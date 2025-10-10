Die Helden in Halbpanzern machen sich auf den Weg in das beste Sammelkartenspiel der Welt! Bringe mit Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. jahrzehntelange Turtle Power in deine Magic-Partien. Wir haben auf der New York Comic Con eine Handvoll Karten aus dem Set vorgestellt, zu denen Karten aus dem Hauptset und seinem Commander-Deck gehörten. Jetzt bringen wir diese Enthüllungen über New York City (und seine Kanalisation) hinaus direkt zu dir. Cowabunga!

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint weltweit am 6. März 2026. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Details

TMT-Erweiterungssymbol TMC-Erweiterungssymbol PZA-Erweiterungssymbol

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Set-Code: TMT

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal-Legal-Set-Code: TMC

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Quellmaterial-Karten-Set-Code: PZA

Legalität:

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (TMT) ist in allen Formaten legal.

| (TMT) ist in allen Formaten legal. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal-Legal-Sets (TMC und PZA) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, und einzelne Karten sind auch in Formaten legal, in denen sie bereits verfügbar sind.

| Eternal-Legal-Sets (TMC und PZA) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, und einzelne Karten sind auch in Formaten legal, in denen sie bereits verfügbar sind. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster enthalten Karten aus TMT und PZA. Diese Karten sind in Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Kartengalerie: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Die UVP für Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 6,99 USD

Sammler-Booster: 37,99 USD

Commander-Deck: 69,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Pizza-Bundle: 99,99 USD

Draft Night: 119,99 USD

Turtle Team-Up: 49,99 USD

Wichtige Termine:

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Debüt : 10. Februar 2026

: 10. Februar 2026 Prerelease-Events : 27. Februar – 5. März

: 27. Februar – 5. März Commander-Display-Liga : 27. Februar – 5. März

: 27. Februar – 5. März Erscheinungsdatum in MTG Arena : 3. März

: 3. März Tabletop-Erscheinungsdatum : 6. März

: 6. März Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles : 6.–8. März

: 6.–8. März Commander-Party, Runde 1 : 13.–19. März

: 13.–19. März Magic Presents: Es ist Turtle-Zeit! : 13. März – 16. April

: 13. März – 16. April Commander-Party, Runde 2: 4.–9. April

Karten für jeden Teenage Mutant Ninja Turtles Fan

0027_MTGTMT_Main: Turtles Forever

Die Teenage Mutant Ninja Turtles Reihe erstreckt sich über Generationen, sowohl in ihrer medialen Vielfalt als auch in ihrer Fangemeinde. Mit diesem Set wenden wir uns an neue und alte Spielende, um ihnen einen neuen Stil von Magic zu bieten. Egal, ob du ein eingefleischter Fan von Kevin Eastmans Kunst bist oder ein Turtles-Superfan, der ihre aktuellen Zeichentrickversionen verehrt, in diesem Set ist eine Karte für dich dabei.

Dieses Set schöpft aus der gesamten Mediengeschichte der Teenage Mutant Ninja Turtles und bietet eine breite Palette von Produkten, die dazu passen. Brandneue Angebote wie das Turtle Team-Up Produkt sind perfekt für generationenübergreifendes Spielen. Wenn du mit den Abenteuern von Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo aufgewachsen bist, kannst du diese Geschichten mit einer neuen Generation von Magic-Spielenden teilen.

Du kannst Produkte wie Turtle Team-Up, das Turtle Power! Commander-Deck und mehr in deinem Store, bei Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellen.

Spaß mit Boostern der Teenage Mutant Ninja Turtles

Erlebe Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles stilvoll mit den „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken dieses Sets! Auf der New York Comic Con haben wir den Fans einen kleinen Vorgeschmack auf einige dieser Kartendrucke gegeben, und wir werden kurz vor dem Release des Sets noch mehr darüber berichten. Schau dir erst einmal einige dieser Kartendrucke an, die total radikal sind.

Vier Headliner-Karten ohne Rand, mit Illustrationen von Kevin Eastman

0301_MTGTMT_Headline: Leonardo, Sewer Samurai

Kevin Eastman, der ursprüngliche Zeichner der Teenage Mutant Ninja Turtles, ist für die Headliner-Karte dieses Sets zurückgekehrt. Oder besser gesagt Karten, denn jeder der vier Haupt-Turtles hat eine Headliner-Karte. Diese Karten zeigen eine Original-Illustration ohne Rand von Kevin Eastman, die mit einem glänzenden Stempel mit der Unterschrift des Künstlers versehen ist. Wir haben diese Version von Leonardo, Sewer Samurai, bereits vorgestellt und werden seine Brüder ohne Rand kurz vor dem Release des Sets vorstellen.

Headliner-Karten von Kevin Eastman sind in Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Boostern aller Sprachen nur auf Englisch erhältlich.

Quellmaterial-Karten ohne Rand

0011_MTGTMT_PartSM: Doubling Season

Wir nehmen Karten aus der Geschichte von Magic und verpassen ihnen Turtle-tastische Illustrationen. Die Quellmaterial-Karten von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles zeigen Illustrationen aus der Teenage Mutant Ninja Turtles Reihe. Wir enthüllen heute nur eine dieser Karten, aber sie ist ein absoluter Knaller: Doubling Season mit der Cover-Illustration von Teenage Mutant Ninja Turtles Nr. 1.

