Empfange das Magic-Multiversum mit offenen Armen in unserem ersten Set des Jahres 2026: Lorwyns Finsternis! Diese heiß ersehnte Rückkehr auf die Zwillingswelt Lorwyn-Schattenmoor nimmt alles, was du an unserem ersten Besuch liebst – Typ-Themen, atemberaubende traditionelle Illustrationen und einen merkwürdig schönen Schauplatz –, und kombiniert es mit der Brillanz unserer modernen Magic-Designer. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um diese Welt zu erkunden, und der beste Ort, um damit anzufangen, sind die Prerelease-Events in deinem Store!

Lorwyns Finsternis

Prerelease-Pack

Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Lorwyns Finsternis Prerelease-Pack. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Lorwyns Finsternis Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte Bitte beachte, dass die Prerelease-Pack-Promokarten nicht mehr mit einem Jahresstempel versehen sind.

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl an Standardländern erstellst du ein Sealed-Deck mit 40 Karten und trittst damit gegen die anderen Prerelease-Teilnehmenden an. Da diese Events vor dem weltweiten Tabletop-Release stattfinden, lernen alle diese neuen Karten zusammen kennen. Das ist der perfekte Ort, um eine befreundete Person in der Welt von Magic willkommen zu heißen oder deinen Funken mit einem frischen Set neu zu entzünden.

Bist du bereit, dein Abenteuer zu beginnen? Die Prerelease-Events beginnen am 16. Januar 2026, und mit diesem Leitfaden zum Lorwyns Finsternis Prerelease kannst du noch heute anfangen, dich darauf vorzubereiten. Du kannst dich jetzt schon für die Prerelease Events deines Stores anmelden und Lorwyns Finsternis bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellen.

Dein eigenes Prerelease-Deck bauen

Dein Sealed-Deck sollte hauptsächlich zwei Farben haben, d. h., du wirkst nur Zaubersprüche und spielst Karten mit zwei der Farben von Magic. Öffne deine sechs Play-Booster und sortiere deine Karten nach Farbe; suche dann nach den mächtigsten Bedrohungen unter den Karten, die du gefunden hast. Eine gute Faustregel lautet, dass diese Karten deinem Gegenüber eine Frage stellen sollten: „Kannst du diese Karte aufhalten?“ Falls dein Gegenüber die Karte nicht beantworten kann, sollte das dir den Weg ebnen, um die Partie zu gewinnen.

0159_MTGECL_Main: Spinerock Tyrant

Diese mächtigen Karten helfen dir dabei, die Farben deines Decks festzulegen. Nimm zum Beispiel die Karte Felsrücken-Tyrann . Das ist nicht nur eine gewaltige 6/6 Kreatur, die über die Kreaturen deines Gegenübers hinwegfliegen kann, sondern sie lässt dich auch zusätzlichen Nutzen aus deinen Spontanzaubern und Hexereien ziehen. Das ist ein großartiger Grund, Rot zu spielen. Außerdem ist das ein Drache mit einer der coolsten Illustrationen im Set. Was brauchst du im Leben mehr?

0103_MTGECL_Main: Gnarlbark Elm 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames

Sobald du ein oder zwei Bedrohungen gefunden hast, die dir deine erste Farbe nahelegen, ist es Zeit, nach dem anderen Schlüsselelement eines Sealed-Decks zu suchen: Entfernungszauber. Das sind Zaubersprüche, mit denen du Karten deines Gegenübers loswerden oder dessen Pläne durchkreuzen kannst, im Grunde Antworten auf die oben erwähnte Frage.

Unten findest du eine Liste wichtiger Entfernungszauber in Lorwyns Finsternis. Du kannst diese Liste beim Deckbau oder während einer Partie als Referenz verwenden. Falls beispielsweise dein Gegenüber Blau spielt und zwei ungetappte Inseln kontrolliert, birgt ein Angriff das Risiko, sich eine Klatsche in Form von Wegklatschen einzufangen.

