Am 14. November wird sich alles ändern. Das liegt daran, dass du Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Prerelease-Events in deinem Store besuchen kannst, die vom 14. bis 20. November stattfinden! Prerelease-Events sind die erste Gelegenheit, mit einem neuen Magic-Set zu spielen, Du wirst mit neuen Karten spielen, neue Freund*innen finden und die Welt von Avatar – Der Herr der Elemente erleben.

Wenn das dein erstes Magic-Event ist, wirst du mit offenen Armen in einer Community von Spielenden willkommen geheißen. Und wenn du bereits Erfahrung mit Prerelease-Events hast, kannst du Teil der Einführung von jemandem in die wunderbare Welt von Magic sein!

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente

Prerelease-Packs

Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du eines von fünf zum Thema des Sets passenden Prerelease-Packs. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

5 Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Play-Booster

1 speziellen Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Charakter-Booster Jeder Charakter-Booster hat einen anderen Charakter aus Avatar – Der Herr der Elemente und eine Farbe von Magic zum Thema

2 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten, die thematisch zur Farbe deines Prerelease Packs passen

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Spindown-Würfel, der thematisch zur Farbe deines Prerelease Packs passt

Du baust ein Sealed-Deck aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und beliebig vielen Standardländern. Dann spielst du gegen die anderen Prerelease-Teilnehmenden. Wenn du wissen möchtest, wie man ein Deck baut, dann lies weiter! Du wirst im Nu dein fertiges Deck mischen.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente ist ab sofort bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Wähle deine Farben und meistere die Elemente

Die meisten Sealed-Decks haben nur zwei Farben, also solltest du die zwei besten Farben aus den Karten auswählen, die du geöffnet hast. Hier sind einige Möglichkeiten, um die besten Farben für dein Sealed-Deck zu finden.

0004_MTGTLA_Main: Aang, the Last Airbender 0059_MTGTLA_Main: Katara, Bending Prodigy 0085_MTGTLA_Main: Azula, On the Hunt 0163_MTGTLA_Main: Zuko, Exiled Prince 0198_MTGTLA_Main: Toph, the Blind Bandit

Dein Prerelease-Pack enthält 5 Play-Booster und einen Charakter-Booster, der Karten der zugehörigen Farbe enthält. Auch wenn du nicht die Farbe spielen musst, die zu deinem Charakter-Booster passt, werden die Karten, die du öffnest, dich wahrscheinlich in Richtung dieser Farbe lenken. Zum Beispiel wird dein Zuko-Charakter-Booster viele rote Karten enthalten. Das ist ein guter Grund, Rot als deine erste Farbe zu wählen.

0061a_MTGTLA_Main: The Legend of Kuruk 0098_MTGTLA_Main: The Fire Nation Drill

Halte als Nächstes nach Bedrohungen Ausschau, die dir helfen können, die Partie zu gewinnen. Das können riesige Kreaturen sein, die zweistelligen Schaden austeilen, Zaubersprüche, die deine Hand wieder mit Karten auffüllen, und/oder Artefakte, die das Gleichgewicht der Partie zu deinen Gunsten verschieben.

Bedrohungen sind oft seltene und sagenhaft seltene Karten, also halte beim Öffnen deines Prerelease-Packs danach Ausschau. Wenn du Schwierigkeiten hast, deine Bedrohungen zu erkennen, dann stell dir vor, dein Gegenüber würde eine der Karten spielen, die du geöffnet hast. Wie würdest du reagieren? Wenn die gegnerische Karte dich in Panik versetzen und nach einer Antwort suchen lassen würde, dann ist sie wahrscheinlich eine solide Bedrohung für dein Deck.

0008_MTGTLA_Main: Airbending Lesson 0058_MTGTLA_Main: It'll Quench Ya! 0084_MTGTLA_Main: Azula Always Lies 0125_MTGTLA_Main: Bumi Bash 0187_MTGTLA_Main: Origin of Metalbending

Das Nächste, wonach du Ausschau halten solltest, sind Entfernungszauber. Entfernungszauber umfassen, kurz gesagt, jede Möglichkeit, die Karten deines Gegners loszuwerden (besonders seine Bedrohungen). Die meisten Entfernungszauber sind häufige und nicht ganz so häufige Karten, das heißt, du wirst ihnen in deinen Partien oft begegnen.

Hier ist eine Liste nennenswerter Entfernungszauber, nach denen du in deinem Sealed-Pool Ausschau halten solltest. Du kannst dies auch als Orientierungshilfe während der Partie verwenden. Wenn dein Gegner zum Beispiel den Zug mit zwei verfügbaren schwarzen Mana beendet, stehen die Chancen gut, dass er ein Exemplar von Herzloser Akt bereithält.

Wähle ein Manasymbol aus, um wichtige Entfernungszauber zu sehen.

