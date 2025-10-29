Begib dich im Freundeskreis auf eine Reise, um die Welt zu retten, mit Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™. Alle vier Elemente hören auf deinen Befehl, und es gibt jede Menge Gelegenheiten zu zeigen, wie gut du sie bändigen kannst. Von Prerelease-Events in deinem Store bis hin zu enormen Feiern mit ebenso enormen Preisen gibt es für jeden Fan von Avatar – Der Herr der Elemente und von Magic etwas.

Komm aus deinem Eisberg raus und fang an, Magic zu spielen! Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente erscheint weltweit am 21. November 2025. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Prerelease

(14.–20. November)

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente

Prerelease-Packs

Jede Ära braucht einen Avatar, und jedes Set braucht ein Prerelease! Gehöre bei den Prerelease-Events in deinem Store zu den Ersten, die mit Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente spielen! Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du eines von fünf zum Thema des Sets passenden Prerelease-Packs. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

5 Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Play-Booster

| Play-Booster 1 speziellen Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Charakter-Booster

| Charakter-Booster 2 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten, die thematisch zur Farbe deines Prerelease Packs passen

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Spindown-Würfel, der thematisch zur Farbe deines Prerelease Packs passt

Die Prerelease-Packs dieses Sets enthalten einen besonderen Charakter-Booster, der noch mehr Avatar – Der Herr der Elemente Flair in deine Partien bringen soll. Jeder Charakter-Booster rückt eine bestimmte Farbe von Magic in den Fokus und enthält Karten, die den von dir gewählten Charakter hervorheben. Falls du einen bestimmten Charakter spielen möchtest, erhältst du bei deinem Store weitere Informationen dazu, wie dort die Prerelease-Packs verteilt werden.

Außerdem haben wir einen besonderen Bonus für Spielende, die sich über mehrere Prerelease-Events hinweg der Meisterung der Elemente widmen. Spieler, die an zwei oder mehr Prerelease-Events teilnehmen, erhalten einen Sammlerbeutel, solange der Vorrat reicht. Diese Beutel zeigen das auf den Charakter fokussierte Artwork von den Prerelease-Packs und sind groß genug für Würfel, Spielsteine, Marken oder sogar einen Stein vom Orden des Weißen Lotus. Weitere Informationen erhältst du bei deinem Store!

Commander-Display-Liga

(14.–20. November)

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente

Play-Booster-Display

Die Commander-Display-Liga ist eine neue Ergänzung unseres Commander-Event-Repertoires, und wir freuen uns, diese Events für Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente anbieten zu können. Öffne ein ganzes Play-Booster-Display, baue aus seinem Inhalt und einer beliebigen Anzahl an Standardländern ein Commander-Deck mit 60 Karten und spiele die ganze Woche lang Partien!

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran 0393_MTGTLA_BaBPromo: Firebending Student

Teilnehmende der Commander-Display-Liga erhalten diese Promokarte Gran-Gran mit einer Illustration von 水溜鳥/mizutametori, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Als zusätzlichen Bonus erhältst du beim Kauf eines Play-Booster-Displays eine „Buy-a-Box“-Promokarte Schüler des Feuerbändigens als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht.

Magic Academy

(21. November 2025 bis 15. Januar 2026)

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente

Einsteigerbox

Magic Academy bringt die Lernerfahrung in deinen Store! Hier kannst du neue Leute kennenlernen und mit neuen Karten aus dem Set spielen, darunter die Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Einsteigerbox! Erlerne das Spiel zusammen mit anderen Magic oder bringe deinen Freund*innen bei, wie man spielt.

Teilnehmende erhalten Magic: The Gathering Willkommens-Decks, solange der Vorrat reicht. Jeder teilnehmende WPN-Store erhält eine Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Einsteigerbox, die er bei diesen Magic Academy Events benutzen kann. Auf jeder Karte in der Einsteigerbox ist das Avatar – Der Herr der Elemente Universum, abgebildet, sodass du das Spiel mit Spaß und Flair erlernen kannst.

Was ist Magic Academy?

Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events, deren Thema jeweils ein anderer Teil des Lernprozesses ist. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst anfangen. Im Laufe des Events lernst du die grundlegenden Regeln des Spiels, wie z. B. die Zugreihenfolge, wie der Kampf funktioniert und wie man Zaubersprüche wirkt. Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster.

Erkundige dich bei deinem Store nach dessen Magic Academy Angeboten.

