Lorwyns Finsternis Prerelease-Leitfaden
Empfange das Magic-Multiversum mit offenen Armen in unserem ersten Set des Jahres 2026: Lorwyns Finsternis! Diese heiß ersehnte Rückkehr auf die Zwillingswelt Lorwyn-Schattenmoor nimmt alles, was du an unserem ersten Besuch liebst – Typ-Themen, atemberaubende traditionelle Illustrationen und einen merkwürdig schönen Schauplatz –, und kombiniert es mit der Brillanz unserer modernen Magic-Designer. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um diese Welt zu erkunden, und der beste Ort, um damit anzufangen, sind die Prerelease-Events in deinem Store!
Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Lorwyns Finsternis Prerelease-Pack. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:
- 6 Lorwyns Finsternis Play-Booster
- 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte
- Bitte beachte, dass die Prerelease-Pack-Promokarten nicht mehr mit einem Jahresstempel versehen sind.
- 1 Deckbox
- 1 Spindown-Lebenspunktezähler
Aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl an Standardländern erstellst du ein Sealed-Deck mit 40 Karten und trittst damit gegen die anderen Prerelease-Teilnehmenden an. Da diese Events vor dem weltweiten Tabletop-Release stattfinden, lernen alle diese neuen Karten zusammen kennen. Das ist der perfekte Ort, um eine befreundete Person in der Welt von Magic willkommen zu heißen oder deinen Funken mit einem frischen Set neu zu entzünden.
Bist du bereit, dein Abenteuer zu beginnen? Die Prerelease-Events beginnen am 16. Januar 2026, und mit diesem Leitfaden zum Lorwyns Finsternis Prerelease kannst du noch heute anfangen, dich darauf vorzubereiten. Du kannst dich jetzt schon für die Prerelease Events deines Stores anmelden und Lorwyns Finsternis bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellen.
Dein eigenes Prerelease-Deck bauen
Dein Sealed-Deck sollte hauptsächlich zwei Farben haben, d. h., du wirkst nur Zaubersprüche und spielst Karten mit zwei der Farben von Magic. Öffne deine sechs Play-Booster und sortiere deine Karten nach Farbe; suche dann nach den mächtigsten Bedrohungen unter den Karten, die du gefunden hast. Eine gute Faustregel lautet, dass diese Karten deinem Gegenüber eine Frage stellen sollten: „Kannst du diese Karte aufhalten?“ Falls dein Gegenüber die Karte nicht beantworten kann, sollte das dir den Weg ebnen, um die Partie zu gewinnen.
Diese mächtigen Karten helfen dir dabei, die Farben deines Decks festzulegen. Nimm zum Beispiel die Karte
Sobald du ein oder zwei Bedrohungen gefunden hast, die dir deine erste Farbe nahelegen, ist es Zeit, nach dem anderen Schlüsselelement eines Sealed-Decks zu suchen: Entfernungszauber. Das sind Zaubersprüche, mit denen du Karten deines Gegenübers loswerden oder dessen Pläne durchkreuzen kannst, im Grunde Antworten auf die oben erwähnte Frage.
Unten findest du eine Liste wichtiger Entfernungszauber in Lorwyns Finsternis. Du kannst diese Liste beim Deckbau oder während einer Partie als Referenz verwenden. Falls beispielsweise dein Gegenüber Blau spielt und zwei ungetappte Inseln kontrolliert, birgt ein Angriff das Risiko, sich eine Klatsche in Form von
Wähle ein Manasymbol aus, um wichtige Entfernungszauber zu sehen.
Falls du eine mächtige Bedrohung in einer Farbe und eine Handvoll Entfernungszauber in einer anderen Farbe hast, ist das ein deutliches Zeichen, diese zwei Farben zu spielen. Der Rest deines Decks sollte so konstruiert werden, dass er diese Karten unterstützt. Glücklicherweise haben einige der klügsten Köpfe von Magic eine Vorlage erstellt, nach der du dich richten kannst. Du musst lediglich deine Manakurve im Auge behalten.
Manakurve und Farben in Lorwyns Finsternis
Die Manakurve hilft dir dabei, den durchschnittlichen Manabetrag deiner Karten auszubalancieren. Kurz gesagt, sorgt sie dafür, dass dein Deck genügend kostengünstige Zaubersprüche für die Anfangsphase enthält und ein paar teure Zaubersprüche, um deinem Gegenüber den Garaus zu machen. Ein durchschnittliches Sealed-Deck sollte ungefähr so aussehen:
- 1 Mana: 1–2 Karten
- 2 Mana: 7–8 Karten
- 3 Mana: 5–6 Karten
- 4 Mana: 3–4 Karten
- 5 Mana: 2–3 Karten
- 6 Mana: 0–1 Karten
- Und 17 Länder!
Wenn du dein Deck so baust, stellst du sicher, dass du stark in die Partie starten kannst und das Tempo hoch bleibt, während die Partie voranschreitet. Obwohl dein Deck dieser Vorlage wahrscheinlich nicht vollkommen entsprechen wird, ist sie eine gute Struktur, die du im Kopf behalten solltest. Falls du dir bei deinem Deck nicht sicher bist, ziehe probeweise eine zufällige Hand mit sieben Karten. Wenn du konstant ein paar Länder und günstige Zaubersprüche hast, um die Partie zu beginnen, ist das ein Zeichen, dass du dein Deck gut gebaut hast.