Sobald du deine stärksten Bedrohungen und Entfernungszauber gefunden hast, solltest du auch die beiden besten Farben für dein Sealed-Deck gefunden haben. Jetzt ist es an der Zeit, diese Farben in ein vollständiges Deck zu verwandeln, indem du die Kraft der Manakurve nutzt.

Die Manakurve in Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente

Die Manakurve ist ein mächtiges Werkzeug, das du beim Bauen eines Decks einsetzen kannst. Kurz gesagt, möchtest du den Manabetrag deiner Zaubersprüche ausbalancieren, um sicherzustellen, dass du während der gesamten Partie effektive Zaubersprüche wirken kannst. Die meisten deiner Zaubersprüche werden drei oder weniger Mana kosten, aber du solltest trotzdem eine gute Anzahl an teuren Zaubersprüchen haben, die die Partie zu Ende bringen können. Eine typische Manakurve für Prerelease-Deck sieht in etwa so aus:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Das ist nur ein Beispiel für die Manakurve eines Decks. Wenn dein Deck aggressiver ist, wird dein durchschnittlicher Manabetrag niedriger ausfallen. Aber wenn dein Deck darauf ausgelegt ist, das Spielgeschehen zu kontrollieren und langfristig Vorteile zu erlangen, hast du mehr Zeit, um Länder zu spielen und teure Zaubersprüche zu wirken. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Manabetrag deines Decks höher sein wird.

Wenn du einschätzt, wie aggressiv oder defensiv dein Deck sein sollte, denk über die Gesamtstrategie deines Decks nach. Schau dir die Karten in deinem Deck an und stell dir dann vor, unter welchen Umständen du auf Sieg spielen könntest.

Aggressive Decks wollen ihr Gegenüber in der frühen Phase der Partie mit einer Horde günstiger Kreaturen überrennen. Kontrolldecks versuchen, die Konkurrenz auszusperren, bevor sie die Partie mit einem teuren Finisher abschließen. Auch wenn die meisten Decks nicht komplett aggressiv oder komplett kontrollierend sein werden, wird es dir helfen, deine Stärken auszuspielen, wenn du herausfindest, auf welcher Seite dieser Achse dein Deck liegt.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Draft-Archetypen

Du hast die Farben ausgewählt, die Strategie deines Decks durchdacht, und nun ist es an der Zeit, die letzten Karten hinzuzufügen. Um zu entscheiden, was es in dein Deck schafft und was nicht, schau dir den Draft-Archetyp deines Decks an. Ein Draft-Archetyp ist ein übergreifendes Thema für jedes Farbenpaar, das die Karten in den zwei Farben mit einer gemeinsamen Strategie verbindet.

Bestimmte Karten funktionieren dank Synergien besser in bestimmten Archetypen. Der Blitzeinschlag ist ein effektiver Entfernungszauber für fast jedes rote Deck. Die Kadetten der Feuernation sind jedoch eher für einen spezifischen Archetyp gedacht; diese Karte will in einem Deck mit vielen Lektion-Zaubersprüchen gespielt werden, um ihre erste Fähigkeit zu nutzen.

Zusätzlich zu diesen Archetyp-spezifischen Karten hat jedes Farbenpaar mehrere wegweisende nicht ganz so häufige Karten. Das sind mehrfarbige, nicht ganz so häufige Karten, die stark in ihren jeweiligen Draft-Archetyp hineinspielen. Diese verdeutlichen nicht nur die Strategie jedes Farbenpaares, sondern sind auch Kraftpakete in ihren jeweiligen Decks. Stell sicher, dass du sie in dein Deck aufnimmst, wenn du kannst.

Unten findest du eine Liste aller Draft-Archetypen und einiger ihrer Schlüsselkarten. Nutze die Strategie deines Archetyps und bahne dir den Weg zum Sieg!

Flieger (Weiß-Blau)

Flieg direkt über die Kreaturen deines Gegenübers hinweg und geradewegs zum Sieg. Günstige Kreaturen mit Flugfähigkeit wie die Fluganfängerin können die Lebenspunkte deines Gegners langsam reduzieren. Sobald du eine Streitmacht mit hochfliegenden Helden aufgebaut hast, verstärke sie mit dem Erbe der Luftnomaden, um den Sieg zu holen.

Zieh-zwei-Kontrolle (Blau-Schwarz)

0222_MTGTLA_Main: Foggy Swamp Spirit Keeper

Dieses Kontrolldeck dreht sich darum, jede Runde deine zweite Karte zu ziehen, und der einfachste Weg dafür sind Hinweis-Spielsteine. Für zusätzliche Vorteile kannst du deine Hinweise nutzen, um für Wasserbändigen-Fähigkeiten wie auf dem Riesen-Koi zu bezahlen, und dann diese getappten Hinweise opfern, um Karten zu ziehen.