In Teenage Mutant Ninja Turtles gibt es 20 verschiedene Quellmaterial-Karten. Quellmaterial-Karten als Nicht-Foilkarten erscheinen in Play-Boostern und Sammler-Boostern. Quellmaterial-Karten als traditionelle Foilkarten erscheinen nur in Sammler-Boostern.

Pizza-Bundle-Karten ohne Rand

0131_MTGTMT_PizzaBnd: Dark Ritual

Genieße den Geschmack des Pizza-Bundles! Wir haben 6 Karten aus der Vergangenheit von Magic ausgewählt, mit Pizza-Motiven versehen und servieren sie dir im Pizza-Bundle. Auch wenn wir dir heute nur einen Vorgeschmack auf diese Karten geben, werden wir dich in naher Zukunft mit weiteren Vorschauen füttern.

Jedes köstlich gestaltete Pizza-Bundle enthält 2 von 6 Pizza-Bundle-Karten.

Pizza-Standardländer mit großflächiger Illustration

0253_MTGTMT_BLdPizza: Plains 0254_MTGTMT_BLdPizza: Island 0255_MTGTMT_BLdPizza: Swamp 0256_MTGTMT_BLdPizza: Mountain 0257_MTGTMT_BLdPizza: Forest

Die Liebe der Turtles zu Pizza ist so groß, dass wir sie auf die Standardländer des Sets bringen. Auf diesen 5 Standardländern mit großflächiger Illustration gibt es eine ordentliche Portion Pizzabeläge. Auch wenn die Pizzabeläge sicherlich für Diskussionen sorgen werden, glauben wir, dass diese Länder jeden Teenage Mutant Ninja Turtles Fan begeistern werden.

In den Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza-Bundles gibt es die Pizza-Länder als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten, während sie in Sammler-Boostern als Surge-Foilkarten und die traditionellen Foilkarten erhältlich sind.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Produktdetails

Play-Booster

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Play-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

14 Magic: The Gathering Karten 7 häufige Karten In 1 von 28 Play-Boostern ersetzt 1 von 20 Nicht-Foil-Quellmaterial-Karten eine häufige Karte. 2 nicht ganz so häufige Karten 1 legendäre Turtle-Karte beliebiger Seltenheit 1 Wildcard beliebiger Seltenheit 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit 1 Länderkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte

Sammler-Booster

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Sammler-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

15 Magic: The Gathering Karten 5 häufige traditionelle Foilkarten 3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten 1 TMC-Karte als Nicht-Foilkarte oder als Surge-Foilkarte 1 Standardland als Nicht-Foilkarte oder Surge-Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte 2 „Spaß mit Boostern“-TMC-Karten als Nicht-Foilkarten, von denen eine Surge-Foilkarte sein kann 1 Quellmaterial-Karte als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Foilkarte In Sammler-Boostern erscheinen Headliner-Karten mit niedriger Wahrscheinlichkeit in diesem Slot.

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder Artwork-Karte

Commander-Deck

Turtle Power!

Commander-Deck

Mit dem Commander-Deck Turtle Power! des Sets kannst du in die Turtle-Action einsteigen. Jedes Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 5 präsentierte Commander als traditionelle Foilkarten mit Illustration ohne Rand 94 Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten oder Marken zum Ausstanzen

1 Deckbox

Bundles

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Bundle

Jedes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Bundle enthält Folgendes:

9 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster

| Play-Booster 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten

2 Regelreferenzkarten

1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Pizza-Bundles

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Pizza-Bundle

Schnapp dir ein Stück vom Pizza-Bundle! Jedes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza-Bundle enthält Folgendes:

9 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster

| Play-Booster 1 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster

| Sammler-Booster 25 Nicht-Foil-Pizza-Länder

5 Pizza-Standardländer als traditionelle Foilkarten

2 Pizza-Bundle-Promokarten als traditionelle Foilkarten

2 Regelreferenzkarten

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Draft Night

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft Night

Jedes Draft Night Produkt enthält Folgendes:

12 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster

| Play-Booster 1 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster

| Sammler-Booster 90 Standardländer als Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Draft-Beilage

Turtle Team-Up

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Turtle Team-Up

Stelle in diesem Co-op-Spielerlebnis dein eigenes Team von Helden in Halbpanzern zusammen! Jedes Turtle Team-Up Produkt enthält Folgendes:

4 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster

| Play-Booster 4 Themendecks Jedes Deck dreht sich um einen der vier Haupt-Turtles. Jedes Deck besteht aus 60 Karten, darunter auch Karten aus TMT und TMC.

1 Feind-Deck Enthält 39 Karten, die exklusiv für Turtle Team-Up entworfen wurden.

6 Bögen mit Marken zum Ausstanzen

4 Deckboxen

1 Tutorial-Beilage

Prerelease-Packs

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Prerelease-Pack

Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster

| Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Es ist Zeit, deinen Kopf aus dem Panzer zu stecken und in die Welt von Magic einzutauchen. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint weltweit am 6. März 2026. Die Produkte dieses Sets sind ab sofort bei deinem Store, bei Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.