Deine nächste Mutation steht kurz bevor! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ist bereit, Jahrzehnte voller Verbrechensbekämpfung, Halbpanzer-Action und knallharter Foot-Clan-Gefechte in deine Magic-Partien zu bringen. Bei Prerelease-Events in Stores kannst du ab dem 27. Februar erstmals echte Turtle Power erleben.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Prerelease-Pack

Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Prerelease-Pack. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster

| Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Du baust ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Dies ist deine erste Chance, mit den vielen neuen Karten in diesem Release zu spielen, und damit eine perfekt Lernerfahrung für neue Magic-Spielende. Die Voraussetzungen sind für alle gleich, und das bedeutet, dass am Ende alle gewinnen können (oder zumindest mit ein paar coolen neuen Karten spielen).

Falls du dir für das Prerelease in deinem Store einen Vorsprung verschaffen möchtest, bist du hier genau richtig! Wir haben deinen Leitfaden zu den wichtigen Karten und Strategien von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Melde dich noch heute dich für die Prerelease-Events deines Stores an und mache dich dann mit allen Einzelheiten zum neuen Magic-Set vertraut!

Die Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Prerelease-Events beginnen am 27. Februar. Das Set erscheint am 6. März und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Dein eigenes Prerelease-Deck bauen

Dein Sealed-Deck sollte zwei Farben haben, d. h., du spielst Karten mit zwei der fünf Farben von Magic. Um dein Deck zu erstellen, öffne als Erstes die sechs Play-Booster in deinem Prerelease-Pack, sortiere die Karten nach Farbe und merke dir die spannendsten Karten, die du findest. Deine spannendsten Karten sind häufig mächtige Bedrohungen, die eine Partie im Alleingang gewinnen können. Diese Karten sollten deinen Plan für die Partie enorm voranbringen oder für dein Gegenüber eine Bedrohung darstellen, auf die es antworten muss. Diese Bedrohungen werden wahrscheinlich seltene oder sagenhaft seltene Karten sein, also halte nach diesen Ausschau.

0043_MTGTMT_Main: Krang, Master Mind 0166_MTGTMT_Main: Raph & Leo, Sibling Rivals

Diese Karten werden dir helfen, eine der Farben für dein Deck zu finden. Eine mächtige rote Karte wie die Gefräßigen Roboter ist beispielsweise ein großartiger Grund, Rot zu spielen. Karten mit hybriden Manakosten kannst du als eine der beiden Farben behandeln. Raph & Leo, rivalisierende Brüder, könntest du in einem Deck mit roten Karten, einem Deck mit weißen Karten oder einem Deck mit roten und weißen Karten spielen.

0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku

Sobald du deine besten Bedrohungen gefunden hast, ist es Zeit, gegnerischen Bedrohungen mit Entfernungszaubern Einhalt zu gebieten. Diese Karten können gegnerische Karten aufhalten, indem sie sie entweder aus dem Spiel nehmen oder verhindern, dass diese Karten überhaupt gewirkt werden. Entfernungszauber sind in der Regel nicht ganz so häufige und häufige Karten; du wirst also mehr Entfernungszauber als Bedrohungen haben.

Im Folgenden haben wir eine Liste wichtiger Entfernungszauber in Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles zusammengestellt. Du kannst beim Deckbau oder beim Spielen auf diese Liste zurückgreifen. Falls dir beispielsweise auffällt, dass dein Gegenüber zwei schwarze Mana offen gelassen hat, könnte das darauf hindeuten, dass es den Todesfall in der Familie wirken möchte. Wenn du voraussagen kannst, was dein Gegenüber wirken wird, bist du auf einem guten Weg, die Partie zu gewinnen.

| | | |

Select a mana symbol to see key removal spells.

0004_MTGTMT_Main: Dimensional Exile 0007_MTGTMT_Main: Grounded for Life 0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0028_MTGTMT_Main: Uneasy Alliance

0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0044_MTGTMT_Main: Metalhead 0048_MTGTMT_Main: Ooze Spill 0051_MTGTMT_Main: Retro-Mutation

0057_MTGTMT_Main: Anchovy & Banana Pizza 0061_MTGTMT_Main: Death in the Family 0077_MTGTMT_Main: Shredder's Technique 0082_MTGTMT_Main: Stomped by the Foot

0085_MTGTMT_Main: Bot Bashing Time 0090_MTGTMT_Main: General Traag, Heart of Stone 0093_MTGTMT_Main: Jennika's Technique 0094_MTGTMT_Main: Manhole Missile 0107_MTGTMT_Main: Rock Soldiers 0109_MTGTMT_Main: Spicy Oatmeal Pizza

0125_MTGTMT_Main: Mutant Chain Reaction 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku 0133_MTGTMT_Main: Tenderize

Wenn deine erste Farbe durch deine besten Bedrohungen vorgegeben wird und deine zweite Farbe durch deine besten Entfernungszauber, hast du die zwei Farben, die du brauchst, um ein Sealed-Deck zu bauen! Der Rest deines Decks sollte diese Schlüsselkarten unterstützen. Um herauszufinden, welche unterstützenden Karten das sein sollten, kannst du dich nach der Manakurve richten.