Denk daran, dass die Karten am unteren Ende deiner Manakurve Karten sein sollten, die du tatsächlich in der Anfangsphase der Partie wirken möchtest. Zwar mag
Ein Hinweis zu den Farben deines Decks
Die Versuchung mag groß sein, die spektakulärsten und mächtigsten Karten aus allen fünf Farben allesamt zu spielen, aber beim Limited Magic geht es um Konstanz. Wenn du dein Deck auf drei, vier oder sogar fünf Farben aufteilst, führt das wahrscheinlich dazu, dass du deine Zaubersprüche nicht wirken kannst. Wer schon einmal mit einer Handvoll weiß-blauer Länder und schwarzen Karten stecken geblieben ist, kennt das Gefühl, und es macht keinen Spaß.
Konzentriere dich stattdessen auf deine zwei besten Farben. Das wird dir helfen, ein Deck zu bauen, mit dem du deine Zaubersprüche zuverlässig wirken kannst, besonders wenn du ein paar Manafixing-Karten einbaust. Mana produzierende Kreaturen und Artefakte wie das
Das bedeutet, man sollte nur Karten in seinen zwei Farben spielen, richtig?
Nicht ganz. Lorwyns Finsternis ist anders als die meisten Magic-Sets. Du wirst bemerken, dass ein paar besonders prismatische Karten das Fähigkeitswort Farbenspiel haben, d. h., sie überprüfen, wie viele Farben unter den Permanenten sind, die du kontrollierst. Mit dem
Der Zyklus nicht ganz so häufiger Finster-Kreaturen hat hybride Manasymbole in seinen Manakosten. Das bedeutet, dass sie als beide Farben zählen, selbst wenn du nur Mana einer Farbe ausgibst, um sie zu wirken.
Außerdem gibt es einfarbige Karten wie die
Lorwyns Finsternis Draft-Archetypen
Wenn du mit einem Magic-Set spielst, findest du eine Reihe von Strategien vor, die sich über Karten einer gemeinsamen Farbe erstrecken. Diese Strategien werden als Draft-Archetypen bezeichnet, und sie sollen bei deiner Limited-Erfahrung als Leitlinie dienen und dich in Richtung eines effektiven Decks lenken. In Lorwyns Finsternis gibt es fünf zweifarbige Draft-Archetypen, von denen jeder mit einem der hervorstechenden Kreaturentypen des Sets verbunden ist. Für die anderen fünf Farbenpaare gibt es zwar ebenfalls Draft-Archetypen, aber diese konzentrieren sich statt auf Kreaturentypen auf mechanische Themen und bilden nicht den Schwerpunkt dieses Leitfadens.
Obwohl es nicht unmöglich ist, ein Deck zusammenzustellen, dass sich außerhalb dieser fünf Farbenpaare bewegt, würden wir dir empfehlen, für deine ersten Ausflüge mit Lorwyns Finsternis bei einem der vorgeschlagenen Draft-Archetypen zu bleiben. Keine Sorge, in diesen fünf Archetypen kannst du jede Menge Texturen finden. Hier sind die einzelnen Draft-Archetypen, die jeweiligen Schlüsselkarten und ein paar Tipps zum Deckbau.
Meervolk (Weiß-Blau)
Dieses Deck möchte, dass du dir im Laufe der Partie langsam Vorteile verschaffst, indem du dein Gegenüber mit trickreichen Meervölkern störst. Mehrere wichtige Meervolk-Kreaturen, z. B.
Goblins (Schwarz-Rot)
Schwarz-Rot kombiniert die ausgelassenen Boggarts von Lorwyn-Schattenmoor mit der Fäulnis-Mechanik. -1/-1-Marken auf deine eigenen Kreaturen zu legen mag zwar nach einem Nachteil aussehen, aber die
Kithkin (Grün-Weiß)
Kithkin-Kreaturen möchten in die Breite gehen und ihre Fähigkeiten über dein ganzes Spielfeld verteilen. Baue zunächst mit dem
Elementarwesen (Blau-Rot)
Flammensippler und Frostsippler können besonders explosive Magie wirken, und diese Stärke schlägt sich auch auf ihren Karten nieder! Dieses Deck möchte, dass du Zaubersprüche, mit Manabetrag 4 oder mehr wirkst, also halte Ausschau nach Karten wie der
Elfen (Schwarz-Grün)
Schwarz-grüne Decks haben eine herrlich makabre Strategie, die sich darauf konzentriert, Karten auf deinen Friedhof zu befördern, um deine Zaubersprüche und Kreaturen zu verstärken. Zwei-Mana-Elfen wie die
Das Prerelease in deinem Store ist nur der Anfang deiner Reise mit Lorwyns Finsternis. Während du die vielen Mechaniken weiter erkundest, hab keine Angst, Neues auszuprobieren. Probiere
Webe eine neue Geschichte bei Lorwyns Finsternis Prerelease-Events, die vom 16. bis 22. Januar stattfinden. Lorwyns Finsternis erscheint am 23. Januar weltweit und ist ab sofort bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, erhältlich.