Feuernation-Aggro (Schwarz-Rot)

Feuernation-Aggro ist – du hast es erraten – eines der aggressivsten Decks, die du bauen kannst. Wirke Kreaturen und erzeuge Spielsteine mit Feuerbändigen, dann nutze all das übrige rote Mana für Zaubersprüche wie Verbrutzeltechnik, Blitzeinschlag und Angriff der Feuernation.

Erddonner-Turnier-Manabeschleunigung (Rot-Grün)

Zeig der Konkurrenz, dass du der beste Erdbändiger der Welt bist, indem du deine Länder in mächtige Kreaturen verwandelst. Denk daran, dass du beim Erdbändigen Marken auf Länder legen kannst, die bereits Kreaturen sind. Das kann Karten unterstützen, die prüfen, ob etwas Stärke 4 oder mehr hat, wie Der Brocken, bereit für den Erddonner.

Verbündete (Grün-Weiß)

0251_MTGTLA_Main: White Lotus Reinforcements

Avatar – Der Herr der Elemente dreht sich ganz um Aang und seine Gaang, und wir haben sie in dieses Set als Verbündeter-Kreaturen eingebaut! Mehrere Karten prüfen die Anzahl an Verbündeten, die du kontrollierst, oder Verbündeten, die ins Spiel kommen, also konzentriere dich darauf, dich breit aufzustellen mit Karten wie den Kyoshi-Kriegerinnen.

Opfern (Weiß-Schwarz)

Wenn du deine Kreaturen lieber für makabere Fähigkeiten einsetzen möchtest, dann ist der weiß-schwarze Opfer-Archetyp genau das Richtige für dich. Karten, deren Fähigkeiten ausgelöst werden, wenn sie sterben, wie die Neugierigen Hoftiere oder die Pockenbefall-Vortäuscher, sind starkes (wenn auch grausiges) Opfermaterial.

Lektionen (Blau-Rot)

0215_MTGTLA_Main: Dragonfly Swarm

Zeige deinem Gegenüber die stärkste Waffe von allen: Wissen. Die Lektion-Zauber in diesem Archetyp passen zu einer aggressiven, kampforientierten Strategie. Mehrere dieser Zaubersprüche prüfen die Anzahl der Lektionen in deinem Friedhof, was das Abwerfen bei Überwindung der Verbundenheit in einen heimlichen Bonus verwandelt.

+1/+1-Marken (Schwarz-Grün)

0214_MTGTLA_Main: Dai Li Agents

Statte deine Kreaturen auf unterschiedliche Weise mit +1/+1-Marken aus. Eine der einfachsten Möglichkeiten, deinen Kreaturen Marken hinzuzufügen, ist die Erdbändigen-Schlüsselwortaktion. Kreaturen wie der Dachsmaulwurf vergrößern die Anzahl deiner Marken im Spiel und bieten gleichzeitig zusätzliche Boni, und Toph, Blinde Banditin, ist ein wichtiger Finisher für jedes Marken-zentrierte Deck.

So viel Aggro (Rot-Weiß)

0244_MTGTLA_Main: Sun Warriors

Kombiniere die Verbündeter-Spielsteine von Weiß mit den aggressiven Zaubersprüchen von Rot zu einem verheerenden Sealed-Deck. Erzeuge einen Schwarm von Spielsteinen, um von Kampftricks wie Elegante Fußarbeit zu profitieren. Zwinge deine Gegner zu ungünstigen Blocks und dann fege sie mit einem perfekt getimten Erreichen des Avatar-Zustands hinweg.

Manabeschleunigung und Lektionen (Grün-Blau)

Beschleunige dein Mana und spiele deine Länder,

dann gewinne mit Sokkas Haiku

. Das ist einfach gutes Magic.

Es gibt mehrere Lektionen, mit denen du nach zusätzlichen Ländern suchen kannst, sodass du schneller Zauber wirken kannst, die sich richtig lohnen. Wirke die Gemeinsamen Wurzeln, leg dann den Kreislauf der Erneuerung nach und gib dann das ganze Mana für den Riesen-Koi aus. Es gibt keinen besseren Weg, eine Partie zu gewinnen, als mit einem riesigen, unblockbaren Fisch.

Bändige die Elemente beim Prerelease

Du bist mit allem ausgestattet, was du brauchst, um das Gleichgewicht zu den Prerelease-Events in deinem Store zu bringen! Sobald du dich für dein Prerelease angemeldet hast, kannst du dir alle anderen Events mit Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente ansehen. Es gibt eine Menge zu entdecken in deinem Store und darüber hinaus.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Prerelease-Events finden vom 14. bis 20. November statt, und du kannst dich ab heute für die Teilnahme anmelden!