0011_MTGECL_Main: Crib Swap 0019_MTGECL_Main: Keep Out 0024_MTGECL_Main: Liminal Hold 0029_MTGECL_Main: Protective Response 0030_MTGECL_Main: Pyrrhic Strike 0036_MTGECL_Main: Spiral into Solitude

0045_MTGECL_Main: Blossombind 0067_MTGECL_Main: Run Away Together 0075_MTGECL_Main: Swat Away 0078_MTGECL_Main: Temporal Cleansing 0083_MTGECL_Main: Wanderwine Farewell

0085_MTGECL_Main: Auntie's Sentence 0089_MTGECL_Main: Blight Rot 0094_MTGECL_Main: Bogslither's Embrace 0113_MTGECL_Main: Nameless Inversion 0116_MTGECL_Main: Requiting Hex

0127_MTGECL_Main: Boulder Dash 0131_MTGECL_Main: Cinder Strike 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames 0154_MTGECL_Main: Sear 0162_MTGECL_Main: Tweeze

0164_MTGECL_Main: Assert Perfection 0172_MTGECL_Main: Chomping Changeling 0187_MTGECL_Main: Pitiless Fists 0200_MTGECL_Main: Unforgiving Aim 0201_MTGECL_Main: Vinebred Brawler

Falls du eine mächtige Bedrohung in einer Farbe und eine Handvoll Entfernungszauber in einer anderen Farbe hast, ist das ein deutliches Zeichen, diese zwei Farben zu spielen. Der Rest deines Decks sollte so konstruiert werden, dass er diese Karten unterstützt. Glücklicherweise haben einige der klügsten Köpfe von Magic eine Vorlage erstellt, nach der du dich richten kannst. Du musst lediglich deine Manakurve im Auge behalten.

Manakurve und Farben in Lorwyns Finsternis

Die Manakurve hilft dir dabei, den durchschnittlichen Manabetrag deiner Karten auszubalancieren. Kurz gesagt, sorgt sie dafür, dass dein Deck genügend kostengünstige Zaubersprüche für die Anfangsphase enthält und ein paar teure Zaubersprüche, um deinem Gegenüber den Garaus zu machen. Ein durchschnittliches Sealed-Deck sollte ungefähr so aussehen:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Wenn du dein Deck so baust, stellst du sicher, dass du stark in die Partie starten kannst und das Tempo hoch bleibt, während die Partie voranschreitet. Obwohl dein Deck dieser Vorlage wahrscheinlich nicht vollkommen entsprechen wird, ist sie eine gute Struktur, die du im Kopf behalten solltest. Falls du dir bei deinem Deck nicht sicher bist, ziehe probeweise eine zufällige Hand mit sieben Karten. Wenn du konstant ein paar Länder und günstige Zaubersprüche hast, um die Partie zu beginnen, ist das ein Zeichen, dass du dein Deck gut gebaut hast.

0006_MTGECL_Main: Bark of Doran 0015_MTGECL_Main: Evershrike's Gift

Denk daran, dass die Karten am unteren Ende deiner Manakurve Karten sein sollten, die du tatsächlich in der Anfangsphase der Partie wirken möchtest. Zwar mag Dorans Borke Manabetrag 2 haben, aber sie zu wirken, ohne dass du eine Kreatur mit ihr ausrüsten kannst, hilft dir nicht weiter. Das Gleiche gilt für Auren, die du an Kreaturen anlegen möchtest.

Ein Hinweis zu den Farben deines Decks

Die Versuchung mag groß sein, die spektakulärsten und mächtigsten Karten aus allen fünf Farben allesamt zu spielen, aber beim Limited Magic geht es um Konstanz. Wenn du dein Deck auf drei, vier oder sogar fünf Farben aufteilst, führt das wahrscheinlich dazu, dass du deine Zaubersprüche nicht wirken kannst. Wer schon einmal mit einer Handvoll weiß-blauer Länder und schwarzen Karten stecken geblieben ist, kennt das Gefühl, und es macht keinen Spaß.

