne Rand (36,3 %) 6 Länderkarten aus der Jurassic World Collection als Nicht-Foilkarten ohne Rand (43,6 %) 20 Nichtland-Karten aus der Jurassic World Collection als traditionelle Foilkarten ohne Rand (8,9 %) 6 Länderkarten aus der Jurassic World Collection als traditionelle Foilkarten ohne Rand (10,7 %) 19 Emblem-Varianten aus der Jurassic World Collection (< 1 %)



1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als traditionelle Foilkarte Kann eine von diesen Karten sein: 38 seltene (46,7 %) oder 2 sagenhaft seltene (1,2 %) Karten mit erweitertem Kartenrand 8 seltene Showcase-Karten (9,8 %) 12 sagenhaft seltene Showcase-Karten (6,7 %) 18 seltene Karten ohne Rand (22 %) 8 sagenhaft seltene Karten ohne Rand (4,9 %) Seltene und sagenhaft seltene Special Guests (8 %) 12 Neontinte-Karten Manakrypta oder Neontinte-Karten Seelengewölbe (< 1 %) Alle anderen Kartendrucke in diesem Slot außer den Neontinte-Foilkarten erscheinen als traditionelle Foilkarten.



1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle

Jedes Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle enthält Folgendes:

8 Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Booster

1 Promokarte Auf Gold stoßen als traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration

1 Nicht-Foilkarte aus der Jurassic World Collection

20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

20 Standardländer als Nicht-Foilkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Aufbewahrungsschachtel für Karten

2 Regelreferenzkarten

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle: Geschenk-Edition

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Bundle: Geschenk-Edition

8 Die verlorenen Höhlen von Ixalan Set-Booster

1 Die verlorenen Höhlen von Ixalan Sammler-Booster

1 Promokarte Auf Gold stoßen als traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration

1 traditionelle Foilkarte aus der Jurassic World Collection

20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

20 Standardländer als Nicht-Foilkarten mit großflächiger Illustration

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Aufbewahrungsschachtel für Karten

2 Regelreferenzkarten

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Prerelease-Pack

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Prerelease-Pack

6 Die verlorenen Höhlen von Ixalan Draft-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Promokarte mit Foil-Stempel aus Die verlorenen Höhlen von Ixalan

1 Magic: The Gathering Arena Code

1 Die verlorenen Höhlen von Ixalan Marken-Stanzkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Du bist auf der Suche nach einem Ort, an dem du an einem Die verlorenen Höhlen von Ixalan Prerelease teilnehmen kannst? Du kannst den Untergrund in deinem Store betreten. Wenn du an zwei Prerelease-Events teilnimmst, kannst du dir außerdem einen Anstecker verdienen (solange der Vorrat reicht).

Alle weiteren Einzelheiten erfährst du in deinem Store!

Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Decks

Ahoi, Kameraden (Blau-Schwarz-Rot)

Blutriten (Weiß-Schwarz) Blutriten (Weiß-Schwarz)

Erkunder der Tiefe (Grün-Blau)

Veloci-Ramp-Tor (Rot-Grün-Weiß) Veloci-Ramp-Tor (Rot-Grün-Weiß)

Neben dem Hauptset wird es vier Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Decks geben. Hier steht jeweils ein für die Welt Ixalan typischer Kreaturentyp im Mittelpunkt, der durch ein einzigartiges Deck mit 100 Karten zum Leben erweckt wird. Die Decks warten mit neuen legendären Kreaturen, neuen Magic-Karten und neu aufgelegten Karten auf. Hier ist der Inhalt der einzelnen Decks:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten

2 legendäre Kreaturen als traditionelle Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und als Kommandeur des Decks dienen können

8 seltene Nicht-Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und speziell für das jeweilige Deck entwickelt wurden

90 Magic-Karten als Nicht-Foilkarten, einschließlich Standardländer

1 Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte, gedruckt auf dickerem Karton (in sanktionierten Partien nicht legal)

1 Sammler-Booster-Probepackung 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte aus Die verlorenen Höhlen von Ixalan als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte 1 nicht ganz so häufige Showcase-Karte aus Die verlorenen Höhlen von Ixalan als traditionelle Foilkarte ohne Rand

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Deckbox aus Karton

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Wir sind am Ende dieses Artikels angelangt, aber die Reise durch Die verlorenen Höhlen von Ixalan hat gerade erst begonnen. Du wirst dir all diese Karten in der Die verlorenen Höhlen von Ixalan-Kartengalerie anschauen können, bevor das Set am 12. November 2023 erscheint. Reise durch die Tiefen von Ixalan und entdecke neue Geschichten, bekannte Gesichter, farbenfrohe Karten und einen ganz besonderen Jenseits des Multiversums Release.

Du kannst das Set jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.