Magic Presents: Meistere die vier Elemente

(21. November 2025 bis 15. Januar 2026)

Entfessele die Macht des Avatars bei Magic Presents: Meistere die vier Elemente! Geh jede Woche in deinen Store, um in deiner Meisterung der Elemente voranzukommen, während du dein Deck verbesserst und auf den ultimativen Preis hinarbeitest.

Zu Beginn des Events baust du aus sechs Play-Boostern ein Sealed-Deck und wählst dann eines der vier Elemente aus. Du erhältst das Emblem jenes Elements, das du in deinen Partien bei diesem Event benutzen kannst. Ziel ist es, in drei Matches gegen drei Leute zu spielen. Sammle drei Unterschriften von diesen Gegenübern, um dein gewähltes Element zu meistern!

Jede Woche kannst du einen zusätzlichen Play-Booster kaufen und für dein Sealed-Deck verwenden. Falls du dies tust, erhältst du ein weiteres Emblem und ein weiteres Element, das du meistern kannst. Spielende, die bis zum Ende des Events alle Elemente meistern, erhalten einen glänzenden Artwork-Druck von Fahmi Fauzis Illustration für Aang, Master of Elements, solange der Vorrat reicht.

Standard Showdown

(21. November 2025 bis 15. Januar 2026)

0003_MTGTLA_PlayPrm: Unlucky Cabbage Merchant

Bereite dich auf die nächste Saison von Standard Showdown Events vor! Wenn du Magic spielst, bedeutet das, an deinem Lieblingsdeck zu feilen, die vielen neuen Karten in der Kartengalerie zu studieren und in deinem Store zu Ehren zu gelangen. Wenn du der Kohlhändler bist, hast du dich damit abgefunden, dass deine Waren zerstört werden.

Mit der Promokarte dieses Events ehren wir das Erbe des glücklosesten Händlers in Avatar – Der Herr der Elemente. Für den ersten Platz bei jedem Standard Showdown Event gibt es eine Promokarte Unlucky Cabbage Merchant mit einer Illustration von Thanh Tuan, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden.

Two-Headed Giant Commander Night

(21. November 2025 bis 15. Januar 2026)

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran

Aang und Katara. Zuko und Iroh. Sokka und ein Bumerang. Avatar – Der Herr der Elemente ist vollgepackt mit mächtigen Teams, und bei Two-Headed Giant Commander Nights kannst du selbst ein Team bilden! Spielende, die an diesem Event teilnehmen, erhalten die bereits beschriebene Promokarte Gran-Gran.

Commander Party

(5.–11. Dezember 2025 und 9.–15. Januar 2026)

0134_MTGTLA_JmpNew: The Cabbage Merchant 0221_MTGTLA_IntrEcl: Fire Lord Zuko

Wenn du ein Fan von Avatar – Der Herr der Elemente bist, stehen die Chancen gut, dass dein Lieblingscharakter in diesem Set eine legendäre Kreatur hat. Feiere deine Lieblinge – von Aang bis Zuko – indem du für die Commander-Party-Events dieses Sets ein neues Commander-Deck baust! Es gibt zwei Runden von Commander-Party-Events, also such dir ein Wochenende aus, schnapp dir ein Deck und mach dich bereit für eine Menge Spaß.

Das sind nicht einfach irgendwelche Commander-Partien. Du kämpfst gegen deine Feinde und versuchst gleichzeitig, alle vier Elemente zu meistern. Meistere als Erstes das Element, das dir am nächsten ist, indem du seine Anforderungen erfüllst. Dann kannst du das Element zu deiner Linken meistern und im Uhrzeigersinn weitermachen, bis du alle vier Elemente gemeistert hast. Indem du die Macht von Wasser, Erde, Feuer und Luft beanspruchst, erreichst du den Avatar-Zustand und erhältst einen enormen Bonus, der deiner Meisterung der Elemente würdig ist.

Ob du jedes Element gemeistert hast oder nur Durchschnitt aus der Feuernation bist, für die Teilnahme an diesem Event erhältst du die oben beschriebene Promokarte Gran-Gran, solange der Vorrat reicht. Weitere Details zu diesem Event erhältst du bei deinem Store.

Magic World Championship 31

(5.–7. Dezember)

Der letzte Kampf der Pro Tour Saison 2025 rückt näher! Die Magic World Championship 31 findet vom 5.–7. Dezember statt und ist unser größtes kompetitives Event des Jahres; Spielende aus aller Welt kommen dann im Streben nach Größe nach Washington, USA. Die Magic World Championship 31 ist ein reines Einladungsturnier und wird nicht für alle offen sein. Die Teilnehmenden treten in Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Boosterdraft und Standard Constructed gegeneinander an.

