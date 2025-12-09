MSH-Erweiterungssymbol MSC-Erweiterungssymbol

Anfang dieses Jahres haben wir Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes angekündigt, das nächste Set unserer mehrjährigen Zusammenarbeit mit Marvel. Wir haben dir einige Illustrationen aus diesem Set gezeigt, mit Superhelden, die du vergötterst, Schurken, die man einfach verabscheuen muss, und sogar ein paar obskuren Charakteren aus dem Marvel-Universum.

Unsere Marvel-Sets feiern sie und ihre Geschichten durch die Perspektive und das Gameplay von Magic. Und während wir uns auf die Ankunft der Fantastischen Vier, Thunderbolts, Avengers und mehr in Magic vorbereiten, wollten wir einen Prolog für dieses Set zusammenstellen.

Schließlich verdient etwas so Gewaltiges einen Herold. Es ist Zeit für eine Vorschau auf Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes!

Ein Universum voller Helden (und Schurken)

Super-Soldaten? Haben wir. Superschnelle Mutanten? Quicksilver ist so schnell, dass er bereits im Spiel ist, wenn die Partie beginnt. Mit Gamma-Strahlung verseuchte Wissenschaftler? Der Hulk platzt in Magic rein, komplett mit einem neuen Kreaturentyp. Wenn es einen Marvel-Charakter gibt, den du liebst, stehen die Chancen gut, dass du ihn in diesem Set findest.

Aber es sind nicht nur Superhelden! Viele von Marvels berühmten Bösewichten feiern ihr Magic-Debüt, darunter der König von Latveria höchstpersönlich, Doctor Doom (lang lebe Doom)!

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Decks

Wir veröffentlichen mehrere Commander-Decks als Teil dieses Sets, damit du mit einigen von Marvels berühmtesten Charakteren direkt in das beliebteste Magic-Format einsteigen kannst. Heute wollten wir dir den Cover-Commander für eines dieser Decks zeigen. Oder besser gesagt, die Cover-Commander, denn jedes Mitglied von Marvels erster Familie kann das Commander-Deck Die Fantastischen Vier anführen.

Die Erde retten im „Spaß mit Boostern“-Stil

Teil davon, das Marvel-Universum in Magic zu bringen, ist es, das Aussehen und die Atmosphäre von Marvel-Comics auf unseren Karten einzufangen. Du wirst die Rückkehr von klassischen Comic-Karten, Quellmaterial-Karten ohne Rand und Panel-Karten ohne Rand auf einigen der auffälligsten Karten dieses Sets sehen. Unser Team steht total auf die klassischen Comic-Karten – oder vielleicht sind das nur die Meervolk-Fans, die da reden.

Es wird auch neue „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke geben, die wir noch nicht verraten. Du wirst einfach abwarten müssen, was unsere Kunstschaffenden für diese Feier des Marvel-Universums gezaubert haben.

Die mächtigsten Helden der Erde kommen zu Magic, und wir können es kaum erwarten, dir in den kommenden Monaten mehr von dieser Zusammenarbeit zu zeigen. Weiter unten findest du alles, was wir enthüllt haben. Egal, ob du nach deinem Lieblings-Superhelden oder den neuesten Karten für deine Sammlung suchst, wir hoffen, du hast Spaß beim Durchstöbern dieser Vorschauen. Wir sehen uns 2026 für mehr Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Inhalte.

