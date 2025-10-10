Sammeln von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: Ein erster Blick
Die Helden in Halbpanzern machen sich auf den Weg in das beste Sammelkartenspiel der Welt! Bringe mit Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. jahrzehntelange Turtle Power in deine Magic-Partien. Wir haben auf der New York Comic Con eine Handvoll Karten aus dem Set vorgestellt, zu denen Karten aus dem Hauptset und seinem Commander-Deck gehörten. Jetzt bringen wir diese Enthüllungen über New York City (und seine Kanalisation) hinaus direkt zu dir. Cowabunga!
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint weltweit am 6. März 2026. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Details
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Set-Code: TMT
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal-Legal-Set-Code: TMC
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Quellmaterial-Karten-Set-Code: PZA
Legalität:
- Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (TMT) ist in allen Formaten legal.
- Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal-Legal-Sets (TMC und PZA) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, und einzelne Karten sind auch in Formaten legal, in denen sie bereits verfügbar sind.
- Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster enthalten Karten aus TMT und PZA. Diese Karten sind in Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.
Website: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Kartengalerie: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Die UVP für Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles werden wie folgt festgelegt:
- Play-Booster: 6,99 USD
- Sammler-Booster: 37,99 USD
- Commander-Deck: 69,99 USD
- Bundle: 69,99 USD
- Pizza-Bundle: 99,99 USD
- Draft Night: 119,99 USD
- Turtle Team-Up: 49,99 USD
Wichtige Termine:
- Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Debüt: 10. Februar 2026
- Prerelease-Events: 27. Februar – 5. März
- Commander-Display-Liga: 27. Februar – 5. März
- Erscheinungsdatum in MTG Arena: 3. März
- Tabletop-Erscheinungsdatum: 6. März
- Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles: 6.–8. März
- Commander-Party, Runde 1: 13.–19. März
- Magic Presents: Es ist Turtle-Zeit!: 13. März – 16. April
- Commander-Party, Runde 2: 4.–9. April
Karten für jeden Teenage Mutant Ninja Turtles Fan
Die Teenage Mutant Ninja Turtles Reihe erstreckt sich über Generationen, sowohl in ihrer medialen Vielfalt als auch in ihrer Fangemeinde. Mit diesem Set wenden wir uns an neue und alte Spielende, um ihnen einen neuen Stil von Magic zu bieten. Egal, ob du ein eingefleischter Fan von Kevin Eastmans Kunst bist oder ein Turtles-Superfan, der ihre aktuellen Zeichentrickversionen verehrt, in diesem Set ist eine Karte für dich dabei.
Dieses Set schöpft aus der gesamten Mediengeschichte der Teenage Mutant Ninja Turtles und bietet eine breite Palette von Produkten, die dazu passen. Brandneue Angebote wie das Turtle Team-Up Produkt sind perfekt für generationenübergreifendes Spielen. Wenn du mit den Abenteuern von Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo aufgewachsen bist, kannst du diese Geschichten mit einer neuen Generation von Magic-Spielenden teilen.
Du kannst Produkte wie Turtle Team-Up, das Turtle Power! Commander-Deck und mehr in deinem Store, bei Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellen.
Spaß mit Boostern der Teenage Mutant Ninja Turtles
Erlebe Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles stilvoll mit den „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken dieses Sets! Auf der New York Comic Con haben wir den Fans einen kleinen Vorgeschmack auf einige dieser Kartendrucke gegeben, und wir werden kurz vor dem Release des Sets noch mehr darüber berichten. Schau dir erst einmal einige dieser Kartendrucke an, die total radikal sind.
Vier Headliner-Karten ohne Rand, mit Illustrationen von Kevin Eastman
Kevin Eastman, der ursprüngliche Zeichner der Teenage Mutant Ninja Turtles, ist für die Headliner-Karte dieses Sets zurückgekehrt. Oder besser gesagt Karten, denn jeder der vier Haupt-Turtles hat eine Headliner-Karte. Diese Karten zeigen eine Original-Illustration ohne Rand von Kevin Eastman, die mit einem glänzenden Stempel mit der Unterschrift des Künstlers versehen ist. Wir haben diese Version von Leonardo, Sewer Samurai, bereits vorgestellt und werden seine Brüder ohne Rand kurz vor dem Release des Sets vorstellen.
Headliner-Karten von Kevin Eastman sind in Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Boostern aller Sprachen nur auf Englisch erhältlich.
Quellmaterial-Karten ohne Rand
Wir nehmen Karten aus der Geschichte von Magic und verpassen ihnen Turtle-tastische Illustrationen. Die Quellmaterial-Karten von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles zeigen Illustrationen aus der Teenage Mutant Ninja Turtles Reihe. Wir enthüllen heute nur eine dieser Karten, aber sie ist ein absoluter Knaller: Doubling Season mit der Cover-Illustration von Teenage Mutant Ninja Turtles Nr. 1.
In Teenage Mutant Ninja Turtles gibt es 20 verschiedene Quellmaterial-Karten. Quellmaterial-Karten als Nicht-Foilkarten erscheinen in Play-Boostern und Sammler-Boostern. Quellmaterial-Karten als traditionelle Foilkarten erscheinen nur in Sammler-Boostern.