0139_MTGECL_Main: Flamebraider 0178_MTGECL_Main: Great Forest Druid

Konzentriere dich stattdessen auf deine zwei besten Farben. Das wird dir helfen, ein Deck zu bauen, mit dem du deine Zaubersprüche zuverlässig wirken kannst, besonders wenn du ein paar Manafixing-Karten einbaust. Mana produzierende Kreaturen und Artefakte wie das Firdoch-Herz sind unschätzbar wertvolle Ressourcen für jedes Sealed-Deck.

Das bedeutet, man sollte nur Karten in seinen zwei Farben spielen, richtig?

0068_MTGECL_Main: Shinestriker 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy

Nicht ganz. Lorwyns Finsternis ist anders als die meisten Magic-Sets. Du wirst bemerken, dass ein paar besonders prismatische Karten das Fähigkeitswort Farbenspiel haben, d. h., sie überprüfen, wie viele Farben unter den Permanenten sind, die du kontrollierst. Mit dem Glanzstachler zwei Karten zu ziehen ist zwar solide, aber es gibt ein paar raffinierte Methoden, mit denen du die Anzahl deiner Farben erhöhen kannst, ohne die Karten in deinem Deck drastisch zu verändern.

0218_MTGECL_Main: Eclipsed Elf 0221_MTGECL_Main: Eclipsed Merrow

Der Zyklus nicht ganz so häufiger Finster-Kreaturen hat hybride Manasymbole in seinen Manakosten. Das bedeutet, dass sie als beide Farben zählen, selbst wenn du nur Mana einer Farbe ausgibst, um sie zu wirken. Finstermerrow ist technisch gesehen eine weiß-blaue Karte, selbst wenn du ihn in einem grün-weißen Deck spielst.

0133_MTGECL_Main: Elder Auntie 0006_MTGECL_ToknBstr: Goblin Token

Außerdem gibt es einfarbige Karten wie die Tantchen-Älteste , die zweifarbige Spielsteine erzeugen. Falls du ein rot-grünes Deck spielst und nach Möglichkeiten suchst, deine Farbenspiel-Anzahl zu erhöhen, kannst du ein paar Karten einbauen, die schwarz-rote Goblin-Spielsteine und schwarz-grüne Elf-Spielsteine erzeugen. Dies führt uns zum letzten, und möglicherweise wichtigsten, Schritt des Deckbau-Prozesses: den Draft-Archetyp deines Decks zu erlernen.

Lorwyns Finsternis Draft-Archetypen

Wenn du mit einem Magic-Set spielst, findest du eine Reihe von Strategien vor, die sich über Karten einer gemeinsamen Farbe erstrecken. Diese Strategien werden als Draft-Archetypen bezeichnet, und sie sollen bei deiner Limited-Erfahrung als Leitlinie dienen und dich in Richtung eines effektiven Decks lenken. In Lorwyns Finsternis gibt es fünf zweifarbige Draft-Archetypen, von denen jeder mit einem der hervorstechenden Kreaturentypen des Sets verbunden ist. Für die anderen fünf Farbenpaare gibt es zwar ebenfalls Draft-Archetypen, aber diese konzentrieren sich statt auf Kreaturentypen auf mechanische Themen und bilden nicht den Schwerpunkt dieses Leitfadens.

Obwohl es nicht unmöglich ist, ein Deck zusammenzustellen, dass sich außerhalb dieser fünf Farbenpaare bewegt, würden wir dir empfehlen, für deine ersten Ausflüge mit Lorwyns Finsternis bei einem der vorgeschlagenen Draft-Archetypen zu bleiben. Keine Sorge, in diesen fünf Archetypen kannst du jede Menge Texturen finden. Hier sind die einzelnen Draft-Archetypen, die jeweiligen Schlüsselkarten und ein paar Tipps zum Deckbau.