Die Manakurve in Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Einfach gesagt, hilft die Manakurve dir dabei, den durchschnittlichen Manabetrag deiner Karten auszubalancieren. Sie sorgt dafür, dass du günstige Zaubersprüche hast, die du früh wirken kannst, und teure Zaubersprüche, die die Partie gewinnen können. Die Manakurve deines Sealed-Decks sollte etwa so aussehen:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Wenn du beim Erstellen deines Sealed-Decks diese Manakurve im Hinterkopf behältst, stellst du die Weichen auf Erfolg in deinen Prerelease-Partien. Um ein Gefühl für dein Deck zu bekommen, kannst du ein paarmal eine zufällige Hand mit sieben Karten ziehen. Wenn die meisten deiner Beispiel-Hände zwei bis drei Länder, ein paar Kreaturen und einen Zauberspruch enthalten, ist das ein Zeichen, dass du ein solides Deck gebaut hast.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Draft-Archetypen

Sobald du die äußere Form deines Decks festgelegt und deine Farben ausgesucht hast, ist es Zeit, auf sein Innenleben zu schauen. Jedes Magic-Set hat eine Reihe von Strategien für die verschiedenen Farbenpaare. Diese Strategien werden als Draft-Archetypen bezeichnet, und sie stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, deinem Deck eine stimmige Strategie zu geben.

In Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles gibt es fünf wichtige Draft-Archetypen, einen für jedes Farbenpaar. Finde den Draft-Archetyp, der am besten zu deinem Sealed-Pool passt, behalte ihn beim Deckbau im Hinterkopf und bahne dir einen Weg zum Turtle-tastischen Sieg!

Weiß-schwarze fintenreiche Ninjas

0151_MTGTMT_Main: Karai, Future of the Foot

Ein wahrer Ninja weiß, wann eine Finte gefragt ist – und wann er hart zuschlagen muss! Die Finte-Mechanik lässt dich eine ungeblockte Kreatur auf eine Hand zurückbringen, also halte Ausschau nach billigen Kreaturen mit Ausweich-Fähigkeit wie dem Stibitzenden Spatzenhirn und den Dream Beavers. Bringe sie dann auf deine Hand zurück, um Karai, Zukunft des Foot-Clans, zu entfesseln.

Blau-rote Maschinen

0139_MTGTMT_Main: Baxter Stockman

Kontrolle bringt den Sieg mit einer Armee von Artefaktkreaturen! Halte Ausschau nach Karten, die auf Artefaktkreaturen prüfen, wie Baxter Stockman, und Karten, die generell auf Artefakte prüfen. Von Krustentier-Kommando und Konsorten erzeugte Mutagen-Spielsteine sind eine hervorragende Möglichkeit, Fähigkeiten von Donatello, Maschinenflüsterer, auszulösen, und dann kannst du dir mit diesen Spielsteinen noch mehr Marken holen.

Schwarz-grünes Abgehauen

0163_MTGTMT_Main: Pizza Face, Gastromancer

Ein Archetyp mit Pizza-Geschmack und reichlich Belägen, die mit Stärke vollgepackt sind, kommt sofort! Die Abgehauen-Mechanik prüft, ob Permanente, die du kontrollierst, das Spiel verlassen. Das funktioniert hervorragend mit Speise-Spielsteinen, der Finte-Mechanik und den guten alten Opfern-Effekten. Pizza Face, Gastromagier, und die Verunreinigten Leckerbissen synergieren mit Abgehauen und erzeugen gleichzeitig kontinuierlich Speise-Spielsteine als Treibstoff für dein Deck.

Rot-weiße Allianz

0160_MTGTMT_Main: The Neutrinos

Beim Nutzen der Turtle Power geht es nicht nur um Muckis. Du brauchst auch eine Allianz der seltsamsten und stärksten Kreaturen! Karten, die Spielsteine erzeugen, wenn sie ins Spiel kommen, z. B. die Mighty Mutanimals, gewinnen an Wert, wenn du sie mit den Neutrinos blinkst. Nach nur wenigen Zügen hast du eine Horde von Kreaturen, die es mit allem aufnehmen kann.

Grün-blaues Mutagen

0148_MTGTMT_Main: Genghis Frog

Dieser grün-blaue Draft-Archetyp bringt die Artefakt-Synergien von Blau mit den Marken-Synergien von Grün zusammen und schafft so eine mächtige Mutation der coolsten Karten im Set. Spiele Dschingis Frosch frühzeitig und erzeuge dann im weiteren Verlauf der Partie einen stetigen Strom von Mutagen-Spielsteinen. An Mutanten als Treibstoff für die Fähigkeiten von Dschingis Frosch herrscht kein Mangel, also spiele deine Favoriten und hüpfe zum Sieg.

Egal welches Deck du letztendlich baust, Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles verspricht mutierten Spaß für deine gesamte adoptierte Familie. Während du dein Können verbesserst, solltest du keine Angst haben, neue Strategien auszuprobieren und deinen Panzer zu verlassen. Es gibt jede Menge Karten zum Erkunden, und du kannst sie dir alle in der Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Kartengalerie anschauen.

Dein Ausflug aus der Kanalisation beginnt am 27. Februar 2026 bei den Prerelease-Events in deinem Store. Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar. Cowabunga, Magic-Fans! Wir sehen uns beim Prerelease.