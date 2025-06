Mach dir die Elemente zunutze und begib dich mit dem Team Avatar auf eine unvergessliche Reise mit Magic: The Gathering | Avatar: Der Herr der Elemente™. Die revolutionäre Zeichentrickserie kommt in einem epischen Set zu Magic und verbindet zeitlose Geschichten mit dem Gameplay von Magic. Mach dich bereit für einen Ritt auf einem Himmelsbison, kanalisiere die Erinnerungen vergangener Avatare und erkunde eine Welt voller ungeahnter Wunder. Versuch einfach, keine Kohlwagen umzustoßen.

Digital gerendert. Nicht die eigentliche Karte.

Während wir uns unsere Überraschungen für die Zukunft aufsparen, haben wir auf der MagicCon: Las Vegas eine Karte vorgestellt. Die Headliner-Karte in diesem Set ist Avatar Aang, der in Aang, Meister der Elemente, transformiert. Bryan Konietzko, einer der Schöpfer von Avatar – Der Herr der Elemente, hat diese Karte illustriert und damit ein passendes Herzstück für die Sammlung eines jeden Fans geschaffen.

Diese Version von Avatar Aang erscheint nur als Raised-Foilkarte und nur in englischsprachigen Magic: The Gathering | Avatar: Der Herr der Elemente Sammler-Boostern.

Wir werden mehr darüber berichten, was Wasser-, Erd-, Feuer- und Luftbändigen in Magic bedeutet, bevor das Set erscheint, also bleib dran. Am 12. August werfen wir einen ersten Blick auf Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente, wenn WeeklyMTG die Mechaniken, die Booster-Fun-Varianten und die Produkte dieses Sets enthüllt.

Magic: The Gathering | Avatar: Der Herr der Elemente erscheint weltweit am 21. November 2025. Das Set wird bald bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar sein.