Meervolk (Weiß-Blau)

0213_MTGECL_Main: Deepchannel Duelist

Dieses Deck möchte, dass du dir im Laufe der Partie langsam Vorteile verschaffst, indem du dein Gegenüber mit trickreichen Meervölkern störst. Mehrere wichtige Meervolk-Kreaturen, z. B. Wanderwein-Ablenker und Silberkiemen-Krämer , haben Fähigkeiten, die ausgelöst werden, wenn sie getappt werden. Die einfachste Art, das zu erreichen, ist zwar anzugreifen, aber Einberufen-Zaubersprüche wie der Wanderwein-Abschied lassen dich diese Fähigkeiten auslösen, ohne deine Kreaturen in Gefahr zu bringen.

Goblins (Schwarz-Rot)

0206_MTGECL_Main: Boggart Cursecrafter

Schwarz-Rot kombiniert die ausgelassenen Boggarts von Lorwyn-Schattenmoor mit der Fäulnis-Mechanik. -1/-1-Marken auf deine eigenen Kreaturen zu legen mag zwar nach einem Nachteil aussehen, aber die Schlammknopf-Fluchschleuderin und andere Goblins, deren Fähigkeiten ausgelöst werden, wenn sie sterben, können es in etwas Positives verwandeln. Kreaturen, die Spielsteine erzeugen, sind hier besonders nützlich, also habe keine Angst, Nicht-Goblins wie die Stoische Hainführerin zu spielen.

Kithkin (Grün-Weiß)

0246_MTGECL_Main: Thoughtweft Lieutenant

Kithkin-Kreaturen möchten in die Breite gehen und ihre Fähigkeiten über dein ganzes Spielfeld verteilen. Baue zunächst mit dem Weilerfest und dem Rat der Nebelwiesen dein Spielfeld auf, bevor du deine Kreaturen mit der aktivierten Fähigkeit der Zaghaften Schildträgerin buffst. Achte darauf, dich nicht zu übernehmen, damit du nicht durch den Einbruch der Finsternis stirbst. Decks, die in die Breite gehen, sind historisch anfällig für Zaubersprüche, die das Spielfeld abräumen, aber Karten wie der Dunndulin-Weber können dir im Notfall helfen, dich zu erholen.

Elementarwesen (Blau-Rot)

0248_MTGECL_Main: Twinflame Travelers

Flammensippler und Frostsippler können besonders explosive Magie wirken, und diese Stärke schlägt sich auch auf ihren Karten nieder! Dieses Deck möchte, dass du Zaubersprüche, mit Manabetrag 4 oder mehr wirkst, also halte Ausschau nach Karten wie der Flammenflechterin , um dein Mana zu beschleunigen. Denk daran, dass die Manakurve eines blau-roten Decks möglicherweise mehr Zaubersprüche für vier, fünf und sechs Mana aufweist.

Elfen (Schwarz-Grün)

0236_MTGECL_Main: Morcant's Loyalist

Schwarz-grüne Decks haben eine herrlich makabre Strategie, die sich darauf konzentriert, Karten auf deinen Friedhof zu befördern, um deine Zaubersprüche und Kreaturen zu verstärken. Zwei-Mana-Elfen wie die Vernarber-Späherin und der Informant aus Lys Alana etablieren deine Präsenz im Spiel und bereiten gleichzeitig deinen Friedhof für mächtige Finisher wie die Mondwacht-Anhänger oder Morcants Augen vor. Selbst wenn die Konkurrenz deine Kreaturen entfernt, liefert das nur Treibstoff für deine zukünftigen Bedrohungen.

Das Prerelease in deinem Store ist nur der Anfang deiner Reise mit Lorwyns Finsternis. Während du die vielen Mechaniken weiter erkundest, hab keine Angst, Neues auszuprobieren. Probiere Maralen die Feengewordene in deinem Elfen-Deck aus oder drafte ein einfarbiges Deck, das die vielen hybriden Karten in Lorwyns Finsternis nutzt. Egal wie deine Partien laufen, am Ende hast du eine spannende Geschichte erlebt, die du mit anderen Magic-Spielenden teilen kannst. Falls du nach mehr Orten suchst, an denen du mit diesen Karten spielen kannst, schau dir unseren Leitfaden zu den Lorwyns Finsternis Events an.

Lorwyns Finsternis erscheint am 23. Januar weltweit