Pizza-Bundle-Karten ohne Rand
Genieße den Geschmack des Pizza-Bundles! Wir haben 6 Karten aus der Vergangenheit von Magic ausgewählt, mit Pizza-Motiven versehen und servieren sie dir im Pizza-Bundle. Auch wenn wir dir heute nur einen Vorgeschmack auf diese Karten geben, werden wir dich in naher Zukunft mit weiteren Vorschauen füttern.
Jedes köstlich gestaltete Pizza-Bundle enthält 2 von 6 Pizza-Bundle-Karten.
Pizza-Standardländer mit großflächiger Illustration
Die Liebe der Turtles zu Pizza ist so groß, dass wir sie auf die Standardländer des Sets bringen. Auf diesen 5 Standardländern mit großflächiger Illustration gibt es eine ordentliche Portion Pizzabeläge. Auch wenn die Pizzabeläge sicherlich für Diskussionen sorgen werden, glauben wir, dass diese Länder jeden Teenage Mutant Ninja Turtles Fan begeistern werden.
In den Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza-Bundles gibt es die Pizza-Länder als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten, während sie in Sammler-Boostern als Surge-Foilkarten und die traditionellen Foilkarten erhältlich sind.
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Produktdetails
Play-Booster
Jedes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:
- 14 Magic: The Gathering Karten
- 7 häufige Karten
- In 1 von 28 Play-Boostern ersetzt 1 von 20 Nicht-Foil-Quellmaterial-Karten eine häufige Karte.
- 2 nicht ganz so häufige Karten
- 1 legendäre Turtle-Karte beliebiger Seltenheit
- 1 Wildcard beliebiger Seltenheit
- 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte
- 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit
- 1 Länderkarte
- 1 doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte
Sammler-Booster
Jedes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:
- 15 Magic: The Gathering Karten
- 5 häufige traditionelle Foilkarten
- 3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten
- 1 TMC-Karte als Nicht-Foilkarte oder als Surge-Foilkarte
- 1 Standardland als Nicht-Foilkarte oder Surge-Foilkarte
- 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte
- 2 „Spaß mit Boostern“-TMC-Karten als Nicht-Foilkarten, von denen eine Surge-Foilkarte sein kann
- 1 Quellmaterial-Karte als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte
- 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Foilkarte
- In Sammler-Boostern erscheinen Headliner-Karten mit niedriger Wahrscheinlichkeit in diesem Slot.
- 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder Artwork-Karte
Commander-Deck
Mit dem Commander-Deck Turtle Power! des Sets kannst du in die Turtle-Action einsteigen. Jedes Commander-Deck enthält Folgendes:
- 1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten
- 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand
- 5 präsentierte Commander als traditionelle Foilkarten mit Illustration ohne Rand
- 94 Nicht-Foilkarten
- 10 doppelseitige Spielsteinkarten oder Marken zum Ausstanzen
- 1 Deckbox
Bundles
Jedes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Bundle enthält Folgendes:
- 9 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster
- 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten
- 15 Standardländer als Nicht-Foilkarten
- 2 Regelreferenzkarten
- 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte
- 1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler
- 1 Kartenaufbewahrungsschachtel
Pizza-Bundles
Schnapp dir ein Stück vom Pizza-Bundle! Jedes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza-Bundle enthält Folgendes:
- 9 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster
- 1 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster
- 25 Nicht-Foil-Pizza-Länder
- 5 Pizza-Standardländer als traditionelle Foilkarten
- 2 Pizza-Bundle-Promokarten als traditionelle Foilkarten
- 2 Regelreferenzkarten
- 1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler
- 1 Kartenaufbewahrungsschachtel
Draft Night
Jedes Draft Night Produkt enthält Folgendes:
- 12 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster
- 1 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster
- 90 Standardländer als Nicht-Foilkarten
- 10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten
- 1 Draft-Beilage
Turtle Team-Up
Stelle in diesem Co-op-Spielerlebnis dein eigenes Team von Helden in Halbpanzern zusammen! Jedes Turtle Team-Up Produkt enthält Folgendes:
- 4 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster
- 4 Themendecks
- Jedes Deck dreht sich um einen der vier Haupt-Turtles.
- Jedes Deck besteht aus 60 Karten, darunter auch Karten aus TMT und TMC.
- 1 Feind-Deck
- Enthält 39 Karten, die exklusiv für Turtle Team-Up entworfen wurden.
- 6 Bögen mit Marken zum Ausstanzen
- 4 Deckboxen
- 1 Tutorial-Beilage
Prerelease-Packs
Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:
- 6 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster
- 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte
- 1 Deckbox
- 1 Spindown-Lebenspunktezähler
Es ist Zeit, deinen Kopf aus dem Panzer zu stecken und in die Welt von Magic einzutauchen. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint weltweit am 6. März 2026. Die Produkte dieses Sets sind ab sofort bei deinem Store, bei Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.