Ein Event dieser Größe braucht dazu passende Preise! Bei diesem Event gibt es einen Preispool in Höhe von 1.000.000 $ (ja, richtig gelesen), und das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 100.000 $. Dieses Event übertragen wir auf twitch.tv/magic und auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Magic live. Außerdem veröffentlicht unser Team auf magic.gg Zusammenfassungen zum laufenden Event. Such dir im Dezember jemanden zum Anfeuern aus und schau zu, wie Magic-Geschichte geschrieben wird.

Magic Spotlight: Avatar in Atlanta und Lyon

(9.–11. Januar 2026)

Die Magic Spotlight Series rüstet sich für ihr erstes Event des Jahres 2026, und wir bringen elementare Spannung auf zwei Kontinente. Bändige die Elemente, meistere das Format und verdiene dir epische Preise bei Magic Spotlight: Avatar in Atlanta, Georgia, USA, und Lyon, Frankreich! Das Format beim Haupt-Event von Magic Spotlight: Avatar ist Standard Constructed. Es wird zwei dieser Events geben, die jeweils am Wochenende vom 9.–11. Januar 2026 stattfinden.

0002_MTGTLA_PlayPrm: Day of Black Sun

Bei jedem Magic Spotlight: Avatar Event gibt es einen Preispool in Höhe von 50.000 $. Außerdem erhält jede Person, die sich für das Haupt-Event bei diesen Events der Spotlight Series anmeldet, eine Nicht-Foil-Promokarte Day of Black Sun mit einer Illustration von Dom Lay. Die 128 besten Spielenden im Haupt-Event erhalten auch ein Exemplar dieser Promokarte als traditionelle Foilkarte.

Außerdem erhalten die Top 8 in jedem Haupt-Event Einladungen zur Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven, die bei der MagicCon: Las Vegas vom 1.–3. Mai 2026 stattfinden wird.

Weitere Information zu diesen Events und dazu, wie du dich anmelden kannst, erhältst du beim Organisator des jeweiligen Events:

Atlanta, Georgia, USA: 9.–11. Januar 2026 – veranstaltet von Star City Games

Lyon, Frankreich: 9.–11. Januar 2026 – veranstaltet von Fanfinity

Bereite dich auf CommandFests vor

(Dezember 2025)

Bilde deine eigene Gaang aus Magic spielenden Verbündeten und bereite dich auf die letzten CommandFests des Jahres 2025 vor! Bei jedem dieser Events gibt es eine Himmelsbison-große Portion Spiel-Events, Kunstschaffende, Content Creators und mehr. Indem du bestimmte Zugangspässe für diese Events kaufst, kannst du dir außerdem eine Promokarte Arcane Signet als Nicht-Foil- oder traditionelle Foilkarte sichern. Weitere Informationen zu den Details und Promokarten der einzelnen Events findest du auf der Website des jeweiligen Event-Organisators:

Melbourne, Victoria, Australien: 5.–7. Dezember 2025 – präsentiert von Let's Play Games

Mainz, Deutschland: 19.–21. Dezember 2025 – präsentiert von JK Entertainment

Regional Championship Qualifier

(22. November 2025 bis 22. März 2026)

Die dritte Runde der RCQs für 2024–25 beginnt am 22. November 2025 und läuft bis zum 22. März 2026. Im Rahmen dieser RCQs kannst du dir Einladungen zu den Regional Championships im Frühjahr 2026 und ein paar niedlich aggressive Promokarten mit Maus-Thema verdienen.

Alle RCQ-Teilnehmenden erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte mit einer Illustration von Ampreh. Die Bestplatzierten erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Manifold Mouse mit einer Illustration von Neo.G. Spielende, die sich für die Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Manifold Mouse als traditionelle Foilkarte. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit dieser Promokarten findest du in diesem Artikel.

Bändige die Elemente, rette die Welt und lerne neue Leute kennen

Deine Reise mit Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente beginnt in deinem Store. Informationen zu allen „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken in diesem Set findest du im Artikel Sammeln von Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente. In den nächsten Tagen werden wir den Rest des Sets enthüllen, also behalte DailyMTG und die Kartengalerie des Sets im Auge.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente erscheint weltweit am 21. November 2025. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.